Armando Benedetti arremetió contra periodistas que informaron sobre sus ‘nexos’ con Karen Abudinen

En el escándalo que envuelve los 70.000 mil millones perdidos, al Ministerio de las TIC y a su exjefa, la exministra Karen Abudinen, resultó inmerso el senador Armando Benedetti, quien había sido salpicado en ese caso de corrupción, pero que habría salido bien librado este miércoles 3 de noviembre, luego de las declaraciones entregadas ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la exfuncionaria.

Abudinen asistió a la citación que le programó el alto tribunal en calidad de testigo para que ampliara la información que entregó hace semanas, donde dijo que Benedetti y otros congresistas la habían llamado para que no caducara el contrato con Centros Poblados, sino que lo cediera a una firma americana. En su comparecencia, Karen Abudinen desligó del caso a los parlamentarios que hace semanas había salpicado.

Tras esta información, el periodista Ricardo Ospina, director de la emisora BluRadio, recordó el encontrón que Benedetti y Abudinen tuvieron en Twitter, donde la última aseguró que el senador la había llamado “para interceder para que cediera el contrato de Centros Poblados a Hughesnet”, expresó el comunicador.

Ese mensaje no le gustó para nada al congresista, exmilitante del Partido de la U, que respondió con calificativos y duros comentarios al periodista, que lo único que hacía era documentar uno de los hechos relacionados al caso de corrupción que más ha sacudido al país durante este año.

“Usted es un verdadero ignorante. No sabe de periodismo ni de derecho penal. Sus acciones son faltas de ética, de moral y de mala fe. POR FAVOR NO DESINFORME”, sentenció Armando Benedetti, quien se refirió a lo dicho por la exjefa de cartera ante la Corte y dijo:

“Señor Ricardo Ospina, a Karen Abudinen la llamaron a la Corte Suprema para declarar si yo había cometido un delito, ella dice que no, que no hubo ninguna presión por parte mía. Usted hace valoraciones y matices fuera de la ley y con base en la ética y la moral de un pobre hombre”, agregó.

El director de la emisora le respondió, le recordó que Abudinen “dijo que usted sí la llamó dos veces a preguntarle si era posible una eventual cesión del contrato” y, en otro tuit, Ospina reconoció que la exministra le había dicho a la Corte que no había sido presionada por Benedetti. En ningún momento hizo acusaciones contra el senador.

Empero, esos comentarios tampoco le gustaron a Benedetti, que publicó nuevos trinos con reprochables comentarios a Ricardo Ospina, donde no solo puso en tela de juicio su labor periodística, sino que lo acusó de ganar plata haciendo quedar mal a los demás.

“Ricardo Ospina no conoce el significado de lo que es ética y moral. Usted se gana el pan jugando con la honra y el buen nombre de las personas para obtener titulares. Usted no es un periodista, es un hombre de negocios, un mercader de noticias”, aseveró.

A lo que el periodista le salió al paso, le dijo al parlamentario que espera que tenga cómo demostrar esas acusaciones, lo que se presume como acciones legales y, sin mencionarlos en ningún momento, le enrostró varios de los escándalos que Armando Benedetti ha enfrentado en lo corrido del año: “Si hablamos de ética y moral, creo que me va mucho mejor a mí que a usted”, sentenció Ospina.

El congresista no paró su arremetimiento contra el también locutor y le sacó en cara que Ernesto Yamhure (presuntamente cercano al jefe paramilitar Carlos Castaño), supuestamente lo defendiera.

“Cuando a uno lo termina defendiendo un tipo como Yamhure es porque se jodió el mundo. Además revela que se se hablan, que son amigos y que uno es “fuente” del otro”, escribió Benedetti, quien en otro trino adjuntó la foto en la que Yamhure criticaba a Benedetti y defendía a Ospina.

El último respondió, le pidió que “no se equivoque” con él y le hizo varias aclaraciones sobre su relación con el personaje.

“Senador, mucho cuidado con sus afirmaciones. No solo no conozco al señor Ernesto Yamhure, sino que me tiene bloqueado en redes desde hace años y ha sido tan calumnioso como usted en mi contra. Le sugiero que se serene. No se equivoque conmigo”, puntualizó Ospina.