Entrevista con Enrique Peñalosa: un salto al futuro en las ciudades y el campo, así es la Colombia que sueña construir como presidente

Nacido en Washington, Estados Unidos y luego de gobernar Bogotá en dos ocasiones, Enrique Peñalosa ahora busca dirigir los destinos de casi 50 millones de colombianos desde la Presidencia.

Aunque parece ser uno de sus contendores políticos más fuertes, el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa destaca con emoción el talante del académico y exministro Alejandro Gaviria, quien este 27 de agosto respondió al clamor de varias personalidades que le pedían unirse al amplio ramillete de precandidatos que buscan disputarse la Presidencia de Colombia en 2022.

En diálogo con Infobae Colombia, Peñalosa calificó a Gaviria como “un candidato valioso” que no ve en la Coalición de la Esperanza y mucho menos en las filas de la Alianza Verde, en la que el exalcalde militó por varios años, pero de la que se desmarcó completamente.

El antecesor de la alcaldesa Claudia López, y quien dirigió en dos períodos los destinos de la capital colombiana, entre 1998-2000 y 2016-2019, ahora quiere disputar la jefatura del Estado colombiano, suceder a Iván Duque y trabajar por una Colombia que, en sus propias palabras en entrevista con este portal, sea más productiva, genere más empleos y tenga más parques.

Gerente ‘innato’, abanderado del TransMilenio y apasionado por las grandes ciudades, Enrique Peñalosa dio luces sobre cómo planea convertirse en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

Hace algunas semanas usted oficializó su precandidatura presidencial y recientemente aseguró que buscaría las firmas para avalarla. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

En las dos ocasiones en las que yo gané la Alcaldía de Bogotá me inscribí como candidato independiente con firmas. Creo que la democracia colombiana está muy cerrada porque los ciudadanos no quieren partidos, ven cómo es que los partidos han servido como maquinarias politiqueras para negociar, para pedir puestos, para chantajear al Gobierno cuando van a votar en el Congreso.

Estos mismos políticos profesionales dentro de los partidos, que generalmente no tienen mucha fuerza en la opinión, han venido cerrando el paso a los candidatos independientes y esto es totalmente antidemocrático. En Estados Unidos, por ejemplo, un senador cambia de partido de un día para otro. Aquí tienen que renunciar con un año de anticipación a la inscripción de la candidatura. Incluso, un joven que quiera ser edil de una localidad en Bogotá, por ejemplo, puede tener la votación más alta de la localidad y no pasar el umbral, entonces los umbrales son demasiado altos, el número de firmas que se requieren son excesivas. Pero bueno, en esas estamos, es una buena oportunidad para conversar con los ciudadanos.

A mí lo que me interesa es trabajar por una Colombia que, estoy convencido, puede ser mucho mejor, puede ser más segura, puede tener una mayor calidad de vida y puede ser más igualitaria en muchos aspectos.

Usted se unió a los exalcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Char en una especie de coalición. Sin embargo, en las últimas encuestas de intención de voto usted no ha sido consultado, mientras que ‘Fico’ sí, ¿qué opinión le merece?

(Risas) Eso sí me encantaría que usted me lo contestara: ¿Por qué no me han medido en esas encuestas? Esas encuestas son bastante folclóricas. En una me midieron a mí y resulta que hay otros exalcaldes de Bucaramanga, de Medellín, que tienen el 11 por ciento en Bogotá o el cuatro y medio por ciento en Bogotá, y yo aparezco con el 0.9 por ciento en Bogotá. Yo, sinceramente, que salgo a la calle, estoy convencido de que no es así, pero no importa en este momento.

Enrique Peñalosa - Alejandro Char - Federico Gutiérrez.

A mí lo que me interesa es que Colombia salga adelante. Yo estoy convencido que he demostrado que produzco resultados que le mejoran la vida a los ciudadanos de verdad: resultados en seguridad, resultados en movilidad, en vías, con metro, con troncales, con ciclorrutas, resultados en salud, acabar las filas esas que tenían que hacer los ciudadanos a las dos de la mañana para conseguir una cita con un especialista, con sistemas como el call center, dejar esos mega hospitales avanzados, los parques.

