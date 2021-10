Yeferson Cossio desempolvó foto junto a su hermana

Foto: Instagram @SoyCintiaCossio

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más mencionados en redes sociales, no solo por el hecho de ser recientemente condecorado por el Congreso de la República con motivo de sus obras sociales y cuidado de animales en condición de calle, sino por revelar a sus millones de seguidores en Instagram datos íntimos.

Este fue el caso de una imagen que desempolvó el mismo creador de contenido y que aprovechó para compartir en la sección de historias de su perfil oficial. En el emotivo recuerdo aparece él abrazando a su hermana, Cintia, siendo ambos apenas unos niños.

La foto, que ya no aparece en las ‘InstaStories’ fue rescatada por varios perfiles de entretenimiento como ‘Rastreando famosos’, donde la pareja recibió muchos comentarios positivos, pues vale mencionar que en varias ocasiones el propio ‘Yef’ ha comentado que viene de una familia muy humilde; de hecho, esas mismas palabras las pronunció durante la entrega de la Cruz Bolivariana, el pasado 5 de octubre. Incluso, un usuario reveló haber vivido cerca a la vivienda del influenciador en aquella época.

“Literal siempre los mismos sencillos solo q ahora con plata y siguen siendo súper sencillos”; “Mis ex vecinos del popular uno aquí en Medellín, que alegría que la gente triunfe”; “No sé, pero son los únicos influencers que me gustan”; “Ufff qué cambio el que tuvieron” y “Cuando se viene de abajo y de comer m… nunca se pierde la esencia y la humildad, Ellos dos con todas las obras que hacen demuestran que no se les olvida de donde salieron”, fueron varias de las respuestas destacadas.

Con relación a la fortuna que han acumulado los hermanos, vale mencionar que en días pasados Yeferson le obsequió a su hermana una camioneta Lexus modelo 2021 e importada desde Dubái. El vehículo está avaluado en más de 600 millones de pesos y le fue entregado a la modelo con motivo de su cumpleaños.

En la celebración estuvieron varios de sus amigos con los que graba la mayoría de sus videos, quienes ayudaron en el proceso de adecuar el lugar y fueron participes de este opulento regalo.

“Sorpresa de cumpleaños a mi hermanita, la persona más altruista que conozco. No solo estoy muy orgulloso de ti, sino que te admiro demasiado. Te amo, hermana menor y esto no es nada comparado con lo que mereces, pero fue con mucho amor”, comentó Yeferson en un video que fue posteado en Instagram, alcanzando más de dos millones de reproducciones. De hecho, la misma Cintia reaccionó al video, revelando que creyó que su hermano estaba jugando con ella.

“Yo juraba que me iba a hacer una broma, no tengo palabras para expresar lo que siento por lo especial que eres conmigo”, escribió Cintia.

¿Qué tan popular es la pareja de hermanos en OnlyFans?

Son muchas las figuras públicas que tienen una cuenta en esta plataforma de contenido exclusivo, utilizándola para compartir fotos y videos eróticos. Yeferson y Cintia no son la excepción y ambos son muy seguidos en este portal, en el cual hay que pagar suscripción para acceder a dicho material gráfico.

Por un lado, ‘Yef’ acumula más de 36 mil ‘me gusta’ en esta plataforma, y la tarifa mensual es de 20 dólares, aproximadamente 75 mil pesos colombianos; entretanto que su hermana tiene más de 133 mil ‘likes’, fruto de 369 posts en este portal. Actualmente, la suscripción a su cuenta vale más que la de Yeferson, es decir, 23 dólares, equivalentes a 86 mil pesos.

