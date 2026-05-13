El Dane actualizó la lista de hombres y mujeres que trabajan, pero no tienen garantizado el acceso a una pensión

La informalidad laboral afecta tanto a hombres como a mujeres - crédito Imágen Ilustrativa Infobae

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló el Boletín Técnico Ocupación informal Trimestre móvil enero - marzo de 2026, en el que mostró que más de la mitad de los trabajadores del país siguen excluidos del sistema formal, es decir, que no pagan seguridad social y no tienen garantizada una pensión. Esto, en medio de la polémica que sigue en Colombia debido a que el Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento del 23,7% para el salario mínimo en Colombia, bajo el concepto de “salario vital”, lo que llevó la remuneración a $2.000.000 mensuales, pero que el Consejo de Estado suspendió de manera provisional por no haber justificado la medida,

De acuerdo con el mismo, para el total nacional la proporción de personas ocupadas informales fue 55,3%, lo que representó una disminución de 1,8 puntos porcentuales (pp) respecto al mismo trimestre de 2025 (57,2%).

PUBLICIDAD

Mientras que para las trece ciudades y áreas metropolitanas esta proporción fue 41,0%, lo que significó una disminución de 2,1 pp frente al trimestre enero - marzo 2025 (43,1%). Por su parte, en las 23 ciudades y áreas metropolitanas la proporción de población ocupada informal fue 42,3%, lo que representó una disminución de 2,3 pp respecto al mismo periodo del año anterior (44,5%). Para los centros poblados y rural disperso la proporción de población ocupada informal fue 83,2% en el trimestre enero - marzo 2026, una disminución de 0,9 pp frente al 84,1% registrado antes.

La informalidad laboral supera el 50% de la población trabajadora - crédito Dane

Informalidad según sexo

Para el total nacional, la proporción de hombres ocupados informales en el trimestre enero - marzo 2026 fue 57,7%, lo que representó una disminución de 1,5 pp frente al mismo periodo del año anterior (59,3%).

PUBLICIDAD

Por su parte el 52,0% de las mujeres ocupadas eran informales, lo que significó una disminución de 2,2 pp frente al trimestre enero - marzo 2025 (54,2%).

Para las trece ciudades y áreas metropolitanas, en el trimestre enero - marzo 2026 la proporción de mujeres informales fue 39,3%, lo que significó una disminución de 3,0 pp respecto al trimestre enero - marzo 2025 (42,3%). Por su parte la proporción de hombres informales fue 42,4%, una subida de 1,5 pp frente al 43,9% registrado en igual periodo del año pasado.

PUBLICIDAD

Sincelejo es la ciudad con mayor índice de informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Informalidad laboral por ciudades

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad fueron:

Sincelejo: 67,2%.

Cúcuta A.M.: 62,3%.

Valledupar: 62,2%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

PUBLICIDAD

Bogotá D.C.: 34,0%.

Tunja: 34,9%.

Manizales A.M.: 35,1%.

Para el periodo de análisis, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, aquellas que presentaron mayor proporción de informalidad entre enero y marzo de 2025 fueron:

Sincelejo: 68,9%.

Riohacha: 64,8%.

Valledupar: 64,4%.

Mientras que las ciudades con menor proporción de informalidad fueron:

PUBLICIDAD

Manizales A.M.: 35,1%.

Pereira A.M.: 38,1%.

Bogotá D.C.: 38,2%.

Las microempresas son las más afectadas por la informalidad laboral en Colombia - crédito Dane

Medición del empleo informal según tamaño de empresa

En el total nacional, para el trimestre enero - marzo 2026 el 84,3% de la población ocupada que trabajaba en microempresas era informal, mientras que la población ocupada informal en empresas pequeñas fue 20,8%

Por su parte, la proporción de población ocupada informal en empresas medianas fue 4,3% lo que implicó una caída de 1,5 pp frente al trimestre enero - marzo 2025 (5,8%). En las empresas grandes la proporción de ocupados informales fue 2,2%, lo que significó una disminución de 0,7 pp en comparación con el mismo periodo del año anterior (2,9%).

PUBLICIDAD

Efectos de la Reforma Laboral en la informalidad

El informe se da a conocer también en medio de la ejecución de la Reforma Laboral. De acuerdo con el gerente de Servicios Legales y Tributarios de Crowe Co, Andrés Monroy Fonseca, autor de un estudio económico y financiero sobre la nueva ley, si bien es difícil estimar en qué porcentaje podría disminuirse la generación de nuevos empleos en el país, “es claro que cuando la regulación pasa a ser muy estricta, el empresario corre el riesgo de la informalidad”.

Sin embargo, el experto mencionó algunas cifras de distintas fuentes económicas proyectadas por el impacto que tendría este proyecto de ley en la creación de nuevas plazas de trabajo:

PUBLICIDAD

Banco de la República: estima que se perderían hasta 450.000 empleos, en especial por los cambios en la jornada nocturna y el pago de horas extra.

Fenalco: luego de hacer una encuesta empresarial, confirmó que el 31% de los empleadores, en caso de que se incrementen los costos laborales como resultado de la iniciativa, reducirían su planta de personal o evitarían contratar más trabajadores.

Observatorio de Gremios: prevé que los costos operacionales de las MiPymes aumentarían entre un 17 y un 34%, lo que elevaría el desempleo entre un 1,7 y un 3,4%, y reduciría la formalidad de un 7 a un 14%.