Entonces lo que yo hago es mejorar de verdad la vida de los ciudadanos de manera respetuosa y construir igualdad y construir una ciudad, un país, en donde realmente tengamos una mayor igualdad.

¿Usted se puso de acuerdo con Fico y con Char para lanzar su candidatura?

No, no, no, nunca. La verdad es que no ha habido ningún acuerdo formal con Fico y con Alex. Simplemente nos reunimos una vez o dos. Hemos tenido conversaciones, nada más. Eso, sin embargo, tuvo mucha acogida. A mí me encantaría hacer equipo con ellos. Son personas que también trabajan, a mí me gusta ese enfoque de trabajo, no tanta discusión de palabras, sino midamos quién hace más, midamos quién produce resultados, quién le mejora de verdad la vida a los ciudadanos.

Además fuimos colegas alcaldes, me parece que mejoraron sus ciudades, pero no hemos hecho ningún tipo de acuerdo ni nada. Hay otros candidatos valiosos, hoy (viernes 27 de agosto) escucho que se lanza Alejandro Gaviria, candidato muy valioso. Hay otras personas como Juan Carlos Echeverry, Juan Manuel Galán, en fin, hay otras personas que respeto y que, aunque tienen diferentes prioridades, los ciudadanos tendrán que evaluar qué es lo que ellos prefieren.

Antes que nada, yo sí quiero señalar que, a diferencia tal vez de algunas otras personas, yo no soy un mesías. Yo no aspiro a que la historia de Colombia se divida en dos: antes y después de Enrique Peñalosa. Yo lo que aspiro es a ser un excelente empleado de los ciudadanos, hacer un excelente trabajo, que realmente logre una mejora radical en temas como la seguridad, que logre realmente atraer mucha más inversión privada, que es la única manera para mejorar el empleo. Tenemos que generar más y más empleo, mejores salarios. Tiene que ser la obsesión nacional, el empleo y oportunidades para emprendedores.

Es una elección presidencial donde hay muchos exalcaldes. Por ejemplo, Gustavo Petro, que ha ido en las encuestas adelante. Él fue alcalde de Bogotá, exactamente antes que yo. Entonces es muy interesante porque podemos comparar quién hizo más para mejorar la ciudad, cuando mejoró la seguridad, cuándo se hicieron las obras en parques, cuando se acabó con el Bronx, etc.

Ya que menciona el tema de las ciudades, su capital político parece estar enfocado en Bogotá, ¿cómo cree que será su impacto en otras ciudades y regiones de Colombia? Hay candidatos fuertes como Fico en Antioquia, Char en Atlántico…

Todos los candidatos tienen alguna fortaleza en algún sitio en particular, tiene que haber hecho algo antes para estar. Hay que mejorar la vida de los ciudadanos en las ciudades, además de hacer que el campo progrese. Pero hablando de las ciudades, ocho de cada diez colombianos viven en ciudades y nuestras ciudades se están haciendo mal. Estamos haciendo ciudades mal hechas que tienen problemas graves de transporte. Incluso se hacen carreteras intermunicipales, grandes autopistas, túneles, puentes y llegan a las ciudades y hay un trancón total, no se mueven y lo que pase con las ciudades no es un tema local, es un tema nacional, porque de la calidad de las ciudades va a depender que haya más inversión nacional.

No hay parques en las ciudades colombianas. En Nueva York, por ejemplo, se hizo el Parque Central, el famoso Central Park, cuando Nueva York era mucho más pobre que las ciudades colombianas y tenía solo un millón de habitantes y se hizo un parque de trescientas hectáreas. ¿En cuál ciudad colombiana se ha hecho algo parecido? Vamos a destinar una parte importante de los recursos de las corporaciones regionales a comprar tierra para parques, es indispensable. Los parques cambian la vida a los ciudadanos y construyen igualdad.

Hay que poner una inmensa atención a cómo mejoramos la calidad del tiempo libre de los ciudadanos. La calidad del tiempo libre es fundamental para construir igualdad. Lo mínimo es que nuestra ciudad se haga bien, con aceras, con grandes parques, que haya acceso a actividades culturales y a clases de música, que nuestros niños puedan salir al campo de paseo o acampar.

