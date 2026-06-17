Colombia

Andrea Valdiri le entregará un apartamento de lujo en Barranquilla y $100 millones a sus seguidores: así pueden participar

La influenciadora anunció la dinámica que permitirá a uno de sus fanáticos adquirir una vivienda completamente equipada, además de una suma millonaria, generando gran expectativa en redes sociales

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El anuncio, que incluye la entrega de un apartamento totalmente amoblado y una suma millonaria, ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Andrea Valdiri, reconocida influenciadora y empresaria, sorprendió a sus seguidores al lanzar una dinámica que ofrece como premio principal un apartamento completamente amoblado en la ciudad de Barranquilla, junto con 100 millones de pesos en efectivo.

Esta iniciativa ha generado gran expectativa en redes sociales, donde miles de usuarios han mostrado interés en participar para cumplir el sueño de tener casa propia y acceder a un significativo respaldo financiero.

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En una publicación audiovisual compartida en sus perfiles oficiales, Valdiri guió a sus seguidores por un recorrido virtual donde mostró cada rincón del apartamento.

Andrea Valdiri sorprende con sorteo de apartamento amoblado y efectivo para sus fans - crédito @andreavaldirisos/ Instagram
Andrea Valdiri sorprende con sorteo de apartamento amoblado y efectivo para sus fans - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Durante la presentación, explicó cómo se puede participar del sorteo, enfatizando la oportunidad que representa para quienes buscan estabilidad habitacional. “Machi, ¿cuánto tiempo duras trabajando para pagar un apartamento que ni siquiera termina de ser tuyo? Yo también pasé por ahí, hermana, así que hoy te muestro que eso puede cambiar para uno de ustedes”, comentó la creadora de contenido, subrayando el alcance social de la propuesta.

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El apartamento, ubicado en un sector exclusivo de la capital del Atlántico, está listo para ser habitado y equipado con mobiliario de calidad. Valdiri describió la habitación principal como “un espacio acogedor con cama doble, televisión y una ventana superamplia”. Además, incluyó detalles sobre la segunda habitación, decorada en tonos claros, con dos camas individuales y un clóset espacioso, lo que refuerza el carácter familiar del inmueble.

La vivienda se completa con dos baños completamente dotados con kits de aseo personal, listos para su uso inmediato. Valdiri destacó que el premio no termina en el apartamento: “Pero eso no es todo, Machi, viene acompañado con lo que todos necesitan para arrancar de verdad”, anunció, antes de presentar el premio adicional de 100 millones de pesos, cifra que ha elevado el interés de los participantes.

Para ingresar al sorteo, es necesario adquirir una suscripción al calendario digital de Valdiri. “El apartamento de tus sueños a un solo kit. Suscríbete al calendario por tan solo 25.000 pesitos y recibe 10 códigos”, detalló la influenciadora, explicando que estos códigos serán la clave para definir al ganador.

La ganadora de Stream Fighters estuvo el fin de semana después de la pelea en Bogotá y agradeció el cariño que recibió - crédito @andreavaldirisos/ Instagram
El apartamento está ubicado en una zona exclusiva de Barranquilla, equipado con mobiliario de calidad y listo para ser habitado - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Aunque no se han revelado todos los detalles sobre la mecánica de la dinámica, la participación depende de la obtención de códigos tras la suscripción. El ganador, quien recibirá el apartamento completamente amoblado y los 100 millones de pesos, será anunciado el próximo 24 de julio.

La propuesta de Andrea Valdiri ha sumado miles de reproducciones y comentarios en redes sociales, consolidando su presencia como referente digital y generando expectativas entre quienes aspiran a una vivienda propia en Barranquilla.

Además del reciente sorteo de un apartamento amoblado y un premio en efectivo, Andrea Valdiri ha construido una trayectoria reconocida por su generosidad con sus seguidores a través de diversas rifas y premios de alto impacto.

En marzo de 2026, la empresaria y creadora de contenido organizó un sorteo especial en el que regaló fiestas de 15 años a quince adolescentes de escasos recursos de distintas regiones del país. La iniciativa surgió después de la lujosa celebración del cumpleaños de su hija Isabella y estuvo dirigida a jóvenes que nunca habían tenido la oportunidad de festejar esa fecha tan especial.

La empresaria inició el sorteo desde sus redes sociales donde busca cumplirle el sueño a 15 niñas - crédito @andreavaldirisos / Instagram

Para participar, las interesadas enviaron sus historias personales, y Valdiri seleccionó personalmente a las ganadoras, quienes vivieron una celebración inolvidable, recibieron obsequios especiales y hasta teléfonos celulares de alta gama como parte de los regalos entregados durante la fiesta.

No es la primera vez que la barranquillera realiza sorteos de este tipo. A lo largo de su carrera digital, Valdiri también ha rifado electrodomésticos como lavadoras, neveras y otros productos para el hogar, beneficiando a familias que necesitaban estos artículos. Estas dinámicas han fortalecido su vínculo con la comunidad y la han posicionado como una de las figuras más solidarias y activas en la creación de oportunidades para sus seguidores.

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