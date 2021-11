Laura Jaramillo envió un mensaje de reflexión a una seguidora: “No causes ese daño”

Fotografía tomada de Instagram @laurajaramillov

Laura Jaramillo, modelo caleña que recientemente terminó su relación con el futbolista Michael Ortega luego del escándalo que protagonizó por cuenta de una presunta infidelidad con la bailarina barranquillera Andrea Valdiri, decidió interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales mediante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’, allí les dijo que le hicieran una pregunta de algún tema que quisieran saber sobre ella.

Una de esas preguntas que más que inquietud fue una confesión por parte de la internauta, mencionó: “Salgo con alguien, tiene esposa, pero lo niega. ¿Le mandarías pruebas a ella?”, a lo que la también influenciadora le respondió:

“NO!!! No lo hagas. No causes ese daño. Creo que suficiente es con quedarte ahí aún sabiendo que él tiene su esposa. Mi pregunta es… ¿Qué él lo niegue es motivo para tu seguir ahí en medio de un hogar? Si, quien debe respetar es él a su esposa, ¡¡Eso está claro!! Pero… La mujer también puede decidir no meterse en ese hogar y alejarse antes de ayudar a causar un daño bien grande”, respondió la caleña.

Y concluyó diciéndole a la internauta que le hizo su confesión: “No cargues con eso, piensa que mereces mucho más que el marido de otra”, mensaje que acompañó con emoticones de manos en posición de bendición.

Mire aquí las afirmaciones de Laura Jaramillo :

La respuesta de la modelo fue difundida por ‘Rastreando Famosos’, portal de entretenimiento encargado de replicar el contenido de las celebridades en sus redes sociales, y en poco tiempo de haber sido compartida ya supera los 4.000 ‘me gusta’ y más de 160 comentarios de los cuales destacan:

“Que gran mensaje”, “Si hoy no hay amor y no hay respeto, de qué hogar hablará ella”, “Laura siempre será una dama”, “Creo que nadie entra donde no lo dejan entrar, el único culpable es el que se involucra en otra relación teniendo esposo o esposa”, “Totalmente de acuerdo contigo”, “No pudo haberlo dicho mejor”, “Que le mande las pruebas, aparte de que tiene dos, sale premiado”, “Prefiero que me envíen pruebas, aunque duela, es mejor saber con la clase de bestia que estás”, entre otros.

Fin de su relación

Por otra parte, en septiembre pasado la modelo confesó que puso fin a su relación con el futbolista Michael Ortega con quien, además, tuvo dos hijos llamados Thomas y Michelle, que son la alegría de sus padres demostrando que los problemas al interior de la relación no debe influir en el comportamiento con los menores.

“Ya no sigo con él. Esta semanita tomé la decisión de dejarlo, desde el lunes se tomó esa decisión”, puntualizó la modelo a través de un video difundido por diferentes portales de entretenimiento.

Por otra parte, se conoció que la también influenciadora perdonó a la generadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri, pues es una dinámica de Instagram un internauta le preguntó: “Si Andrea Valdiri te pide perdón por lo que pasó en el pasado, perdonarías”.

Laura Jaramillo respondió: “Si. Yo ya perdoné todo hace mucho tiempo. Esa parte de mi vida está sanada y cerrada”, agregando que tampoco ha tenido una conversación con La Valdiri sobre lo ocurrido con su expareja y si en verdad hubo infidelidad.

