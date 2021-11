Edwin Cardona no continuaría en Boca Juniors: “Está empacando porque se va de Argentina”

Edwin Cardona en acción con Fabrizio Angileri REUTERS/Agustín Marcarian

Edwin Cardona no continuaría en Boca Juniors el año próximo, dado que una vez terminada su cesión, el 31 de diciembre, el xeneize no haría uso de la opción de compra.

Este 3 de noviembre, en el programa Blog Deportivo de Blu Radio, el periodista Javier Hernández Bonnet comentó que pese al interés del jugador colombiano de continuar en el club argentino, Boca no haría uso de la opción de compra, dada la alta cláusula de recisión (cinco millones de dólares) que tiene con los Xolos de Tijuana, los dueños de su ficha.

“Todo parece indicar que no hay nada entre Boca y Cardona. Me dicen que ya está empacando porque se va de Argentina”, expuso Hernández Bonnet.

En el mismo programa radial, el periodista Juan José Buscalia agregó que el conjunto azul y oro también quiere seguir contando con el volante creativo, pero mediante otro préstamo, debido a la dificultad de pagar su ficha, pero la escuadra mexicana no estaría de acuerdo con ello.

“Boca si quería retener sus servicios, tenía que pagar cinco millones. El equipo hizo un intento de retenerlo a préstamo, a pesar de todas las cosas que pasaron después de la Copa América, pero desde México no aceptaron”.

Las “cosas” a las que hizo alusión Buscalia fue la negativa de Cardona a concentrarse inmediatamente con el club una vez terminada la Copa América Brasil 2021, en la que vistió la camiseta tricolor. En Boca querían contar con él de cara al difícil partido contra Atlético Mineiro por cuartos de final de la Copa Libertadores el pasado 20 de julio, incluso le ofrecieron un avión chárter, pero se rehusó aduciendo querer visitar a su familia, debido a la dificultad de compartir con ella por la pandemia. Lo que indignó a la hinchada y a la dirigencia es que luego fue visto en una fiesta, en compañía del cantante de vallenato Nelson Velásquez.

Que el ‘8′ no continúe en el equipo sin embargo, no es algo nuevo, ya Jorge el Patrón Bermúdez, miembro del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, había puesto en duda su continuidad. “El fútbol argentino exporta. Cardona es un tremendo jugador de fútbol pero está tratando de reencontrarse con su nivel pero las lesiones no le permiten. Es muy difícil con el valor de mercado”.

Bermúdez también comentó que los últimos partidos del volante creativo han sido destacados, pero que le hace falta brindar más argumentos al club para que le compre la ficha al Tijuana.

“Estamos contentos con la reacción. Contra Lanús jugó un partidazo. Demuestra lo que es y vale. Quiere revertir una situación. Son señales positivas. Ojalá le alcance”,<b> </b>explicó el Patrón.

El pasado 20 de octubre circuló con fuerza el rumor de que Fernando Gago, recién posesionado como DT de Racing de Avellaneda, tentaría a Cardona para contar con él en 2022.

Según Hernán Castillo, periodista de TNT Sports, Fernando Gago pensó en Cardona y Racing podría intentar conseguir un préstamo. En este caso, habrá que esperar qué responde Xolos de Tijuana, elenco mexicano dueño de la ficha del colombiano de 28 años.

Gago pidió, además, un centrodelantero, ante la incertidumbre por la continuidad de Enzo Copetti y las posibles partidas de Lisandro López y Darío Cvitanich.

