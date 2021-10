Camilo y Evaluna Montaner anuncian concierto en Bogotá

(@evaluna)

Luego del relanzamiento de su carrera musical en 2018, Camilo Echeverry ha tenido un enorme crecimiento en el plano artístico, siendo uno de los principales exponentes del pop latino no solo en Colombia, sino en toda América Latina y varios países de Europa.

En abril de este año, el colombiano anunció en sus redes sociales el lanzamiento de la gira ‘En mis manos tour’, la cual le permitirá conocer diferentes ciudades del viejo continente, así como principales capitales de Latinoamérica y Estados Unidos; Colombia también está incluida.

El artista anunció recientemente que dentro de esas ciudades está Bogotá y cantará junto con su esposa, Evaluna Montaner, en el Movistar Arena, siendo la primera vez que la pareja interprete lo mejor de su repertorio en este escenario. En su perfil de Instagram mencionó también que el 10 de diciembre será el día del concierto.

“No podía faltar Colombia antes de cerrar el año, estoy muy emocionado de anunciar esto. Mi primera vez cantando en el Movistar Arena de Bogotá. 10 de diciembre, casi antes de que empiecen las novenas de Navidad. Emocionadísimo, mi primer Movistar Arena”, expresó en la sección de historias de su cuenta oficial.

Sobre el hecho de que cante junto a su pareja, Camilo confesó sentir mucha emoción por cantar junto a su prometida. “No sé cuánto tiempo llevo soñando con esto, cuántas canciones he compuesto. Mucho tiempo con la misma pregunta, ¿cuándo será que nuestras bocas puedan cantar juntas? Y La verdad ya no me aguanto, y mi pecho está que grita porque mi lugar favorito es con La tribu cerquita”, dando a conocer, de paso, ‘En mis manos tour’.

Vale mencionar que dicha seguidilla de presentaciones comenzó el pasado 21 de octubre en Florida. Otras ciudades estadounidenses que visitará la pareja son:

Chicago – 29 de octubre

Orlando – 31 de octubre

Washington – 6 de noviembre

Nueva York – 7 de noviembre

Houston – 10 de noviembre

El Paso – 12 de noviembre

Dallas – 13 de noviembre

McAllen – 14 de noviembre

San Diego – 19 de noviembre

Los Ángeles – 20 de noviembre

San José – 21 de noviembre

Por otra parte, la empresa Tuboleta anunció en su portal oficial que próximamente estará a la venta la boletería para el concierto, pero adelantó que la edad mínima de ingreso es cinco años.

“Nadie lo esperaba”: Camilo sobre Índigo, el hijo que espera con Evaluna

Hace una semana, el colombiano anunció el hecho que causó sorpresa en muchos, pero que otros venían especulando, pues anteriormente ya se habían creado rumores sobre el supuesto embarazo de Evaluna; sin embargo, casi ninguno apostó por que la pareja anunciara el hecho con un video musical en YouTube, el cual ha logrado más de 50 millones de visualizaciones.

Otro de los detalles que llamaron la atención en el videoclip fue una toma donde la joven pareja comparte un tierno y sencillo dibujo donde muestran que su familia crecerá. El pequeño, pero emotivo boceto, no dejó de lado el peculiar bigote de Camilo y otros aspectos característicos de una de las parejas más comentadas de la música en el mundo.

Finalmente, otros de los videos más vistos del artista en esta plataforma son ‘Kesi’, con 84 millones de views; ‘Ropa cara’ con 242 millones; ‘Bebé’, sencillo que hace con el dominicano ‘El Alfa’, alcanzando 244 millones de ‘views’ y ‘Vida de rico’, con 650 millones.

SEGUIR LEYENDO: