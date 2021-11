Sebastián Villa vuelve a ser convocado en Boca Juniors tras 104 días sin jugar un partido oficial

El último compromiso que jugó con el Xeneize fue ante Atlético Mineiro, por Copa Libertadores, el 20 de julio. REUTERS/Bruna Prado

Sebastián Villa podría jugar la semifinal de la Copa Argentina el miércoles 3 de noviembre, dado que hace parte de la lista de 24 convocados por el DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia. La noticia no es menor: el extremo izquierdo colombiano no disputa un compromiso con el Xeneize desde el pasado 20 de julio, por los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro, es decir, 104 días.

La vuelta a una convocatoria con el equipo fue vaticinada la última semana, en la que Villa pidió disculpas ante medios de comunicación por permanecer en Colombia, donde viajó para acompañar a su mamá en un momento difícil de condición de salud, más del tiempo autorizado por la dirigencia del club. También se excuso por la manera en que hizo visible su malestar por no ser vendido al Brujas (Bélgica), pese a su deseo de jugar en el Viejo continente.

“Aprovecho este momento para pedirle disculpas a toda la hinchada, a mis compañeros y a la dirigencia. Son las personas que me han apoyado, que han creído en mí. Tuve una situación, un mal momento. Una decisión pues, errada. Cualquier persona puede equivocarse”, comentó.

Quien ante los ojos de Juan Román Riquelme fue el mejor jugador del fútbol argentino en el primer semestre de este 2021 ya tuvo un partido de fogueo con el equipo de reserva del Boca ante Gimnasia, en el que pese a anotar el gol del empate 1-1 fue criticado: le dio un codazo a un rival.

“El descerebrado de Villa pega un codazo y luego le baila a los pibitos de la reserva de Gimnasia, que están cursando séptimo grado y acababan de salir de una clase de ciencias naturales. Boca no puede tener esa clase de jugadores. ¿El consejo de fútbol está comiendo un asado?”, comentó el periodista Pablo Carrozza.

En el juego contra Argentinos Juniors además de Villa podrá estar el volante Eduardo Toto Salvio, quien estuvo siete meses fuera de las canchas producto de la ruptura de ligamento cruzado (la misma lesión que sacó a Falcao de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014) y es una pieza fundamental en el conjunto azul y oro: en además de su desequilibrio marcó 14 goles en 44 partidos desde su llegada.

Los 24 futbolistas convocados por Battaglia para el duelo por Copa Argentina ante Argentinos Juniors

También motiva a los dirigidos por Battaglia volver a contar con el volante de contención Jorman Campuzano, al recuperarse de la “lesión muscular grado II en vasto interno (cuádriceps)”.

Edwin Cardona, que los últimos partidos de este semestre buscará llamar la atención de la dirigencia de Boca para que hagan efectiva la opción de compra al Club Tijuana, está entre los convocados. En la lista además figura Frank Fabra, que el 20 de septiembre se reportó con gol tras dos años de sequía con la red.

Una de las razones por las cuales el compromiso es tan importante para Boca Junios es que, de avanzar a la final de la Copa Argentina, no solo luchará por el título, sino por un cupo a la Copa Libertadores 2022 reservado para el campeón.

“Vengo trabajando muy bien desde que llegué. Si me toca jugar, voy a representar estos colores como lo he hecho desde que llegué. Siempre he dado el máximo por estos colores, por el club. Si me toca jugar, voy a dar el máximo por mis compañeros, por la gente que ha creído en mí. Por mi familia. Voy a demostrarlo en la cancha”, expuso Villa cuatro días atrás. Resta esperar si Battaglia le da la oportunidad.

