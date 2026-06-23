Shakira anunció que lanzará la versión en español de ‘Dai Dai’ previo al partido Colombia vs. RD del Congo en el Mundial 2026

Shakira y Burna Boy unieron fuerzas en "Dai Dai", tema oficial de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 - crédito cortesía Sony Music

El martes 23 de junio, durante el partido de la sSelección Colombia contra República Democrática del Congo, la canción Dai Dai sonará en español por primera vez.

La noticia la confirmó el lunes 22 de junio la propia Shakira en una entrevista con Telemundo, durante su asistencia al partido entre Argentina vs. Austria en Dallas, Estados Unidos, cadena a través de la cual se realizará el estreno.

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El encuentro entre el seleccionado cafetero y los leopardos se puede ver desde las 9:00 p. m., en el estadio Akron de Guadalajara, México.

La barranquillera adelantó el anuncio con entusiasmo: “Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’ en español. Espero que les guste”.

‘Dai Dai’ alcanza su mejor posición en Spotify tras el inicio del Mundial, superando los 4 millones de reproducciones diarias y ubicándose en el top 10 global - crédito Spotify Charts

La versión en español llega un mes después del lanzamiento original del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, grabado junto al artista nigeriano Burna Boy. Ese primer sencillo ya acumula más de 218 millones de reproducciones en YouTube y figura en el top 5 global de las listas de reproducción.

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No es la primera vez que el tema recibe una nueva entrega. El 12 de junio, Shakira y Burna Boy publicaron un remix electrónico con el grupo británico Clean Bandit, que ya supera las 615.000 visualizaciones. La versión en español será la tercera del tema.

En la misma entrevista, la artista también habló del torneo: “Me emocionan muchas cosas, cómo lo está haciendo mi selección, cómo lo está haciendo Lucho Díaz, cómo Messi con casi 40 años es el mayor goleador de la historia de los mundiales”.

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'Dai Dai' donará en español durante el juego entre Colombia y República Democrática del Congo - crédito @encasacontelemundo/IG

Las reacciones de los seguidores de Shakira esperaban con ansias la versión en español, teniendo en cuenta que la barranquillera hizo lo propio con sus versiones de Waka waka en 2010 y La la la en 2014, por lo que generó comentarios como: “Ya era hora, mi reina, el idioma de este mundial, el español”; “Esperemos que suene igual de bien que en inglés”, entre otros.

‘Dai Dai’ fue elegida como la mejor canción de los mundiales

El reciente tema Dai Dai de Shakira fue seleccionado como la mejor canción oficial en la historia de los mundiales, según una encuesta lanzada por Billboard. El tema, creado para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, marcó el regreso de la artista a la banda sonora de este evento global. La canción fue compuesta junto a Ed Sheeran.

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La encuesta, abierta al público desde el 1 de junio, situó el himno de la colombiana en primer lugar con el 31,28% de los votos, superando a Waka Waka, también de Shakira, que logró el 26,65%. Ricky Martin y su tema para Francia 1998 completaron el podio.

Shakira durante la presentación oficial de 'Dai Dai' en redes sociales - crédito EFE/Shakira

El lanzamiento de la canción coincidió con su ingreso al Top 50 de Spotify Global y su presentación en el evento Global Citizen NOW, donde Shakira anunció que parte de los beneficios apoyarán un fondo educativo de la FIFA.

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Qué significa ‘Dai Dai’

El eje más reconocible del tema aparece en el estribillo, armado como una consigna repetible y multilingüe. Al escuchar la letra de la canción, de acuerdo con la información difundida sobre la canción y gracias a la traducción, “dai” significa “vamos” en italiano, y el coro replica ese impulso en otros cuatro idiomas: japonés (“ikou”), español (“dale”), francés (“allez”) e inglés (“let’s go”).

Letra de ‘Dai Dai’ ft. Burna Boy

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh (oh-eh)

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh

You knew from the day, you were born

That here in this place you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong (strong)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go (ow)

Come follow your desire

Where there’s a will, there’s a way

You are the owner of that fire

No one can take it away

Sweat and blood to write your story

That is how you paved the way

You’re about to reach the glory

Only one step away

All the highs and lows

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it again

Now you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you need it

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Energy is contagious (you know)

And it never fails us (no, no)

No one’s getting tired (I know)

‘Cause you got that fire (ayo)

Dream a little higher

Let’s go, let’s go, let’s go

Ayo Ayo

We’ve taken all that our hearts can hold

We can’t hold on to the past no more (mm)

From the dirt and the tears, we make gold

We are more than flesh and bones

All the highs and lows (highs and lows)

All the tears and the pain

You been there through it all, been through it all

Just do it againNow you got to believe (I believe)

‘Cause you know what it takes

To be living my dream

At the top of your game

Feel it, got everything you need it

Now bring it like you mean it

Just like you mean it

Dale, no olvide’ lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabe’

Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano, Ronaldo, El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká, Messi, Mbappé, Salah.

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia,

US, England, Germany, France,

South Africa, España, México, Japan

Korea, Netherlands.

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (oh-eh)

Eh-oh-eh

Knew from the day you were born

Here in this place you belong

You’ve been this brave all along

What broke you once made you strong (ow)

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go

Dai, dai, ikou, dale, allez, let’s go