Cochise Rodríguez revela lo que le falta a los colombianos para vencer a Roglic y Pogacar

Una de las preguntas que desde ya se plantean los aficionados al ciclismo es si alguien podrá batir a los dos fenómenos de este deporte en las carreras de tres semanas, Primoz Roglic y Tadej Pogacar. Para algunos, el único capaz de sacarles ventaja en las etapas de montaña es Egan Bernal, aunque su desventaja sean las etapas contrarreloj, en las que suele perder tiempo considerable con estos dos expertos en la modalidad.

También han demostrado su condición de protagonizar las carreras de renombre Rigoberto Urán, más que vigente a sus 34 años de edad, y Miguel Ángel López, que en las etapas de alta montaña ha deslumbrado. Ahora, ¿qué tan cerca están de imponerse a los a los eslovenos? Martín Emilio Cochise Rodríguez, quizá el más grande pedalista cafetero, dio sus impresiones en Antena 2.

Lo primero que hizo Cochise fue hablar de la tradición del ciclismo colombiano, así como de los exponentes de mayor renombre en este momento:

“Estamos pasando por un momento muy favorable, muy positivo a nivel departamental, nacional y mundial. Entonces, tenemos valores como Egan Bernal, ‘Superman’ López, Sergio Higuita, en fin... Hay una cantidad de corredores que nos están representando muy bien en el mundo. El ciclismo ha sido tradicional para nuestro país, los patrocinadores y toda la afición”.

En ese orden de ideas, quien destacó tanto en el ciclismo de pista como de ruta, comentó que Roglic y Pogacar “son corredores de mucha valía, categoría, pero no, no es difícil vencerlos. Usted sabe que nosotros los colombianos somos guerreros, entonces el que nos dé papayita, lo ‘empapayamos”.

Para derrotarlos, sin embargo, al parecer les hace falta más preparación, en especial en las pruebas totalmente llanas. Para él, es necesario buscar un equilibrio entre ser un buen escarabajo y destacar como velocista, como contrarreloj.

“¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Por ejemplo, perdemos mucho en las pruebas de contrarreloj a nivel internacional. En realidad, no sé si no hay preparación, si no está ese acondicionamiento para estas pruebas, complicado, ahí es donde estamos fallando. Entonces, ojalá que tengamos más énfasis en ese aspecto en las crono para que los muchachos puedan estar ahí. Siempre nos sacan uno o dos minutos en 20 kilómetros, eso no tiene razón de ser”,

SUPERMAN LÓPEZ, A BRILLAR CON EL ASTANA

Uno de los ciclistas que más genera expectativa de cara a la siguiente temporada es Superman López, que dio un paso al costado en el Movistar Team tras su polémico retiro en la Vuelta a España para regresar al Astana, en especial tras sus últimas declaraciones, el 20 de octubre.

“Al final me quedo tranquilo, porque voy a un lugar donde me quieren, me valoran, y donde estaré peleando con los mejores las grandes Vueltas. Mi preparación va muy bien, he tenido un descanso largo, eso me da energía, mucha fuerza. He pasado mucho tiempo con mi familia. A veces es mejor saber a dónde vas. Al día siguiente de la Vuelta ya estaba la negociación con el Astana, allá ya me conocen, confían en mí y me llevaron a estar donde estoy”, expresó López.

En ese entonces, López agregó: “En la vida siempre hay que hacer cambios, a veces no sabes si son para bien o para mal. La reflexión es que a veces esos cambios son para tenerlos como experiencia para la vida y no cometer los mismos errores y así afrontar la vida”.

