Tulio Gómez apoya a Juan Carlos Osorio y descarta que tenga problemas con el alcohol

Tulio Gómez, máximo accionista de America de Cali, se refirió a la realización de la Superliga BetPlay 2021 / (Futbolete)

El pasado 26 de octubre Juan Carlos Osorio fue ratificado como director técnico de América de Cali, concretamente durante las cincho fechas que quedan de la fase inicial de la Liga BetPlay 2021 II. De avanzar a los cuadrangulares finales, el risaraldense continuará en el cargo, pero en caso que no, dará un paso al costado.

La continuidad de Osorio tomó por sorpresa a parte de la hinchada, dado que lleva varias semanas en el ojo del huracán por los resultados del equipo, hecho por el cual algunos fanáticos han pedido su salida de La Mecha coreándola en los estadios. Pues bien, acerca de ello el máximo accionista del club, Tulio Gómez, conversó con el diario El País, de Cali.

Gómez explicó que Osorio sostiene que es capaz redireccionar al equipo, de tal modo que empiecen sumar de a tres puntos con regularidad, como se esperaba desde que asumió el cargo como DT, dada su experiencia incluso a nivel de selecciones.

“Él considera que tiene el conocimiento para revertir los resultados, enderezar el camino y meterse entre los ocho”, comentó el dirigente.

En caso de que Osorio no clasifique al conjunto escarlata a la fase final del certamen, dirá adiós a la indemnización. “Las partes acordaron que, si el objetivo de clasificar a los cuadrangulares no se cumple, se rescindirá, de mutuo acuerdo, el contrato que actualmente mantiene el cuerpo técnico con nuestra institución, sin el pago de alguna contraprestación económica para las partes”, se lee en el comunicado de prensa de la escuadra vallecaucana dada a conocer el pasada martes.

Si América de Cali no pasa a cuadrangulares representaría un fracaso. no solo por la imposibilidad de disputar el título del fútbol colombiano, sino de pelear títulos continentales. “El equipo no aguanta procesos sin clasificar a los torneos más importantes. Siempre debe estar en los primeros lugares en Colombia para buscar otros objetivos internacionales, como la Libertadores”, comentó.

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa

El acuerdo al que se llegó, de rescindir el contrato sin contraprestación económica en caso de que el equipo se quede afuera de los mejor clubes en la primera fase de la liga, radica en que inicialmente al parecer el América de Cali y Juan Carlos Osorio acordaron una indemnización en caso de despido, que sería de $ 1.000 millones, según fuentes extraoficiales.

En El País también le preguntaron al empresario qué opinaba respecto a los comentarios que señalan la supuesta falta de sobriedad del DT para tomar decisiones, algunos de ellas relacionadas con la falta de titularidad de referentes en partidos importantes.

“La gente inventa mucho. Osorio es un hombre que tiene su hogar, su familia. Dicen que toma trago, pues se toma sus traguitos normal, como lo hacemos todos, pero que yo lo haya visto enguayabado, no. Y que tenga problemas mentales, menos. Es un hombre que es obsesivo por el fútbol. Es un hombre con ideas ‘locas’ que ha triunfado y ha sido exitoso. Cuando sus ideas no le salen, dicen que está loco y todo lo demás, pero cuando le salen, dicen que es un genio”, concluyó Gómez.

Los Diablos Rojos son décimo cuartos en la liga colombiana de fútbol y este 28 de octubre, contra Deportes Tolima, buscarán vencer para ver si logran clasificar a los ocho mejores, objetivo difícil pero matemáticamente posible.

