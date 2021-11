JEP no anulará el testimonio de Piedad Córdoba sobre la muerte de Álvaro Gómez Hurtado

Bogotá. Octubre 02 de 2019. Piedad Córdoba exsenadora de la República (Colprensa - Diego Pineda)

El asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado se ha convertido, inesperadamente, en uno de los casos protagónicos en la Jurisdicción Especial para la Paz durante los últimos meses. El caso sigue generando olas, esta vez de cuenta del testimonio de la exsenadora Piedad Córdoba, que pese a las peticiones, se mantendrá vigente.

Eso, después de que la Sección de Apelación del organismo de justicia transicional rechazara la petición de las víctimas —en este caso la familia de Gómez Hurtado— de declarar nula la audiencia en la que participó la política de izquierda el pasado 23 de marzo, al considerar que la misma no se apegó a lo que debe ser un proceso judicial ordinario.

Valga recordar entonces que, el testimonio de Córdoba se entregó en calidad de reserva, por lo que sólo participarían los magistrados al frente del caso, la propia exsenadora y la familia y el escolta del fundador del Movimiento de Salvación Nacional, José del Cristo Huertas. Sin embargo, los dos últimos no pudieron conectarse a la diligencia por problemas de red en el auditorio de Medellín en el que se celebró.

Dicho esto, W Radio reportó que la petición de nulidad de las víctimas se basaba en el argumento de que el mencionado problema tecnológico les negó el derecho a controvertir o formular preguntas al respecto de las declaraciones de la política antioqueña. Todo a su vez, dicen, pone en riesgo la competencia del tribunal transicional en el caso, que es lo que se estudia con la recepción de testimonios como ese.

No obstante, los magistrados de la JEP opinaron distinto. Si bien reconocieron que existió una vulneración al no garantizar la presencia de las víctimas en la audiencia, la misma no es lo suficientemente grande como para equipararla con la nulidad de esa parte del proceso, pues la Sala de Reconocimiento, que escuchó a Córdoba, si adelantó las labores necesarias para que pudieran participar del mismo, llegando, incluso, a compartirles la grabación de las declaraciones.

Según citó la mencionada emisora, “no afectó real y efectivamente las garantías de los solicitantes, pues, como ya se mencionó, la Sala de Reconocimiento realizó acciones para garantizar su participación y además las víctimas cuentan con múltiples posibilidades de intervenir en este trámite dialógico”.

En ese sentido, la Sección de Apelación emitió dos llamados de atención: uno para las víctimas en el que señala que las solicitudes de nulidad deben ser el último recurso y no el primero ante los desacuerdos que lleguen a haber frente a los procedimientos de la JEP; y otro para la Sala de Reconocimiento en el que le advierte que debe fortalecer las garantías para que todos los actores puedan participar en las audiencias virtuales.

No hay que olvidar que la exsenadora aseguró que quien sería el confeso asesino de Gómez Hurtado seguía vivo y que el hoy congresista del partido Comunes, Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada, lo quería asesinar.

“A mí ‘Carlos Lozada’ me quiere matar por esto, pero vamos a ver quién se va primero si él o yo”, le dijo el supuesto sicario a Córdoba en una reunión que sostuvieron a finales del 2020, donde ella lo intentó convencer para que contara toda la verdad sobre ese magnicidio.

“Yo hablé con el tipo que le disparó, por ahí hace dos meses (...) Le insistí muchísimo que dijera la verdad, que hablara con la JEP”, aseguró la exsenadora del Partido Liberal.

El hombre le dijo que al dirigente también lo querían asesinar los militares colombianos, pero que la entonces guerrilla de las Farc se les adelantó. “Me dio la sensación de que fue un chiripazo”, le dijo Córdoba a la JEP.

