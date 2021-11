Políticos, líderes de opinión y personalidades anuncian su respaldo a la candidatura de Juan Fernando Cristo

Juan Fernando Cristo, precandidato a la presidencia de Colombia por la Coalición de la Esperanza. / Cortesía

Un grupo de 50 personalidades de Colombia, entre políticos, líderes de opinión y víctimas del conflicto armado, anunciaron este martes su respaldo a la precandidatura del exministro, Juan Fernando Cristo, quien hace parte de la Coalición de la Esperanza, a las elecciones de 2022.

A través de una carta, los firmantes, dentro de los que se destacan el exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón: la internacionalista Laura Gil; el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta; y la exministra de Trabajo Griselda Janeth Restrepo, manifestaron su apoyo al exsenador liberal para los comicios que se llevarán a cabo el próximo marzo para elegir al candidato único la alianza de centro-izquierda.

“Quienes firmamos esta carta estamos convencidos de que solo desde el espectro que rechaza los extremos se podrá detener la erosión democrática y rescatar el Acuerdo de Paz. No creemos en populismos facilistas, caudillos o mesías. Nuestra apuesta se centra en el liderazgo colectivo de la Coalición de la Esperanza”, indicaron los firmantes en la carta.

El grupo de firmantes manifestó que el país requiere un mandatario que le devuelva la confianza a las instituciones, que le apueste a la consolidación de la paz en el territorio y que tenga la capacidad en “soñar con una patria equitativa y solidaria”, características reconocidas en Juan Fernando Cristo, quien tendrá que ganar la consulta interna para disputar la primer vuelta presidencial.

A su vez, los firmante señalaron que dentro de los miembros de la alianza de centro-izquierda que han manifestado sus aspiraciones a la Presidencia, Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle, el discurso “ponderado, sereno, experimentado, responsable, democrático y en favor de la paz de Juan Fernando Cristo los representa”.

“En Colombia estamos presenciando una degradación de la democracia manifestada en la polarización exacerbada, la pérdida de la civilidad en el discursos político, la prevalencia de la mentira y la desinformación, así como la convicción de que el triunfo de una opción electoral pone en juego la supervivencia política y hasta física de la otra. Vamos barranca abajo y necesitamos frenar la caída”, señalaron los ciudadanos que firmaron la misiva.

En la carta, los ciudadanos reconocen los logros del precandidato como funcionario público desde que se desempeñó como vicecanciller y embajador, senador de la República, ministro del interior y negociador de paz, en los que resaltaron su disposición al diálogo y al uso de de la palabra para llegar a consensos y acuerdos fundamentales.

Asimismo, resaltaron su empeño en la consolidación de paz en el país, desde la “cruzada que emprendió para la aprobación de la Ley de víctimas y restitución de tierras”, hasta sus aportes y continuo apoyo a la implementación de los Acuerdos de Paz entre la desmovilizada guerrilla de las FARC y el Estado colombiano.

“No puede haber democracia sin goce de derechos. En ese sentido destacamos el trabajo desde el Ministerio del Interior para garantizar los derechos civiles de las minorías LGBTI y la consulta previa para las comunidades afrocolombianas e indígenas. Más allá de las cuotas, la sociedad -y por qué no decirlo, también la Coalición de la Esperanza- tiene una deuda con las mujeres que confiamos que él, como nuestro candidato, se compromete a saldar. Cristo es el hombre de los derechos y no de las derechas. Los ha hecho realidad en la práctica, con ejecución y no de palabra”, concluyeron la misiva.

