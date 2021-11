Emiten orden de captura contra el compositor de vallenato ‘Tico’ Mercado por violencia contra su exnovia.

Por los presuntos hechos sucedidos el pasado el 13 de octubre, en los que el compositor de los exitosos temas: “Olvídala” y “Dueña de mi suerte”, Alberto ‘Tico’ Mercado, le propinó una golpiza a su exnovia, Fernanda Ariza, de 26 años, el ente acusador expidió una orden de captura para que responda por violencia y maltrato físico a su excompañera sentimental.

De acuerdo con la denuncia de Ariza, la cual fue expuesta en redes sociales, el caso de maltrato se dio cuando el artista, de quien ya no era novia, asistió a una reunión en su casa, y al término de esta, este regresó al rato con la excusa que se le había quedado la billetera, y allí, aprovechó para arremeter contra la víctima.

Según el relato de Fernanda Ariza Valencia, ella no tenía una relación sentimental desde hacía un año y medio con el artista, pero seguían hablando porque habían finalizado el noviazgo en buenos términos, por lo cual no vio problema que él asistiera a la reunión de su casa.

Esa noche, después de la reunión, el músico regresó porque supuestamente se le había olvidado su billetera, pero su intención era reclamarle porque se había percatado de un mensaje que le llegó al celular de su exnovia, por lo que se enfureció y empezó a atacar.

“La reunión fue en mi casa. Todos se marcharon y a los pocos minutos él regresó con la excusa de que se le había quedado la billetera. En ese momento, un joven con el que tengo negocios me saludó a través de un mensaje al celular y ‘Tico’ se lo tomó a mal”, relató Ariza.

Además, agregó que ‘Tico’, al ver los mensajes del muchacho, se enfadó. “Me reclamó y me dijo que yo le pertenecía y que no volvería a estar con nadie. Me intentó ahorcar y dijo que me mataría”, detalló la Ariza en el video que publicó en redes sociales.

En la denuncia radicada por Ariza, quien es abogada de profesión, ella citó el dictamen de Medicina Legal que le otorgó una incapacidad de 20 días por los daños causados. Igualmente, anexó las fotos en las que se evidenciaba la gravedad de las heridas de su rostro y torso.

Tras relatar los hechos, la abogada indicó que no puede mantenerse en silencio ante una agresión de esta naturaleza y calificó la situación como un intento de feminicidio.

“Su reacción fue violenta. Por fortuna logré soltarme, llamé a la policía, pero fue peor. Desató su ira y me propinó golpes en el cuerpo y la cara que me dejaron con el tabique fisurado, un diente torcido, y a día de hoy me duele para respirar”, detalló Fernanda en su relato.

La víctima además agregó que “hago esta denuncia pública para que se haga justicia; además no quiero que se vicie el proceso por la fama y las influencias de Mercado y porque muchas mujeres somos maltratadas física y psicológicamente por los hombres violentos que deben ser denunciados”.

El Portal de noticias Enlace pudo conocer también que según la investigación que adelanta la Fiscalía está no sería la primera vez que el compositor tiene este tipo de comportamientos contra un mujer, por lo que reúnen elementos materiales probatorios para llevar a cabo el proceso en su contra.

Por su parte, inicialmente al video de Ariza, el compositor de canciones como ‘Olvídala, con la que disparó a la fama al Binomio de Oro, aseguró en una entrevista con un programa mexicano que la denuncia estaba en manos de sus abogados.

‘Tico’ Mercado calificó la situación como un “hecho desafortunado”, esperando que la situación se aclare por fuera de los medios de comunicación.