Estamos en el siglo del Pacífico. Ciudades como Shanghái, como Hong Kong, como Singapur, como Los Ángeles, San Francisco y aquí al lado, una ciudad pujante como la ciudad de Panamá va volando, al lado está Guayaquil, que era como Buenaventura hace 50 años y hoy es una ciudad formidable. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos Tumaco, Buenaventura y Quibdó, que tienen un problema gravísimo de calidad de vida. Allá no hay suficiente calidad de vida para poder tener a sus familias. Eso es un desastre, eso no puede ser así. Buenaventura podría ser una extraordinaria ciudad, con muchos parques, campos deportivos, aceras. ¿El Gobierno nacional qué ha hecho en Buenaventura? Una vía para que entren las tractomulas al puerto, que ni siquiera tiene aceras, ni ciclorrutas.

Cuando usted fue alcalde de Bogotá, en los dos periodos, fue abanderado del TransMilenio y del transporte limpio. Actualmente, Colombia tiene un grave problema de conectividad entre las ciudades, ¿qué acciones tomaría Enrique Peñalosa en ese aspecto?

Yo, por ejemplo, fui el que inició todo el tema de las ciclorrutas en Colombia y casi que en buena parte de este lado del mundo. Hasta la palabra ciclorruta la adoptamos nosotros. Nadie se movilizaba en bicicleta en ese momento, nadie. Gracias a lo que hicimos, casi todas las ciclorrutas que hay en Bogotá son las que nosotros hicimos y que dejamos contratadas. Hay muchas que van a venir a seguir haciéndose en los próximos años porque dejamos contratadas.

Hoy Bogotá es admirada a nivel internacional por el Transmilenio que, aunque fue inspirada en Curitiba, hicimos unas mejoras que le triplicaron la capacidad y demás, que ha sido copiado en más de trescientas ciudades del mundo porque tiene una capacidad muy similar al metro y tiene un costo que es 15 veces menos. Entonces todo el tema de la movilidad es muy importante como igualdad.

La ciclorruta, además de proteger al ciudadano, lo que hace es mostrar que el ciudadano en una bicicleta de 100 mil pesos es igual de importante que el carro de 100 millones de pesos. Por primera vez con Transmilenio alguien en silla de ruedas puede acceder al transporte público, antes no podía; o alguien con un coche de bebé.

Ciudadanos montan bicicleta en Bogotá en las ciclorrutas.

Más aún, es mucho mejor tener transporte público de superficie en lo posible no enterrado. Eso del metro enterrado, la verdad es que eso suena muy sexy cuando lo vemos desde Bogotá, pero allá (en el exterior) es oscuro muchas veces. Hay algunos que se orinan, huelen mal las estaciones en París. Entonces, en lo posible es mucho más agradable un transporte en superficie para los ciudadanos.

La autopista Bogotá Villavicencio moviliza en total, en ambos sentidos, cuando no hay derrumbe, como 25 mil vehículos de todo tipo: camiones, carros, etc. Lo que Bogotá va a crecer en los próximos 40 o 50 años va a generar 8 millones de viajes al día y si las ciudades colombianas no se hacen como debe ser el trancón va a ser inimaginable.

¿Qué acciones tomaría un gobierno de Enrique Peñalosa para conectar los pueblos, las veredas, los municipios divididos por ríos, montañas?

Me obsesiona el tema de la Colombia rural. Cómo hacer que produzca más, que sea más rica. Yo creo que es indispensable algunas transferencias directas de dinero que son especialmente potentes a los campesinos más pobres. Con buena gerencia tenemos que hacer más carreteras, hay que mejorar la eficiencia, la verdad es que hay corrupción y hay ineficiencia en muchas gobernaciones y alcaldías donde no se están invirtiendo bien los recursos.

El 90 por ciento de los municipios colombianos los impuestos que pagan no alcanzan ni para pagar los empleados de la Alcaldía. Todas las carreteras que se han hecho son con transferencia de las zonas más ricas. La democracia colombiana, con todos sus problemas y sus imperfecciones, ha funcionado y captado recursos en las zonas más ricas y los ha invertido en esas zonas rurales, todos los bombillos, toda la electrificación rural que existe, la interconexión eléctrica, se ha hecho con transferencias de las zonas más ricas a las zonas rurales más pobres.

Es decir, ¿un gobierno Peñalosa haría mayor presión, entre comillas, para que las gobernaciones y las alcaldías destinen los presupuestos para esos proyectos de infraestructura?

Lo que sí vamos a hacer es tener un mejor control de cómo se invierte en esos recursos de regalías, por ejemplo, vamos a lograr hacer equipo y vamos a lograr que la Contraloría y demás tengan mucha más eficiencia, porque la verdad es que en las regiones hay problemas gravísimos de corrupción.

El campo necesita investigación tecnológica, contrario a lo que los ciudadanos creen, hay sectores en Colombia en la agricultura que ya tienen una tecnología muy avanzada como las flores, centros de investigación en la palma, en el café, en el azúcar. Pero esa tecnología también tenemos que llevarla a los productos campesinos y tenemos que ser mucho más eficientes en la transferencia de tecnología para apoyar a los cultivadores.

Es importante darle apoyo tecnológico a la producción de frutas, el apoyo en la producción, en el empaque, en el mercadeo, en redes de frío, etc. Incluso hasta con publicidad. Por ejemplo, si hay cosecha de guanábana y el precio de la guanábana se viene al suelo, ¿por qué no podemos tener una entidad del Gobierno que haga campañas de publicidad que promuevan el consumo de la guanábana?

Cambiemos de tema: usted apoyó los acuerdos de paz con las FARC en 2016, ¿qué prioridad tendría la implementación de esos tratados en su gobierno?

Este Gobierno (el de Iván Duque) se ha metido en peleas innecesarias con ese tema, la JEP y demás. Ahí yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que ha sido el uribismo, pero lo cierto es que insisto en que sin ponerle el nombre, lo que ha hecho en la implementación del acuerdo de paz con todos los programas de inversión en los municipios, ha sido muy exitoso. Y eso hay que mantenerlo, hay que fortalecerlo. Hay que continuar un esfuerzo muy grande que está llevando a cabo el Agustín Codazzi y lograr que todo Colombia tenga un catastro, que hayan títulos de propiedad, que se distinga claramente las propiedades en todo Colombia, en las zonas rurales, para que pueda haber más inversión, para que puedan canalizarse más créditos, para que pueda haber más inversión local o de afuera.

Yo no creo que los señores de la FARC sean unos angelitos, creo que eran unos criminales. Pero la sociedad decidió hacer este acuerdo y me parece que es mucho mejor tenerlos en el Congreso que tenerlos en el monte. Cada vida de un soldado que logremos salvar y demás, y en la medida en que logren realmente incorporarse y volverse demócratas, maravilloso. Bienvenidos

Es decir, contrario a lo que se ha visto con el gobierno Duque, ¿un mandato suyo se enfocaría en implementar esos acuerdos a rajatabla?

Yo creo que hay que implementarlos plenamente y yo no creo que no se esté cumpliendo, yo estoy en desacuerdo con eso, yo sí creo que la JEP ha hecho una tarea positiva. Yo creo que seguir discutiendo hoy sobre si la paz fue buena o mala es como discutir si Bolívar o Santander tenían razón. Eso ya pasó. Ahora enfoquémonos en convertir a Colombia en un país desarrollado, que la gente tenga mucho más empleo, mucho mejor empleo.

Foto de archivo. Los antiguos comandantes de la desmovilizada guerrilla de las FARC Pablo Catatumbo, Rodrigo Londoño y Carlos Antonio Lozada, ahora dirigentes del partido político Comunes, atienden una conferencia de prensa en Bogotá, Colombia, 15 de mayo, 2019.

¿Fortalecería los diálogos con el ELN? La actual comandancia asegura que el gobierno Duque no ha puesto de sí para esos fines…

Todo lo que se pueda para lograr consolidar la paz, bienvenido y si se puede hacer un proceso de negociación con el ELN, bienvenido también.

