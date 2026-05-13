Colombia

Estos son los cinco pueblos de Colombia que conquistaron a la ONU y hoy son ejemplo mundial de turismo

Gracias a su apuesta por el turismo rural, la sostenibilidad y la preservación cultural, varios municipios colombianos lograron ingresar al exclusivo programa Best Tourism Villages de la ONU

Guardar
Google icon
Choachí, cerca de Bogotá, atrae por su cascada La Chorrera, biodiversidad y celebraciones culturales - crédito Gobernación de Cundinamarca
Cinco municipios de Colombia fueron reconocidos por ONU Turismo en el programa Best Tourism Villages por su apuesta en turismo rural y sostenibilidad - crédito Gobernación de Cundinamarca

Lejos de las grandes capitales y de los circuitos turísticos tradicionales, varios municipios colombianos empezaron a llamar la atención internacional por algo que va más allá de sus paisajes. Su apuesta por el turismo rural, la conservación ambiental y el fortalecimiento de sus comunidades les abrió un espacio en uno de los reconocimientos más importantes del sector a nivel global.

Desde 2022, cinco pueblos de Colombia lograron ingresar al programa Best Tourism Villages, impulsado por ONU Turismo, iniciativa que destaca destinos rurales que combinan identidad cultural, sostenibilidad y desarrollo económico local. Mientras el país se prepara para escoger a sus próximos representantes en la edición 2026, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo abrió una nueva convocatoria para seleccionar ocho municipios que competirán a nivel internacional. La expectativa es alta, especialmente después del camino que han abierto destinos que ya lograron el reconocimiento.

PUBLICIDAD

Filandia, en Quindío, destaca por su arquitectura tradicional, miradores y artesanía en cestería - crédito Gobernación de Quindío
Filandia, en el corazón del Eje Cafetero, destaca por integrar la producción cafetera, la tradición campesina y el turismo experiencial en su identidad local - crédito Gobernación de Quindío

El primero en entrar al listado fue Choachí, en 2022. Ubicado a poca distancia de Bogotá, este municipio se convirtió en una referencia para quienes buscan naturaleza sin alejarse demasiado de la capital. Rodeado por montañas andinas, termales naturales y rutas ecológicas, el pueblo construyó una oferta turística basada en el bienestar, la aventura y la conexión con el entorno. Uno de sus mayores atractivos es la presencia de la cascada más alta del país, un punto que atrae a viajeros nacionales y extranjeros durante buena parte del año.

Un año después, en 2023, el reconocimiento llegó para dos destinos colombianos. Uno de ellos fue Filandia, en pleno corazón del Eje Cafetero. Sus calles empedradas, balcones coloridos y arquitectura tradicional se han convertido en parte de su identidad visual. Pero más allá de su imagen, Filandia logró posicionarse por la forma en que integra la producción cafetera, la tradición campesina y el turismo experiencial. Los visitantes no solo recorren el pueblo, también conocen procesos agrícolas, participan en catas y se acercan a una cultura que ha definido a toda una región.

PUBLICIDAD

Ese mismo año también fue incluido Zapatoca, un municipio que supo combinar historia y naturaleza. Conocido por su arquitectura colonial y por el clima agradable que lo acompaña durante buena parte del año, el pueblo santandereano se convirtió en un refugio para quienes buscan tranquilidad, gastronomía regional y actividades al aire libre. Senderismo, observación de aves y recorridos históricos hacen parte de una oferta que fortaleció la economía local.

Fotografía de archivo de Zapatoca. (Crédito: @alczapatoca / X)
Zapatoca combina arquitectura colonial, historia y actividades al aire libre, posicionándose como un referente del turismo sostenible en Santander - crédito @alczapatoca/X

En 2024, el turno fue para Jardín, uno de los pueblos más emblemáticos del suroeste antioqueño. Sus fachadas coloridas, los cafés tradicionales y las montañas que lo rodean lo convirtieron desde hace años en uno de los favoritos del turismo interno. Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó por la manera en que el municipio ha preservado su patrimonio arquitectónico y natural, al tiempo que impulsa actividades sostenibles ligadas al ecoturismo y la cultura cafetera.

La lista más reciente la completa Murillo, seleccionado en 2025. Ubicado en la zona de influencia del Nevado del Ruiz, este municipio tolimense ganó notoriedad por sus paisajes de alta montaña, sus senderos y la riqueza natural que lo rodea. Allí, la experiencia turística está conectada con la aventura, la fotografía de naturaleza y el contacto directo con comunidades locales.

ONU Turismo reconoce a Jericó, Choachí y Filandia como destinos turísticos destacados de Colombia - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
Jardín, en Antioquia, recibió en 2024 el reconocimiento global por preservar su patrimonio arquitectónico y natural mediante ecoturismo y cultura cafetera - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Más allá del reconocimiento internacional, estos cinco municipios comparten una característica común, convirtieron el turismo en una herramienta de transformación económica y social. En lugar de depender exclusivamente de actividades tradicionales, encontraron en su patrimonio natural y cultural una oportunidad para crecer.

Ahora, con una nueva convocatoria en marcha, Colombia busca ampliar su presencia en este ranking mundial y seguir posicionando a sus pueblos como referentes de turismo rural sostenible. La meta ya no es solo recibir visitantes, sino demostrar que desde los territorios también se puede competir en escenarios globales.

Temas Relacionados

Pueblos colombianosBest Tourism VillagesPueblos mágicos ColombiaColombia-NoticiasColombia-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

El delantero de 25 años comenzó su carrera en Deportivo Pereira, pasó al Independiente Medellín, llegó a Junior de Barranquilla para después volver al DIM

Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

El Dane actualizó la lista de hombres y mujeres que trabajan, pero no tienen garantizado el acceso a una pensión

Las zonas rurales concentran la mayor proporción de trabajadores sin acceso a protección social y las nuevas regulaciones encarecen el desafío para micro y pequeñas empresas, reveló la entidad

El Dane actualizó la lista de hombres y mujeres que trabajan, pero no tienen garantizado el acceso a una pensión

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

El cuadro vinotinto y oro tiene la ventaja en la llave de los cuartos de final, y buscará en la capital de Nariño asegurar su paso a las semifinales del fútbol colombiano

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

El combinado nacional tendrá su primera etapa de concentración en Bogotá y Medellín, en medio del ambiente previo al Mundial 2026 y la primera vuelta de las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”

Las palabras del defensor reflejan una faceta de James que muchas veces queda opacada por la presión mediática y las expectativas deportivas que lo acompañan desde hace más de una década

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, se revelaron los grupos armados ilegales que se disputan el poder en esta zona de Antioquia

Tras el asesinato del periodista Mateo Pérez, Jesús Abad Colorado cuestionó a Gustavo Petro por su reacción: “Ofende la memoria”

Liberaron a Sebastián Contreras tras 26 días en manos del ELN: la Asociación Madres del Catatumbo confirmó el regreso del menor

Bombardeo contra el ELN en Catatumbo habría dejado varios guerrilleros muertos

ENTRETENIMIENTO

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Karol G hace historia: recibirá el Premio Internacional de Excelencia Artística en los American Music Awards 2026

Yina Calderón fue obligada a retractarse por los comentarios contra un participante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo

Esta es la polémica producción que reemplazará a ‘La casa de los famosos 2026′ en el horario ‘prime’: no es ‘MasterChef Celebrity’

Lucy Vives, hija de Carlos Vives, regresa a la música con ‘Mascacielo’: así es la producción que marca el inicio de una nueva etapa artística

Esperanza Gómez reveló que sufrió ansiedad y depresión tras la muerte de su esposo a causa del cáncer: “Me afectó demasiado”

Deportes

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Deportivo Pasto vs. Deportes Tolima, playoffs de la Liga BetPlay - EN VIVO online: siga el minuto a minuto del partido desde la Libertad

Brayan León, exdelantero del Independiente Medellín, reveló en cuál equipo se quiere retirar: hoy es goleador en Sudáfrica

Las elecciones presidenciales afectarán la concentración de la selección Colombia: esta es la razón

James Rodríguez recibió elogios de un compañero en Minnesota United: “Es una gran persona y ayuda mucho a los jóvenes”

Junior vs. Once Caldas EN VIVO, Liga BetPlay I-2026 playoffs: minuto a minuto online en el estadio Romelio Martínez