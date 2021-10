Siguen los elogios para Alfredo Morales en Escocia tras sus 100 goles con el Rangers

Alfredo Morelos hace historia en Escocia y llega a los 100 goles con el Rangers / FOTO: Twitter @i3merz

Alfredo Morelos completó el centenar de goles con el Rangers Football Club el pasado 24 de octubre, en la victoria 2-1 sobre el St. Mirren, y de su hazaña aún se sigue hablando. Aunque esta temporada su rendimiento a nivel de goles ha mermado, en Escocia no escatiman elogios para él

Acerca del rendimiento del Búfalo, el medio de comunicación The Scottish Sun conversó con el exfutbolista Kenneth Miller, que además de vestir la ‘9′ con la selección de ese país y ser su capitán, compartió con el colombiano en el Rangers en 2018. En este club, además, fue el último jugador en romper la red en 100 ocasiones.

Miller, humilde, reconoció que el colombiano llegó a las 100 anotaciones más rápido que otros jugadores de renombre como él y que puede ser un modelo a seguir para los atacantes que desean rendir en la cancha de la manera en que lo hace él.

“Alfredo ha marcado 100 goles en 199 partidos y eso es simplemente extraordinario. Alcanzó el número histórico mucho más rápido que cualquiera de nosotros. Morelos está al nivel que todo delantero quiere llegar, ese en el que anotas un gol cada dos partidos”, comentó.

A Miller le preguntaron si el juego de Morelos tenía similitud al de Kris Boyd, segundo goleador histórico del club, con 138 tantos, y respondió que si bien el cafetero no tiene características de un ‘9′ innato, es un jugador de categoría.

“Boyd fue un finalizador natural y no pondrías a Fredo en esa categoría, pero su proporción sigue siendo de primera clase. Morelos prácticamente anotó goles desde el momento en que llegó. Quizás hubo un período de adaptación justo al principio, pero no se llega a la marca de los 100 goles en menos de 200 partidos si no se tiene ojo para el gol”, opinó.

La semana pasada, el nacido en Cereté (Córdoba), fue cuestionado por el DT del equipo, Steven Gerrard, que dijo: “Cinco en quince partidos no es suficiente para mí, con las ocasiones que estamos creando esperaría que el jugador que juega la mayoría de minutos como el ‘nueve’ debería llevar más de cinco goles en quince partidos. Las estadísticas demuestran que tenemos que mejorar”. Ante el ‘jalón’ de orejas del estratega al delantero de 25 años, Kenneth Miller lo defendió.

“Aunque su forma definitivamente ha bajado últimamente, no hay duda de que su juego en general ha avanzado a pasos agigantados desde que llegó. Morelos siempre se ha caracterizado por los goles, ser móvil y ser un puñal para los defensores. Él siempre ha jugado al límite también, pero su juego completo necesitaba mejorar y creo que lo ha logrado”.

Los dardos que Gerrard lanzó a Morelos quizá tuvieron que ver con el deseo del jugador de ir a otro equipo del Viejo Continente, el Porto, donde destacan Luis Díaz y Mateus Uribe. La escuadra lusa llegó a ofrecer hasta 12 millones de euros por él a mediados de agosto, según la prensa europea, pero la dirigencia del Rangers no la aceptó.

“Alfredo tomará su decisión. Ha dejado claro dónde quiere estar a largo plazo. Pero la realidad es que tiene que desempeñarse a un nivel aquí para que la gente muestre interés en él (...). Le dije la semana pasada que creo que puede llegar a un mejor nivel desde el punto de vista personal y luego vendrán los goles”, confesó Gerrard a Sky Sports cuatro días atrás.