La seguridad es fundamental. Ahora bien, a las buenas o a las malas. Yo estoy convencido que es posible mejorar radicalmente la seguridad urbana. Y también necesitamos más cárceles. Tenemos una legislación que hoy está permitiendo que los delincuentes salgan libres. Y no queremos que haya más penas ni más castigos que en otras partes, simplemente los mismos que hay en cualquier parte del mundo: las mismas sanciones, las mismas penalidades que hay en cualquier parte del mundo.

A mí personalmente, el tema de que estén (en el Congreso) los señores guerrilleros que cometieron toda clase de crímenes de lesa humanidad, pues esa discusión es importante. Ojalá que tengamos la posibilidad de tener la verdad y ojalá que la verdad se sepa. Pero como quedó eso estructurado de que si no se dice la verdad se vuelven responsables, pues eso quedó bien estructurado. Me parece que las personas que están en la JEP son personas muy respetables, excelentes juristas y demás.

Que cada cual decida si quieren votar por señores de la FARC o ex FARC o lo que sea, y si el ELN hace un proceso, bienvenido. Pero acá hay cosas mucho más importantes. Nosotros podríamos tener el nivel de ingreso en capacidad de consumo efectiva que tiene España hoy, en 30 años, tener un país seguro que podríamos traer acá, por ejemplo, hablando de ese turismo ecológico, podríamos traer cientos de miles de turistas que vengan a montar en bicicleta en las montañas de Colombia, a pasear a pie. Esto podría producir mucho más ingresos y más empleos que el café.

Estoy totalmente en desacuerdo con el gobierno de Venezuela, creo que es un desastre, creo que además está claramente interviniendo en el apoyo a grupos armados en Colombia que cometen actos terroristas y criminales, creo que es mejor tener una relación diplomática lo más normal posible con el poder de Venezuela y que tengan la tranquilidad de que Colombia no va a participar en ningún tipo de intervención militar o de nada que pueda llevar a derrocar al gobierno venezolano.

Es decir, a diferencia del actual Gobierno, ¿usted sí tendría un embajador en Venezuela?

Sí, yo sí creo que es mucho mejor tener relaciones que no tenerlas. En el mundo se ha visto que aún los enemigos tienen relaciones. El señor Biden se reunió con el señor Putin y tienen unos conflictos difíciles y la señora Angela Merkel dijo que el señor Putin había tratado de asesinar a su contrincante político y aún así Alemania sigue haciendo negocios con Rusia y sigue comprando gas de Rusia. Y los Estados Unidos están tratando de hacer acuerdos y se reúnen con los señores de Irán para tratar de frenar el desarrollo de armas nucleares en Irán.

El dictador venezolano Nicolás Maduro y el presidente colombiano Iván Duque. El primero encabeza una escalada en las tensiones entre ambos países

A mí me parece que nosotros todo lo que podamos hacer para tener una relación normal; admiro mucho al presidente Guaidó, pero claramente el gobernante de Venezuela es el señor Maduro.

Para allá iba, es decir que, si usted ganara, entablaría lazos con Maduro y no con el gobierno interino de Juan Guaidó?

Nosotros hemos caído en ser una ficha de la Guerra Fría. Entonces los Estados Unidos intervienen por allá en los vecinos de Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia y demás, y los rusos intervienen en Venezuela. Nosotros no tenemos porqué estar en esa discusión. Nosotros podemos tener una relación cordial con los Estados Unidos y con Rusia, y podemos tener una relación, por lo menos diplomática, lo más constructiva posible con Venezuela.

No porque yo esté de acuerdo con el Gobierno de Venezuela, vuelvo a insistir, es un desastre. Y más aún, ha intervenido claramente en el apoyo a grupos armados terroristas que le hacen daño a Colombia, pero aún así es mejor tener las mejores relaciones diplomáticas posibles para solucionar todo lo que sea posible.

Concretamente, ¿qué acciones tomaría Enrique Peñalosa en la lucha contra las drogas?

Yo sí estoy convencido que esa es la principal causa de los principales problemas del país: el narcotráfico. Y resulta que nosotros tuvimos muchos muertos, mucha violencia, mucha corrupción combatiendo la marihuana y resulta que ahora la marihuana es tolerada por los Estados Unidos, la gente está fumando marihuana y vendiendo productos de marihuana.

