Colombia

En pulpa de guayaba, criminales camuflaron 14,9 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena

Las autoridades calcularon que el decomiso afectó las finanzas ilegales en más de $3.172 millones y frustró la distribución internacional del estupefaciente, identificado en una carga alimenticia lista para exportar

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El hallazgo se produjo durante una inspección a 77 canecas con cerca de 14,9 toneladas de carga para exportación, en la que se detectó clorhidrato mezclado con producto alimenticio para evadir controles - crédito prensa Policía Nacional

El hallazgo tuvo lugar en uno de los principales puntos de salida de mercancías del país.

La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, detectó la droga tras una inspección en el puerto de Cartagena, según informó la institución. El operativo, realizado en el desarrollo de la estrategia Esmeralda Plus, permitió identificar una modalidad de ocultamiento que empleó la mezcla del estupefaciente con pulpa de fruta de guayaba.

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De acuerdo con el reporte de la Dirección de Antinarcóticos, las autoridades inspeccionaron 77 canecas plásticas que contenían aproximadamente 14 toneladas y 981 kilos de carga. La sustancia ilícita estaba camuflada en el producto alimenticio, destinado a la exportación, con el objetivo de evadir los controles aduaneros y llegar al mercado europeo.

Tecnologías y controles para evitar el tráfico

La Policía Nacional de Colombia detectó cocaína en una carga de pulpa de guayaba durante una inspección en el puerto de Cartagena - crédito prensa Policía Nacional
La Policía Nacional de Colombia detectó cocaína en una carga de pulpa de guayaba durante una inspección en el puerto de Cartagena - crédito prensa Policía Nacional

La operación fue posible gracias a las labores de perfilamiento adelantadas por el Centro de Análisis y Seguimiento Operacional de Bienes, que identificó patrones sospechosos en el embarque. Las actividades de control e inspección sobre los contenedores de exportación permitieron detectar la presencia de la droga, que había sido mezclada en el interior de la carga de pulpa de guayaba.

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El cargamento tenía como destino Italia, uno de los principales mercados de consumo en Europa. Según informó la Policía Nacional, la concentración de clorhidrato de cocaína en la mezcla alcanzó el 3,86% en las muestras analizadas por el Laboratorio de Estupefacientes Forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El concepto pericial confirmó la presencia del alcaloide en la carga inspeccionada, lo que permitió judicializar el caso y remitir los elementos materiales probatorios a las autoridades competentes.

Impacto en las finanzas del narcotráfico

El operativo de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, identificó una modalidad de ocultamiento con mezcla de droga y producto alimenticio - crédito prensa Policía Nacional
El operativo de la Dirección de Antinarcóticos, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus, identificó una modalidad de ocultamiento con mezcla de droga y producto alimenticio - crédito prensa Policía Nacional

Según detalló la Policía Nacional, la incautación de este cargamento representa un duro golpe para las estructuras dedicadas al tráfico internacional de drogas. Las autoridades estiman que la afectación a las finanzas criminales supera los $3.172 millones, y se evitó la distribución de cerca de 1,4 millones de dosis de cocaína en el mercado europeo.

El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos, declaró: “Continuamos fortaleciendo nuestras capacidades operacionales, investigativas y de control en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos para contrarrestar las diferentes modalidades empleadas por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Este resultado evidencia el compromiso de la Policía Nacional en la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional y la protección de la seguridad global frente al tráfico ilícito de drogas”.

Además, la Policía Nacional instó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, recordando que la línea antidrogas 167 garantiza absoluta reserva de la información aportada.

El cargamento tenía como destino Italia y buscaba evadir los controles aduaneros para ingresar al mercado europeo - crédito prensa Policía Nacional
El cargamento tenía como destino Italia y buscaba evadir los controles aduaneros para ingresar al mercado europeo - crédito prensa Policía Nacional

El cargamento incautado quedó bajo custodia de las autoridades competentes, mientras avanza el proceso para determinar los responsables y establecer las posibles conexiones con redes de tráfico internacional de estupefacientes. Las investigaciones continúan abiertas y las autoridades reiteran su llamado a la colaboración ciudadana.

Nuevas modalidades y antecedentes recientes

La modalidad utilizada por los narcotraficantes evidencia la sofisticación creciente para intentar burlar los controles portuarios. El método de mezclar clorhidrato de cocaína con pulpa de fruta buscaba dificultar la detección de la droga mediante controles rutinarios y tecnológicos.

Este operativo se suma a otro realizado días antes en el mismo puerto de Cartagena, donde las autoridades decomisaron 2,4 toneladas de cocaína ocultas en productos derivados del café, con destino a la ciudad de Valencia, en España, según declaraciones del director de la Policía Nacional, William Oswaldo Rincón Zambrano.

Las autoridades inspeccionaron 77 canecas plásticas con 14 toneladas y 981 kilos de carga destinada a exportación hacia Europa - crédito prensa Policía Nacional
Las autoridades inspeccionaron 77 canecas plásticas con 14 toneladas y 981 kilos de carga destinada a exportación hacia Europa - crédito prensa Policía Nacional

Ambos casos, reportados por la Policía Nacional, ponen de manifiesto la capacidad de adaptación de las organizaciones criminales para modificar sus métodos de ocultamiento y transporte. Las autoridades mantienen las investigaciones para identificar a los responsables y establecer posibles conexiones con otras redes internacionales de narcotráfico.

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