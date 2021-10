Coalición de la Experiencia: la alianza que Echeverry le propuso a Peñalosa, ‘Fico’ y Alejandro Gaviria

Siguen las alianzas para las elecciones presidenciales del 2022 y, en las últimas horas, el exministro de Hacienda y precandidato por firmas, Juan Carlos Echeverry, sorprendió a sus seguidores al invitar a sus posibles contrincantes en las urnas Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y Alejandro Gaviria a una posible unión que llamó Coalición de la Experiencia.

Es de recordar que Echeverry avalará su candidatura mediante firmas luego de que decidiera no pedir ‘la venia’ del Partido Conservador colombiano, que ya tendría al senador David Barguil como fórmula para las presidenciales del 2022.

Tras dicha decisión, Echeverry no solo destacó el talante de los exalcaldes de Bogotá y Medellín y el exrector de la Universidad de Los Andes, sino que con nombre y todo para la coalición que quiere conformar, los convidó a que se le unieran y así vencieran a las demás fuerzas políticas.

“¡Los invito a que conformemos la Coalición de la experiencia! Presentemos una visión optimista y esperanzadora a los colombianos, de gente que sabe dar resultados y quiere transformar el país”, escribió en su perfil de Twitter el también exdirector de Ecopetrol.

Aunque por el momento ninguno de los personajes se ha pronunciado al respecto, Echeverry continuó dejando mensajes con los que rescata la nueva alianza que quiere formar para ganar el poder ejecutivo colombiano que se definirá en mayo del año venidero.

Es de recordar que Juan Carlos Echeverry, el exalcalde de Bogotá en dos ocasiones Peñalosa, el exalcalde de Medellín Gutiérrez y el exministro de Salud en el anterior gobierno Gaviria, lanzaron sus aspiraciones presidenciales mediante firmas y, por ahora, no se han unido a ningún partido, por lo que los nexos les podría ayudar a ganar capital político.

Sin embargo, aunque Peñalosa había dado luces de una supuesta unión con Fico Gutiérrez y Alejandro Char, exalcalde de Barranquilla, él mismo reveló a Infobae que no ha dialogado con ellos para hacer equipo a las presidenciales, sino que solo se habían visto para evaluar futuras posibilidades.

“La verdad es que no ha habido ningún acuerdo formal con Fico y con Alex. Simplemente nos reunimos una vez o dos. Hemos tenido conversaciones, nada más. Eso, sin embargo, tuvo mucha acogida. A mí me encantaría hacer equipo con ellos. Son personas que también trabajan, a mí me gusta ese enfoque de trabajo, no tanta discusión de palabras, sino midamos quién hace más, midamos quién produce resultados, quién le mejora de verdad la vida a los ciudadanos”, reveló Enrique Peñalosa a este portal.