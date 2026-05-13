Colombia

María José Pizarro celebró el apoyo de Ernesto Samper a la campaña de Iván Cepeda: “Seguimos consolidando una gran mayoría nacional”

La senadora y jefa de debate del aspirante del Pacto Histórico afirmó que la adhesión del expresidente simboliza la convergencia de distintos sectores que comparten una misma convicción política

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María José Pizarro celebró la adhesión del expresidente Ernesto Samper a la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito Prensa Pizarro - Reuters
María José Pizarro celebró la adhesión del expresidente Ernesto Samper a la campaña presidencial de Iván Cepeda - crédito Prensa Pizarro - Reuters

El respaldo del expresidente Ernesto Samper, que gobernó Colombia entre 1994 y 1998 y es figura histórica del liberalismo, sacudió el escenario político alrededor de la campaña presidencial de Iván Cepeda, dirigente de izquierda y candidato del Pacto Histórico.

La reacción más visible llegó desde la senadora María José Pizarro, jefa de debate de Iván Cepeda, que celebró públicamente el apoyo del exmandatario y lo calificó como una señal de unión entre distintos sectores políticos.

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La legisladora María José Pizarro publicó un mensaje en su cuenta en la red social X poco después del anuncio de Samper. La congresista afirmó que el respaldo fortalece la mayoría nacional alrededor de Iván Cepeda y Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial, unión que busca la continuidad del proyecto político de Gustavo Petro.

La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, celebró las diferentes adherencias que tiene el Pacto Histórico - crédito Europa Press
La senadora María José Pizarro, jefa de debate de la campaña de Iván Cepeda, celebró las diferentes adherencias que tiene el Pacto Histórico - crédito Europa Press

“Expresidente Ernesto Samper, su respaldo representa el encuentro de distintos sectores democráticos, progresistas y liberales alrededor de una convicción común”, escribió la senadora.

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Después afirmó que esa coincidencia política apunta a “profundizar las transformaciones sociales, defender la paz y construir un país más justo para las nuevas generaciones”.

La congresista insistió además en que la campaña mantiene un proceso de fortalecimiento político: “Seguimos consolidando una gran mayoría nacional con Iván Cepeda y Aida Quilcué”.

María José Pizarro sostuvo que el respaldo de Ernesto Samper representa una convergencia de sectores democráticos, progresistas y liberales que comparten una agenda política común - crédito @PizarroMariaJo/X
María José Pizarro sostuvo que el respaldo de Ernesto Samper representa una convergencia de sectores democráticos, progresistas y liberales que comparten una agenda política común - crédito @PizarroMariaJo/X

Para la senadora, este proyecto político no solo responde a su trayectoria personal, sino a su vínculo con el progresismo. Cabe señalar que el 7 de agosto de 2022, cuando Gustavo Petro asumió la Presidencia, ella le impuso la banda presidencial, hecho que marca su cercanía con ese sector político; de allí radica su lucha desde sus convicciones.

Este fue el anuncio que hizo el expresidente Ernesto Samper sobre la campaña de Iván Cepeda

El pronunciamiento de Pizarro apareció después del mensaje que Samper difundió en la misma red social. El expresidente liberal explicó las razones que motivaron su adhesión a la campaña presidencial del aspirante del Pacto Histórico y enumeró tres puntos que, según dijo, comparten ambos sectores políticos.

“He decidido acompañar a Iván Cepeda porque compartimos tres convicciones fundamentales para el futuro de Colombia”, afirmó Samper. El exmandatario señaló como primer punto la necesidad de impulsar reformas sociales relacionadas con tierras, salarios, pensiones y una renta básica para los sectores más vulnerables.

- crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook
Ernesto Samper señaló que apoyaría a Iván Cepeda por la necesidad de las reformas sociales en temas como tierras, pensiones, salarios y la implementación de una renta básica dirigida a sectores vulnerables - crédito Ivan Cepeda Castro/Facebook

El exjefe de Estado también defendió una agenda internacional enfocada en el Sur Global, el multilateralismo y la integración latinoamericana frente a lo que describió como “autoritarismo, hegemonía y derechización del mundo”.

“La paz no es reversible y la alternativa para Colombia es paz o paz”, manifestó el expresidente, que recordó que todavía existen miles de víctimas que esperan verdad y justicia.

En otro apartado de su declaración, Samper sostuvo que las próximas elecciones representarán una decisión entre ampliar las transformaciones sociales o regresar al “viejo modelo neoliberal”.

El expresidente Ernesto Samper explicó su decisión de apoyar a Iván Cepeda, que se divide en tres convicciones centrales para el futuro del país - crédito @ernestosamperp/X
El expresidente Ernesto Samper explicó su decisión de apoyar a Iván Cepeda, que se divide en tres convicciones centrales para el futuro del país - crédito @ernestosamperp/X

Samper también planteó la necesidad de construir “un gran frente progresista y socialdemócrata, amplio y mayoritario”, capaz de reunir distintas corrientes políticas alrededor de la justicia social y la paz.

Ese mensaje encontró eco inmediato dentro de la campaña presidencial, que interpretó el respaldo como una señal de ampliación política en plena carrera electoral.

Con Samper, Iván Cepeda sigue sumando apoyos a menos de un mes de las elecciones

La campaña presidencial de Iván Cepeda, bajo la coalición “Alianza por la Vida”, que tiene el respaldo del Pacto Histórico como su principal base programática, ya suma muchas fuerzas a su campaña, ya que a ese bloque se incorporó también el partido de la Alianza Verde, tras una decisión interna que definió su adhesión con mayoría en dirección nacional.

Iván Cepeda aseguró ante sus seguidores que el próximo 31 de mayo buscará consolidar su triunfo electoral en las urnas - crédito Iván Cepeda
La campaña de Iván Cepeda, integrada en la coalición “Alianza por la Vida”, continúa ampliando su estructura política con respaldo del Pacto Histórico como base programática principal - crédito Iván Cepeda

A ellos se suma el movimiento En Marcha, que lidera Juan Fernando Cristo, integrado a la coalición con un enfoque programático centrado en acuerdos sociales y participación institucional.

En paralelo, la campaña recibe apoyos del llamado liberalismo progresista y de sectores regionales que tomaron distancia de la línea oficial de su partido.

En ese grupo aparecen figuras como el excanciller Luis Gilberto Murillo y organizaciones sociales como colectivos de víctimas, guardias campesinas e indígenas, además de sectores sindicales como Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que mantienen afinidad con su agenda de reformas.

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