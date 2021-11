Eusebio Unzué da detalles de la salida de Superman López del Movistar: “Él y su señora no querían continuar”

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson/Archivo

Cuando Miguel Ángel López firmó contrato con el Astana Premier-Tech, se pensó que la polémica en la que estuvo envuelto en el Movistar Team por haberse retirado en la penúltima etapa de la Vuelta a España 2021 había llegado a su fin, y, sin embargo, en el país ibérico su nombre no ha dejado de resonar.

Eusebio Unzué, el jefe de la histórica escuadra en la que años atrás deslumbró Nairo Quintana y que apostó por Superman López esta temporada, brindó una entrevista en el Diario de Navarra en la que cuestionó el actuar del ciclista y ahondó en lo que ocurrió en la tercera gran carrera del 2021.

Lo ocurrido con el pedalista de Pesca (Boyacá) apenas dos días después de ganar la etapa reina de la Vuelta, imponiéndose con su buen correr a Primoz Roglic y Egan Bernal, es un tema que aún le roba el sueño a Unzué. Más que el hecho de que haya perdido el podio parcial en la etapa 20 de la carrera, lo que cuestionó el reconocido mánager fue que López no se sobrepusiera a la adversidad.

“Me ha trastocado muchísimo. El año que ha hecho ha sido muy bueno. Es verdad que en el Tour no tuvo suerte y que en la Vuelta consolidó su nivel, pero pasó lo que pasó. No fue capaz de afrontar el reto clave que tuvo para continuar en el podio. Tomó la peor decisión que podía tomar, provocó lo que provocó”.

Eusebio también explicó que no tener certeza de lo que realmente ocurrió el pasado 4 de septiembre con el escarabajo se debe a que fue la primera vez que tuvo un inconveniente una situación de esa envergadura en el equipo. También dejó claro que ya conocía le personalidad de López —quizá impulsiva: en el Giro de Italia 2019 golpeó a un fanático por hacerlo caer y en la Vuelta a España 2019 arremetió contra propio Movistar Team y Alejandro Valverde, tras al acelerar el paso luego de una caída en la que él estuvo involucrado—.

Eusebio Unzue, director del Movistar. EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo

“Yo sabía cómo era su carácter, extraño en ciertos momentos, pero es que cualquiera hubiera estado encantado de hacer sexto en la Vuelta. Y luego, como deportista que es, creo que uno tiene que saber encajar que no ha podido, y ya está. La frustración y la desesperación son entendibles, pero una salida así, no (...). Se frustró y se anuló personalmente. Su cabeza se llenó de lo que se llenó y adiós.”, agregó.

¿QUÉ OCURRIÓ CON MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ?

En entrevista con Diario de Navarra, Eusebio Unzué no mencionó la versión que apunta a que el disgusto de Miguel Ángel con el equipo se debió a una supuesta orden de no alcanzar al grupo de líderes que le había sacado unos segundos para no llevar a su rueda a Egan Bernal y que le hiciera daño a Enric Mas. Según él, la escuadra lo apoyó hasta donde pudo, pero luego no hubo con qué

“Se quedó cortado, se bloqueó. Intentamos de todo para que siguiera, pero hubo un momento en el que no había fuerzas, se quedó y se vino abajo. En vez de digerirlo como en cualquier otro momento, él vio que se le escapaba otro podio y le generó una frustración enorme que no fue capaz de asimilar”.

Por tal frustración es que ni siquiera a Imanol Erviti, el capitán del Movistar Team, le prestó atención cuando intentó persuadirlo de continuar. Días después, Superman “y su señora a través del mánager tomaron su camino. No querían continuar, rompimos nuestra relación y ya está”, concluyó Eusebio Unzué.

SEGUIR LEYENDO: