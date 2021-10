Muralista que homenajeó a Falcao en Ciudad Bolívar busca cambiar la imagen de la localidad con su arte

Luego de que el futbolista colombiano y estrella del Rayo Vallecano de España, Radamel Falcao García, publicara un trino con un mural en su honor agradeciéndole al autor de la obra de arte por reconocerle su carrera goleador de la selección Colombia, El Tigre sorprendió a sus seguidores publicando el nombre de la persona que lidera una iniciativa para impulsar el arte urbano en el sur de Bogotá.

Llamó la atención que el mural, pintado en una casa del barrio Paraíso de la localidad de Ciudad Bolívar, no es el único que ha pintado su autor, May Rojas, sino que es una de tantas piezas de arte urbano que buscan recuperar los espacios culturales en su barrio e impulsar el turismo en esta zona de la capital colombiana.

Rojas lidera el colectivo artístico Bogotá Colors, que busca vincular a jóvenes de la localidad de Ciudad Bolívar para cambiar la imagen que se tiene del sector y así promover el arte y la cultura. En la tarde del viernes 22 de octubre, los seguidores de Falcao le informaron en sus redes sociales quién era el autor de la obra en la que se le ve celebrando junto a un tigre. Este fue su mensaje para dar a conocer la labor del artista bogotano:

Gracias a ustedes me entero que el creador del mural es May Rojas. Muchas gracias May. Que se conozca en muchos más lugares tu talento y el proyecto de BogotaColors. Gracias !