Colombia

Por ataque con drones de las disidencias de las Farc en Morales, Cauca, niños de un colegio terminaron debajo de sus pupitres

Un grupo armado realizó ataques coordinados contra puestos militares y policiales, mientras estudiantes permanecían confinados por seguridad, en una jornada marcada por el aumento de la violencia en el departamento

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Niños de un colegio de Morales debieron refugiarse bajo sus pupitres ante el ataque armado y explosiones cerca de la institución educativa - crédito Luisa González/REUTERS/Captura de video
Niños de un colegio de Morales debieron refugiarse bajo sus pupitres ante el ataque armado y explosiones cerca de la institución educativa - crédito Luisa González/REUTERS/Captura de video

El enfrentamiento entre la fuerza pública y las disidencias de las Farc en el municipio de Morales, Cauca, desató una emergencia que alteró la rutina de la comunidad durante la tarde del miércoles 6 de mayo.

La estructura criminal Jaime Martínez organizó un ataque simultáneo contra la estación de Policía y una base militar, utilizando ráfagas de fusil y drones modificados para lanzar explosivos.

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Mientras los uniformados intentaban contener la ofensiva, el intercambio de disparos y detonaciones se intensificó en las calles.

Los soldados y policías buscaron atrincherarse para reducir el impacto de los explosivos, mientras los residentes se resguardaban, temerosos de quedar atrapados en el fuego cruzado.

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Registros audiovisuales revelan el impacto psicológico en estudiantes y docentes durante los recientes ataques armados en Morales, Cauca - crédito Captura video Noticias RCN
Registros audiovisuales revelan el impacto psicológico en estudiantes y docentes durante los recientes ataques armados en Morales, Cauca - crédito Captura video Noticias RCN

En medio de la confrontación, la población civil resultó especialmente vulnerable. De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, en una institución educativa, varios niños y docentes permanecieron resguardados bajo los pupitres, mientras el sonido de detonaciones y disparos retumbaba en los alrededores del colegio.

La jornada estuvo marcada por ráfagas de fusil y explosiones que obligaron a estudiantes y maestros a buscar refugio en el interior de las aulas.

La amenaza armada se extendió por el municipio, generando temor entre los habitantes, quienes han enfrentado repetidos episodios violentos vinculados a la presencia de grupos armados ilegales en Cauca.

Ante la emergencia, los docentes trataron de proteger a los menores, quienes quedaron atrapados dentro del colegio hasta que cesaron los ataques. Las imágenes captadas evidencian la angustia vivida durante los momentos más críticos, donde la prioridad fue salvaguardar la vida de los niños.

El incidente en Morales se suma a una serie de ataques recientes que complican la situación de seguridad en la región, donde las autoridades advierten sobre el aumento del uso de tecnologías aéreas por parte de actores armados ilegales - crédito X

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca

Cinco integrantes del Ejército Nacional resultaron heridos tras un ataque aéreo con explosivos en Morales, Cauca, en un episodio que refleja el incremento de violencia armada en esta región. El incidente involucró el uso de drones, recurso que ha permitido a las disidencias de las Farc intensificar sus ofensivas tras el fin del cese al fuego con el Gobierno nacional.

El hecho ocurrió mientras tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 7, vinculadas a la Brigada 29, realizaban operaciones en la zona. Los explosivos lanzados desde el aire impactaron a un suboficial y cuatro soldados, quienes recibieron atención médica inmediata de los enfermeros de combate.

Posteriormente, los afectados fueron estabilizados y trasladados a centros asistenciales en ciudades como Popayán y Cali.

La situación ha dificultado la labor de los equipos de emergencia. Los reiterados hostigamientos en los alrededores del municipio han impedido el acceso normal a la zona afectada y han complicado el traslado de los heridos. Unidades de refuerzo del Ejército intentaron llegar para apoyar a las fuerzas desplegadas y contener la ofensiva.

El hostigamiento simultáneo en Suárez y Morales revela el objetivo de los grupos armados por el control territorial y las rutas del narcotráfico - crédito X

En respuesta, la administración local tomó medidas extraordinarias: la sede de la alcaldía suspendió sus actividades para proteger a funcionarios y ciudadanos. El comercio cerró y las clases se detuvieron, mientras la población —según relataron comerciantes y líderes comunitarios— se resguardó en viviendas y locales ante el temor generado por los ataques en pleno casco urbano.

Los ataques con drones plantean un serio desafío para la seguridad en el Cauca. Esta tecnología permite a los grupos armados atacar a distancia, limitar su exposición y aumentar el impacto psicológico entre los habitantes.

Las autoridades locales han solicitado la intervención urgente del Gobierno Central para instalar sistemas inhibidores de drones y reforzar la inteligencia técnica, en un intento por frenar la escalada de violencia.

El comando de la Tercera División ha reiterado que mantendrá el despliegue militar en Morales, con el objetivo de restablecer la seguridad y proteger a la población civil. Mientras tanto, la gobernación del Cauca y entidades municipales trabajan en el apoyo a comunidades que sufren desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y confinamiento debido a la persistente violencia armada.

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