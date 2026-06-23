Barranquilla estrenó el Carrusel del Río del Malecón: cómo visitarlo y cuánto cuesta

A partir de este sábado, Barranquilla estrena el Carrusel del Río en el Gran Malecón, una nueva atracción que promete convertirse en punto de encuentro para familias y visitantes, ofreciendo recorridos entre luces y música con vistas privilegiadas al río Magdalena y acceso mediante entradas adquiribles en Tu Boleta - crédito Alcaldía Distrital de Barranquilla / Facebook

Desde el sábado 20 de junio, Barranquilla sumó una nueva pieza a su extensa propuesta turística con la apertura oficial del Carrusel del Río en el Gran Malecón, una estructura pensada para enriquecer la experiencia de quienes recorren uno de los espacios públicos más concurridos de Colombia.

Ubicada junto a la Luna del Río, la nueva atracción se convierte en un punto de encuentro para familias y visitantes de todas las edades, invitando a vivir momentos de esparcimiento con el río Magdalena como telón de fondo.

Cómo visitar el Carrusel del Río: horarios y entradas

El acceso al Carrusel del Río se realiza a través de Tu Boleta, una plataforma que facilita la compra anticipada de entradas. El horario de operación está diseñado para ajustarse al flujo turístico del Gran Malecón: de martes a domingo y festivos, las puertas abren entre las 10:00 a. m. y las 10:00 p. m., mientras que los lunes la atracción permanece cerrada, salvo que coincida con un festivo, extendiéndose entonces el horario especial y trasladando el cierre al martes siguiente.

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El acceso está disponible a través de Tu Boleta, con horarios de martes a domingo y festivos entre las 10:00 a.m. y las 10:00 p.m - crédito Alcaldía Distrital de Barranquilla / Facebook

La experiencia está abierta tanto a residentes como a turistas, con una capacidad de hasta 68 personas por turno y una rotación que permite a cerca de 270 visitantes disfrutar del recorrido cada hora. Cada ciclo dura aproximadamente cinco minutos, suficiente para que niños y adultos disfruten del paseo entre luces, música y figuras en fibra de vidrio inspiradas en distintos animales.

Quienes deseen acceder deben tener en cuenta las normas de seguridad: los niños me miden menos de 110 centímetros de altura deben subir acompañados por un adulto, y la atracción no está habilitada para personas con afecciones cardíacas, embarazadas o quienes padecen de epilepsia. Durante el trayecto, todos los pasajeros deben permanecer sentados y sujetos, garantizando un entorno seguro y ordenado.

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Características y diseño del Carrusel del Río

La estructura del carrusel es fruto de un diseño robusto y adaptado al clima de Barranquilla. Construido con acero galvanizado en caliente y pintura epóxica anticorrosiva, el carrusel resiste la humedad y la cercanía con el río Magdalena.

La atracción tiene una altura de 15,2 metros y un diámetro de giro de 12 metros. Entre los detalles que lo distinguen figura su sistema de rotación bidireccional, una novedad respecto a los carruseles tradicionales.

Con capacidad para 68 personas por turno y hasta 270 visitantes por hora, la nueva atracción invita a disfrutar en familia frente al río Magdalena - crédito Alcaldía Distrital de Barranquilla / Facebook

En el interior, los visitantes pueden observar imágenes alusivas a íconos barranquilleros como el Carnaval, la Gran Ventana del Mundo y otros hitos turísticos, reforzando la identidad visual y cultural del lugar. Además, la ambientación musical y la iluminación decorativa contribuyen a crear una atmósfera envolvente tanto de día como de noche.

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Un nuevo referente para el turismo local

La inauguración del Carrusel del Río llegó en un momento en que el Gran Malecón consolidó su lugar como motor del turismo local. Desde su apertura en 2017, el corredor ha experimentado un flujo constante de visitantes, superando el millón solo en diciembre pasado y registrando cifras récord durante las festividades de fin de año.

La gerente de Ciudad, Ana María Aljure, aseguró que la nueva atracción “se sumará al ecosistema turístico del Gran Malecón, fortaleciendo una ciudad que sigue apostándole a espacios públicos vivos, pensados para la gente, que dinamizan el turismo, impulsan la economía y nos llenan de orgullo”.

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El Carrusel del Río abrió sus puertas en el Gran Malecón, sumando una experiencia inédita a la oferta turística de Barranquilla - crédito Alcaldía Distrital de Barranquilla / Facebook

Este contexto de crecimiento ha motivado a las autoridades a seguir ampliando la oferta recreativa. Al respecto, el alcalde Char explicó a El Heraldo: “Esta nueva joya de la ciudad ya empieza a reunir a niños, niñas, padres, abuelos, amigos y visitantes que llegan para disfrutar una experiencia única frente al río Magdalena”.

El Carrusel del Río, al igual que otras atracciones como la Luna del Río, forma parte de las concesiones y proyectos de entretenimiento familiar operados en el Gran Malecón de Barranquilla.

Aunque la Alcaldía de Barranquilla lidera la expansión de estos espacios, el modelo de financiación e instalación de estas mega-atracciones funciona mediante alianzas público-privadas (APP) y concesiones a empresas especializadas. Estas compañías privadas asumen la inversión, construcción y operación a cambio de recuperar el capital mediante la venta de entradas, garantizando así su sostenibilidad financiera

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