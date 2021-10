Esposa de Mauro Urquijo contó por qué el actor empacó maletas y la abandonó

María Gabriela Isler y Mauro Urquijo conforman una de las parejas más mediáticas del entretenimiento colombiano y a pesar de que suelen mostrarse muy unidos, hace poco separaron su caminos por razones que habían decidido mantener en secreto, pero que se hicieron públicas en medio de la más reciente entrevista que ella brindó al programa ‘Lo sé todo’, de Canal 1.

De acuerdo con lo expuesto por la mujer transgénero, los problemas con el actor comenzaron en marzo del presente año, luego de una discusión en la que admite haber sido bastante altanera y grosera, lo cual generó en él una inmediata reacción de rechazo y distanciamiento.

“Esta es una bomba que nunca supo Colombia porque no quise escandalizar. Además, fue por un problema muy bobo, ni siquiera por infidelidad, realmente fue por algo muy mínimo que a él no le pareció y yo en ese momento no estaba de de buen genio, por lo que le contesté de mala forma (...) Esa noche fui muy grosera”, confesó ‘la sirena’, como su esposo la llama.