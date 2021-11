Luis Díaz es elegido como mejor jugador del partido ante el AC Milan: “Me da felicidad ayudar al equipo”

Luis Díaz le anotó al AC Milan tanto en el partido de local como de visitante. REUTERS/Alessandro Garofalo

Luis Díaz continúa demostrando que está en su mejor momento de carrera deportiva y porqué, junto con Mehdi Taremi, son los jugadores más determinantes en el Porto en lo que va de temporada. Este 3 de noviembre anotó el gol de su equipo en el empate ante el AC Milan por la cuarta jornada de la fase grupos de la Champions League y fue elegido el como el mejor jugador del partido por la UEFA.

En el estadio San Siro, cuando el cronómetro marcaba el minuto seis, tras un pase del serbio Marko Grujić y mano a mano con el guardameta Ciprian Tătărușanu mandó a guardar la esférica al fondo de la red. Luego, en el minuto 61, el cuadro rossonero empató gracias a Chancel Mbemba, pero eso no implicó que Lucho dejara de ser catalogado como el mejor futbolista del encuentro.

Pues bien, acerca del punto conseguido en condición de visitante que hoy los tiene clasificados a los octavos de final del torneo más importante a nivel de clubes en Europa, Lucho comentó:

“Es importante lo que hizo el equipo en general, un gran trabajo, controlamos el juego desde el principio, creamos muchas ocasiones. Si hubiéramos marcado en esas oportunidades hubiera sido muy diferente. Felicitar a mis compañeros, creo que nos preparamos bien para el partido y lo hicimos bien”.

Después del partido, el guajiro fue interrogado por lo que representaba volver a anotarle al Milan, pues ya lo había hecho el pasado 19 de octubre, dándole el triunfo a su equipo en el Estadio do Dragão. Él, sencillo, no ocultó su alegría, pero también reconoció el trabajo de sus compañeros en el Porto.

“Un gol más. Me da felicidad y orgullo de poder ayudar al equipo. Pero lo más importante es el trabajo en equipo. Hicimos un gran partido”, añadió Lucho.

Acerca del próximo encuentro del Porto por la Champions el 24 de noviembre ante el Liverpool, ante el que cayó 1-5 en septiembre, comentó:

“Creo que vamos a preparar el partido, que es importante para nosotros. Prepararnos bien, porque sabemos que será muy difícil, como siempre en esta competición. Tenemos que ser inteligentes, preparar el partido y aprovechar las oportunidades”.

El primero del Grupo B de este certamen, denominado el grupo de la muerte, es Liverpool (12 puntos), segundo Porto (5 puntos), tercero Atlético de Madrid (4 puntos) y cuarto AC Milan (1 puntos). El partido contra los dirigidos por el Cholo Simeone, que en teoría son los rivales directos de Lucho y sus compañeros, será el 7 de diciembre.

MATEUS URIBE TAMBIÉN LLAMO LA ATENCIÓN

Lucho, sin embargo, no fue el único que llamó la atención este miércoles, también lo hizo Mateus Uribe, aunque no de manera positiva. El volante mixto se resintió en el calentamiento del partido de una desgarro en el muslo de la pierna derecha, razón por la cual fue reemplazado como inicialista por Grujić. Por esta misma razón no fue convocado a la selección Colombia para afrontar los próximos partidos de eliminatorias, ante Brasil, y Paraguay.

Quién sí va a estar en el combinado tricolor es James Rodríguez, que no ha vivido el mejor año de su etapa como futbolista. Fiel a sus palabras, Reinaldo Rueda le dio la oportunidad al ‘10′ de regresar al equipo cafetero, al retomar el ritmo de competencia con Al-Rayyan en la liga catarí.

