Colombia

Abelardo de la Espriella ya habló con Donald Trump: Marco Rubio anunció el fortalecimiento de una agenda conjunta con el presidente electo

El abogado, acompañado del nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, está dispuesto a abordar una agenda conjunta enfocada en temas cruciales para ambas naciones, como la seguridad regional, migración y relaciones económicas

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Donald Trump y Abelardo de la Espriella, ambos con traje y corbata, se dan un apretón de manos frente a una bandera de Estados Unidos.
Abelardo de la Espriella espera establecer una fructífera relación de cooperación con el Gobierno de Donald Trump, tras los traspieses en la administración Petro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En una de sus primeras reacciones como presidente electo de los colombianos, el abogado Abelardo de la Espriella afirmó en la noche del domingo 21 de junio que ya recibió una llamada desde Washington tras proclamarse ganador de la elección presidencial en Colombia y que, en medio de este diálogo, tuvo la posibilidad de hablar con el mandatario norteamericano, Donald Trump, complacido con su éxito.

De la Espriella celebró el resultado en una transmisión en la que presentó al que señaló como su fórmula vicepresidencial, el exministro José Manuel Restrepo. “Estamos agradecidos con Dios por este milagro que ha obrado en medio de tanta situación compleja, el voto fusil, la compra de votos, la campaña que ha hecho el presidente de la República, los funcionarios repartiendo contratos”, destacó el líder de derecha.

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Fue entonces cuando se refirió a la breve conversación con el nuevo aliado estratégico que tendrá en el desarrollo de su programa, bautizado ‘Patria Milagro’. “Acabo de hablar con el presidente Trump y ha manifestado su apoyo y reconocimiento a nuestra victoria, el jefe de gabinete de la presidenta de Italia y otros líderes del mundo”, expresó el abogado, que no ocultó su felicidad tras este sonoro triunfo.

Donald Trump ya felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta presidencial, efectuada el 21 de junio - crédito EFE
Donald Trump ya felicitó a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la segunda vuelta presidencial, efectuada el 21 de junio - crédito EFE

Sobre esta conversación, Caracol Radio informó que el presidente Trump invitó a la Casa Blanca al nuevo gobernante, en medio del diálogo en el que, durante siete minutos, le solicitó a De la Espriella que priorice la lucha contra el crimen, el fortalecimiento de la seguridad y el control de la migración en su agenda de gobierno; como parte del fortalecimiento de las relaciones bilaterales, que tuvieron serios baches.

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Personas cercanas a la conversación, de acuerdo con la versión del citado medio de comunicación, indicaron que el jefe de Estado norteamericano expresó satisfacción por el triunfo electoral del nuevo líder político del país y atribuyó parte de ese resultado a la afinidad entre varias propuestas del presidente electo y las políticas promovidas por su administración, así como al respaldo recibido desde Washington D. C.

La Casa Blanca será epicentro de lo que será el encuentro entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP
La Casa Blanca será epicentro de lo que será el encuentro entre Donald Trump y Abelardo de la Espriella - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP

De la Espriella también habló con Marco Rubio: estos fueron los temas abordados

Esta confirmación se sumó a la charla que el mandatario ya tuvo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que entregó detalles de esta conversación en su perfil de X. “Acabo de hablar con el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella para felicitarlo por su victoria electoral”, expresó en primer lugar el funcionario, considerado la mano derecha del presidente Trump en política internacional.

A su vez, en el mensaje publicado en X, Rubio destacó el contacto como el inicio de una agenda conjunta con la próxima administración colombiana. “La Administración Trump espera con interés trabajar estrechamente con su próxima administración para avanzar en la cooperación en materia de seguridad regional, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer nuestros lazos económicos”, agregó.

Marco Rubio y su diálogo con Abelardo de la Espriella
Con este mensaje en X, el secretario de Estado Marco Rubio contó detalles de su su diálogo con el presidente electo de los colombianos, Abelardo de la Espriella - crédito @MarcoRubio/X

Rubio, que tiene línea directa con De la Espriella, y que –entre otras- estuvo detrás de la orden de deportación del activista y político afín al proyecto oficialista, Beto Coral, cerró su publicación con un mensaje sobre el futuro del país bajo el mando de un aliado de Norteamérica. “Los mejores días de Colombia están por venir”, comentó el secretario de Estado en su intervención, que fue recibida con beneplácito.

De acuerdo con los resultados reportados por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 99,98% de los votos informados en la fase de preconteo, De la Espriella obtuvo 12.958.004 votos, con el 49,68% de los sufragios, frente a los 12.707.793 sufragios (48,70%) de Cepeda; en una de las elecciones más reñidas de la reciente contienda electoral en Colombia, pues la diferencia sería de apenas el 0,96% entre ambos.

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