Yo creo que la coca es dañina, que las drogas son dañinas, pero lo que también muestran los estudios es que este combate a los cultivos de los campesinos de coca no ha sido exitoso ni con aviones ni a mano.

¿Apoyaría una reforma constituyente?

Bueno, hay que ver más bien qué es lo que queremos cambiar y si es necesaria una reforma constitucional, miramos si se puede hacer a través del Congreso. Yo pienso que una reforma en principio habría que mirar exactamente si llegamos a un consenso importante, que hay que hacer unas reformas grandes, importantes. Yo no he escuchado voces en ningún sector que quiera hacer una Asamblea Constituyente en Colombia.

Yo creo que en principio hay una serie de reformas que se pueden emprender importantes, tengo en mente cosas, pero no creo que se necesite una Asamblea Constituyente. Creo que se pueden hacer las reformas constitucionales dentro del trámite ordinario por el Congreso.

Con la pandemia se acrecentó la pobreza en Colombia, ¿cómo ve el tema de aprobar una renta básica para los más pobres del país?

Yo creo que hay esquemas de transferencia. Eso de garantizar ingresos mínimos no lo pueden hacer ni en los países más ricos. No hay dinero que alcance para eso. En Colombia, desde hace rato, hay programas que transfieren recursos a los ciudadanos más necesitados, como Familias en Acción, que además son programas condicionados de entrega, de recursos condicionados que me parece que han funcionado muy bien.

Hay que darle más recursos a los viejos pobres en Colombia. A los adultos mayores, a los viejos, a los niños especiales tenemos que protegerlos: un niño puede ser de 60 años. Hay que entender de dónde salen los dineros. Cada vez que alguien hace una propuesta creo que debería decir al mismo tiempo qué impuestos se suben y si nosotros subimos los impuestos mucho, pues simplemente los inversionistas se van para otro país.

Ya que menciona lo de los impuestos, desde ya, ¿usted haría una reforma tributaria?

Es importante que tengamos claro que las reformas tributarias en Colombia, tanto la pasada que hundieron con todo el escándalo que se hizo (con el paro nacional), era una reforma que era mucho más progresista, que cobraba más impuestos a los ciudadanos de ingresos más altos y daba más recursos a los sectores más pobres.

Yo creo que los impuestos en general, en una sociedad democrática, hay que cobrar todos los impuestos que se pueda para atender a los ciudadanos más necesitados. No se pueden cobrar tantos impuestos porque las empresas llegan a otro país. Los impuestos altos hacen que los que pueden hacer inversiones y empresas se vayan.

Al inicio de la entrevista usted mencionó a Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán y sus amigos Char y Gutiérrez, ¿cree que tenga posibilidades de ganarles?

Bueno, si uno está en esto es porque cree que tiene posibilidades. A mí me ha pasado en muchas ocasiones: yo creo que he sido tal vez el político que más elecciones ha perdido y he perdido muchas que creía que iba a ganar y he ganado algunas que creía que iba a perder.

¿Pero usted declinaría su candidatura por apoyar la de Fico o Char, o sus intereses políticos primarían?

No, es que yo no tengo intereses políticos, mis intereses son Colombia. Es lo que siempre he mostrado.

O sea, ¿sí le cedería su candidatura a la de alguno de ellos dos?

Es que no es ceder, por eso la democracia colombiana tiene planteado un esquema de consulta. Entonces yo sí quisiera hacer una consulta amplia en la cual me encantarían personas como Federico Gutiérrez o como Alex Char, o como Alejandro Gaviria, o como Juan Manuel Galán.

Yo ya lo he hecho. Por ejemplo, cuando hicimos una consulta con Lucho Garzón y con Antanas Mockus y Antanas ganó, yo lo acompañé hasta el último día. Yo no me fui para la casa el día que perdí la consulta, lo acompañé a la primera vuelta, lo acompañé a la segunda vuelta. Entonces eso es lo que yo haría, porque me interesa que el país funcione.

Ahora bien, espero ser yo (el elegido) y que ojalá que ellos me acompañen a mí. Pero en ese momento, además, yo vuelvo a insistir, no hay ninguna coalición definida ni nada. Aquí simplemente expresamos que había unas coincidencias, una amistad, y yo insisto que me encantaría que tuviéramos algún trabajo en equipo, no solo para la consulta, sino incluso para hacer recorridos por el país. Por supuesto, si mediante algún esquema de selección de candidato, que creo yo que el más idóneo en la consulta, u otra persona llegara a ganar, por supuesto que la respaldo con entusiasmo.

¿Qué lectura hace del Pacto Histórico y de la Coalición de la Esperanza?, ¿cómo los ve en el panorama electoral?

Yo no soy politólogo. Eso que lo analicen los expertos, pero yo con algunas de estas personas de la Coalición de la Esperanza no tengo compatibilidad de ningún tipo.

Gustavo Petro - Enrique Peñalosa.

Algunos son del Verde, su expartido…

Ese es otro verde distinto, de personas que no estaban en esa época y que ahora están. Este es un partido verde distinto al que hicimos con Lucho Garzón y con Mockus.

¿Y qué piensa de que Mockus sugiera apoyar el Pacto Histórico de Petro?

¿En dónde dice eso? Yo nunca he visto que Antanas diga que va apoyar a Petro.

Él planteó esa opción para el partido Verde, incluyendo otros escenarios…

Yo no soy analista y no sé lo que pasa con los señores del partido Verde. Lo que veo es que se pelean entre ellos y hay grupos y divisiones y están proponiendo unos que se dividen, unos que se van con Petro, que otros se van por otro lado. Pero eso es lo que yo leo en la prensa.

Yo no tengo ni idea de qué es lo que están haciendo ellos allá. Veo que la alcaldesa Claudia López y Petro pelean y ella es del partido Verde, pero el partido Verde, unos quieren ir con Petro, en fin, esa política a mí la verdad ni estoy enterado, ni me interesa.

(Colprensa - Álvaro Tavera).

¿O sea que no le gusta pelearse por Twitter con otros políticos?

Yo a veces tengo discusiones, pero sobre temas que estoy en desacuerdo con cosas. A veces que Gustavo -Petro- dice unas cosas que no son ciertas, entonces yo digo señor, pero no con insultos.

¿Qué lectura hace de los 3 años del gobierno del presidente Duque? Él dijo que usted era el mejor alcalde que había gobernado Bogotá...

Le tocó una situación muy difícil como a nadie: le tocó recibir un incremento grande en los cultivos de coca, recibió el problema de las disidencias y guerrillas, con el apoyo del Gobierno de Venezuela, le tocó tener dos millones de venezolanos inmigrantes pobres, le tocó el covid, le tocó tener unos jóvenes que llevaban un año y medio sin clases y con un problema de desempleo altísimo. Entonces es una situación bien difícil, pero creo que hay algunas cosas importantes que van a quedar claras cuando pase el huracán.

¿A usted ya le dio covid?

(Risas) No me dio y espero que no me dé. Pero me imagino que a todos nos dará tarde o temprano.

¿Pero ya se vacunó?

Sí.

¿Qué mensaje le deja a los colombianos?

A los colombianos les dejo es que tenemos todas las posibilidades de tener una Colombia con mejores empleos y más segura. Una Colombia con más oportunidades de desarrollar el potencial humano y ser más felices. Ahora bien, si lo que quieren son candidatos espectáculo, pues hay candidatos que son muy buenos para hablar.

Yo lo que le digo a los ciudadanos es que cuando van a que les hagan una cirugía no buscan al médico que tal vez es más espectacular o al que mejor habla, sino al que ha demostrado que es el que mejores resultados tiene haciendo cirugías. Entonces, Enrique Peñalosa, como les digo, lo que ha demostrado es que trabaja con excelentes equipos y produce resultados que le mejoran la vida a la gente, que lleva a que haya progreso, a que los ciudadanos tengan una mejor vida, que tengan una ciudad mejor y que van a tener una Colombia mejor, con un trabajo serio, responsable. Eso sí, no tan espectacular, pero mucho más efectivo.

