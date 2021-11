Por uno pagan todos: presidente de Equidad inconforme por no recibir ingresos por boletería en todo el año

Carlos Mario Zuluaga sobre impedimento para el ingreso de hinchas al estadio Metropolitano de Techo en el enfrentamiento Equidad vs. América de Cali por la Liga BetPlay II 2021

Inconformes con la prohibición de las autoridades distritales para el ingreso de hinchada en Bogotá durante todo el año, el presidente de La Equidad Seguros, Carlos Mario Zuluaga, se resignó a la posibilidad de contar con dinero por boletería en 2021.

Y es que tras las sanciones de la Dimayor, la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio del Interior luego de la reapertura del estadio Nemesio Camacho El Campín el 3 de agosto cuando hubo enfrentamientos entre hinchas de Atlético Nacional e Independiente Santa Fe, las autoridades capitalinas se han mostrado tajantes en su decisión de no permitir el ingreso de seguidores de equipos visitantes en los estadios de la ciudad.

En diálogo con el programa Blog Deportivo de la emisora Blu Radio, Zuluaga se refirió a la decisión de jugar el partido de la fecha 18 en la Liga BetPlay II 2021 como local ante América de Cali a puerta cerrada. Impotente por no poder generar capital por boletería en estos momentos con la fanaticada del club asegurador, dijo que por culpa del mal comportamiento de unos, pagan otros que no tienen que ver:

Desafortunadamente los otros equipos tienen sus problemas y pagamos nosotros, entonces nos ha tocado todo el semestre estar a puerta cerrada. No hemos podido abrir puertas porque la prohibición que entendimos era para barras visitantes, la hicieron extensiva a hinchas, o sea que no puede ir nadie del otro equipo al estadio, y eso lógicamente nos perjudica. El ingreso en el año para nosotros en taquilla ha sido cero

Lo anterior fue declarado luego de que el club mismo emitiera un comunicado desde su cuenta de Twitter en la tarde de este miércoles 3 de noviembre. En el le informan a la opinión pública que el partido contra América de Cali se disputará sin público en la grada, lamentando la imposibilidad de asistir al estadio Metropolitano de Techo en un juego que hubiera sido altamente taquillero y hubiera beneficiado la economía del club dirigido por Alexis García.

Comunicado de Equidad anunciando que el partido contra América de Cali se disputará a puerta cerrada / (Twitter: @Equidadfutbol)

Teniendo en cuenta que todavía está vigente la sanción de la Alcaldía de Bogotá de no permitir el ingreso de hinchas visitantes a los estadios de la ciudad, el distrito le informó a Equidad que le podía arrendar el Campín o Techo para jugar sus partidos como local pero solo con la condición de que no ingrese público de otros equipos, lo cual a la larga se hace difícil de controlar pues muchos de los hinchas no están carnetizados y la afición de Equidad no es la más alta en comparación con un equipo grande de la ciudad como Santa Fe o Millonarios.

Así las cosas, Equidad jugará sin público contra La Mechita este 6 de noviembre, luego viajará a Barranquilla para medirse ante Junior el 21 de noviembre y cerrará su año en casa recibiendo a Atlético Bucaramanga el 28 de noviembre, sin poder alojar hinchada leoparda ni aseguradora en Techo.

Según relató el presidente de Equidad, en el club hablaron con el alcalde encargado de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, para revisar la restricción del ingreso de público y desde el distrito les insistieron en que la prohibición es total para El Campín y para Techo, razón por la que decidieron jugar a puerta cerrada en Techo, pues los costos de utilizar el Campín a puerta cerrada son bastante altos.

Entre tanto, el equipo asegurador lucha por mejorar su posición en la reclasificación para clasificar a la Copa Conmebol Sudamericana 2022 y reforzarse de cara a la siguiente temporada percibiendo ingresos por derechos de televisión, patrocinadores, venta de jugadores y además clasificación a torneo continental. Después evaluarán la posibilidad de percibir dinero por boletería al llegar a un acuerdo con las autoridades bogotanas.

