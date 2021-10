“Nada llega sin haber peleado antes y, mientras tu corazón está roto, Diosito está haciendo en ti su mejor trabajo”: el motivador mensaje de Karol G

@karolg

Karol G se destaca en gran medida por su talento musical y por ser la cuota femenina más importante que tiene el género urbano en el país. Sin embargo, no solamente se vuelve tendencia por sus canciones, sino porque también se ha convertido en toda una inspiración para sus seguidores con los mensajes que publica en sus redes sociales.

En esa ocasión, la cantante usó la plataforma de Instagram, donde cuenta con 43 millones de seguidores, para alentar a sus fans, recordándoles que la esperanza es lo único que se pierde.

“Pronto llegará el día en que verás que todo valió la pena: cada noche sin dormir, cada lágrima, cada pérdida, cada sacrificio, cada frustración. Verás que eres supremamente bendecido y que todo eso que pasó te estaba preparando y haciendo más fuerte”, escribió la cantante.

De igual forma, la paisa recalcó la importancia de trabajar por los sueños sin importar que tan duro sea, y aunque muchas veces parezca imposible, al final se verán las recompensas.

“Nada llega sin haber peleado antes y, mientras tu corazón está roto, Diosito está haciendo en ti su mejor trabajo. Nunca dejes de creer”, finalizó.

Este no sería el primer mensaje profundo de la artista, pues recientemente Karol compartió en su perfil oficial un texto reflexivo que puso a pensar a muchos de sus seguidores.

“La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste … entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia…”, escribió la ‘Bichota’, y sentenció, en letras mayúsculas, “PARA QUE CADA UNO HAGA LO QUE QUIERA Y LO QUE LO HAGA PUTAMENTE FELIZ… cuánto más”. La publicación se volvió viral en esta red social, alcanzando en menos de un día más de 25 mil ‘me gusta’, casi 5.500 ‘retweets’ y cerca de 500 respuestas, muchas de ellas mostrando concordancia por lo escrito por la paisa.

“Karol G respondiéndole a las viejas y jovencitos envidiosos que la critican, pero la escuchan”; “Tienes mucha razón, la gente se fija lo que uno hace pero no se dan cuenta lo que ellos hacen! ¡Nadie conoce como vive o como es la realidad de la cierta persona!”; “Pienso que cada quien puede y debe hacer lo que le guste o apasione sin importar la opinión de much@s” y “La gente no tiene derecho de criticarte por tu forma de vestir, decir o hacer las cosas, cada quien hace con su vida lo que le nazca y los demás no deben de criticar por ser como es” fueron algunos de los comentarios que destacan en el trino.

Otro trino que publicó el pasado 9 de octubre también causo revuelo en la red con más de 35 mil ‘likes’. En esta oportunidad, la cantante sostuvo que la felicidad venía de las cosas más sencillas de la vida.

“La felicidad la encuentras en los atardeceres, en ser cordial con la gente, en los buenos amigos, en enamorarte de las almas por encima de los cuerpos, en permitirte sentir dolor sin dejar que cambie tu interior, en ser tu mismo, en hacer las cosas que te hacen bien. No es tan difícil”, expresó.

