Colombia

Las segundas vueltas presidenciales en Colombia suelen resolverse con menos de un millón de votos de diferencia: conozca cuál fue el año más estrecho

De las siete segundas vueltas presidenciales celebradas tras la Constitución, cinco se resolvieron por diferencias inferiores al millón de sufragios, un patrón que volvió a repetirse en la elección del domingo 21 de junio

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Un margen mínimo separó a Abelardo de la Espriella de Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial de Colombia 2026, celebra el domingo 21 de junio.

El preconteo de la Registraduría Nacional, con el 99,93% de las mesas procesadas, muestra que la diferencia entre ambos candidatos es de menos de un punto porcentual: De la Espriella suma 12.951.856 votos (49,65%) frente a 12.703.886 (48,70%) de Cepeda, lo que representa una distancia de 247.970 sufragios.

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La tendencia de resultados ajustados en los balotajes colombianos se mantiene en esta ocasión. Desde la instauración de la segunda vuelta en la Constitución de 1991, cinco de las siete definiciones presidenciales se resolvieron por menos de un millón de votos.

Los datos históricos refuerzan la idea de que las elecciones en este formato suelen ser altamente competitivas y de final incierto.

La Registraduría Nacional informó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos y superó a Iván Cepeda por 247.970 sufragios - crédito Infobae
La Registraduría Nacional informó que Abelardo de la Espriella obtuvo 12.951.856 votos y superó a Iván Cepeda por 247.970 sufragios - crédito Infobae

La diferencia porcentual entre el primero y el segundo en la elección presidencial fue la más pequeña desde 1958, situándose en apenas 0,95%. El dato cobra relevancia al comparar los resultados con otras elecciones reñidas.

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Colombia introdujo la segunda vuelta presidencial para garantizar que el ganador obtenga una mayoría absoluta. Este mecanismo se activa cuando ningún candidato alcanza la mitad más uno de los votos en la primera vuelta. En la actual contienda, De la Espriella y Cepeda fueron los dos aspirantes más votados en la jornada del domingo 31 de mayo en primera vuelta, lo que los llevó a medirse nuevamente en las urnas.

Resultados históricos de las segundas vueltas presidenciales en Colombia

La elección más cerrada se produjo en 1994. Esa vez, Ernesto Samper superó a Andrés Pastrana por apenas 156.585 votos: 3.733.366 (50,26%) frente a 3.576.781 (48,15%). Este resultado dejó al ganador apenas sobre el umbral de la mayoría absoluta, estableciendo un precedente de finales reñidos en el país.

En 1994, la diferencia entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana fue de 156.615 votos (2,12%). En 1978, Julio César Turbay venció a Belisario Betancur por 137.061 votos (2,71%) y, en 1970, Misael Pastrana superó a Gustavo Rojas por 63.557 votos (1,59%). En todos estos casos, el candidato que quedó en segundo lugar reconoció el resultado, según el análisis de José Fernando Flórez Ruiz.

Ernesto Samper ganó en 1994 la segunda vuelta más reñida de Colombia al derrotar a Andrés Pastrana por 156.585 votos - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS
Ernesto Samper ganó en 1994 la segunda vuelta más reñida de Colombia al derrotar a Andrés Pastrana por 156.585 votos - crédito Colprensa/Luisa González/REUTERS

La única excepción a esta tendencia se dio en 2010, cuando Juan Manuel Santos obtuvo cerca del 69% de los votos ante Antanas Mockus, que sumó el 27%. La diferencia fue de más de 5,4 millones de sufragios, la más amplia registrada desde la creación del sistema de segunda vuelta.

En 2014, Santos revirtió una desventaja de la primera vuelta frente a Óscar Iván Zuluaga y se impuso con 7.839.342 votos (50,98%) contra 6.917.001 (44,98%). La distancia fue de 922.341 votos. Esta edición demostró que es posible cambiar el panorama electoral entre una vuelta y otra.

El balotaje de 2018 marcó otro hito. Iván Duque venció a Gustavo Petro con 10.373.080 votos (53,98%) frente a 8.034.189 (41,81%). La diferencia de 2.338.891 votos convirtió ese proceso en la segunda vuelta con mayor participación hasta ese momento, y fue la primera vez que un candidato de izquierda superó los ocho millones de sufragios en este formato.

Ya en 2022, Colombia vivió otro desenlace ajustado. Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda elegido por voto popular, tras sumar 11.281.013 votos (50,44%), mientras que Rodolfo Hernández obtuvo 10.580.412 (47,31%). La distancia fue de 700.601 votos, uno de los márgenes más estrechos junto a la definición de 1994.

Desde las primeras horas de la mañana, los puestos de votación recibieron a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
En 2022, Gustavo Petro se convirtió en el primer presidente de izquierda elegido en las urnas en Colombia tras vencer a Rodolfo Hernández - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Con la de este año, Colombia ha celebrado siete segundas vueltas presidenciales (1994, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026). Solo en dos ocasiones, en 2002 y 2006, Álvaro Uribe Vélez logró el triunfo en primera vuelta, evitando el balotaje.

El desenlace de este 21 de junio confirma que el país sigue inmerso en contiendas de resultado incierto, donde la decisión final depende de una porción mínima del electorado, perpetuando la tradición de balotajes cerrados en la historia política reciente.

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