Colombia

Shakira volvió a ser tendencia y no por uno de sus conciertos: así bailó al ritmo de salsa en un conocido bar de Los Ángeles

La reconocida artista está bajo la mirada de sus fanáticos a nivel global. Es protagonista de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, para la cual presentó su canción ‘Dai Dai’

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Algunos fanáticos aprovecharon para tomarse fotos con la reconocida cantante barranquillera - crédito @centralshakira/IG

Shakira sigue viviendo el sabor colombiano aunque su trabajo la mantiene en el exterior. La reconocida intérprete de Dai Dai, su nueva canción para la Copa Mundial de Fútbol de 2026, fue vista disfrutando de la salsa en un establecimiento de Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

La barranquillera fue captada bailando al ritmo de una orquesta salsera que tocó en el restaurante bar El Floridita Hollywood. Su presencia causó sensación y algunos de los visitantes aprovecharon la ocasión para tomarse fotos con la artista.

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Shakira también desató el furor en redes sociales, donde los fanáticos no dudaron en expresar su alegría por el momento de diversión que pasó la cantante. “Queen Shakira forever”; “Que maravillosaaaa”; “Que linda!!”, indicaron algunos usuarios de Instagram.

Shakira interpretó su canción Dai Dai en la inauguración del Mundial de Fútol - crédito Charles Sykes/AP
Shakira interpretó su canción Dai Dai en la inauguración del Mundial de Fútol - crédito Charles Sykes/AP

Shakira fue vista con Manuel García-Rulfo

Algunos internautas compartieron en redes sociales otros videos que mostrarían a Shakira bailando con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, de 45 años, con el que también fue vista a las afueras del hotel Sunset Tower en Los Ángeles.

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De acuerdo con varios medios de Estados Unidos, la intérprete del famoso Waka Waka, otro éxito de un Mundial de Fútbol, habría cenado con el actor y luego se habrían ido juntos en un mismo vehículo.

Rulfo es reconocido por su trabajo en importantes producciones como The Lincoln Lawyer, Los siete magníficos y 6 Underground. Nació en Guadalajara, Jalisco. Por su parte, Shakira, de 49 años, es una artista de talla mundial, reconocida por icónicas canciones como Hips Don’t Lie, Suerte, TQG (en colaboración con Karol G) y Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53/66.

La cantante apareció en un restaurante bar bailando con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, con el que también fue vista saliendo de un hotel en Los Ángelez - crédito @maishakifan/IG

En 2025 inició su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran. Ahora se encuentra en Estados Unidos, llevando a cabo la segunda fase de su gira; el 13 y 14 de junio, se presentó en el Intuit Dome de Inglewood, en Los Ángeles.

La compositora también causó furor entre los famosos. La modelo y presentadora Sofía Vergara estuvo en primera fila en la segunda noche en la que Shakira se presentó en Los Ángeles. La reconocida actriz compartió una publicación en sus redes sociales en la que se le ve acompañada de la cantante colombiana.

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Sofía Vergara se encontró con Shakira en el concierto de la colombiana en Los Ángeles - crédito @sofiavergara/IG

Además, recientemente, la colombiana presentó su éxito Dai Dai en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de Fútbol, realizada en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Junto con ella, estuvo el reconocido cantante J Balvin.

Sin embargo, el show de Shakira generó mucho más que halagos; hubo quienes afirmaron que la barranquillera en realidad no llegó a la inauguración y que la persona que se presentó era otra. No obstante, esas especulaciones fueron descartadas por completo.

De hecho, la intérprete de Las de la intuición y Soltera aprovechó uno de sus debuts musicales para hacer frente a los rumores de que había utilizado a una “doble” para hacer su presentación en la ceremonia inaugural. Como ha pasado en la mayoría de sus conciertos de la gira, la cantante ingresó al escenario con un particular vestuario plateado y con unas gafas oscuras que cubren buena parte de su rostro.

La barranquillera sorprendió a los asistentes a su concierto con su reacción - crédito @LaTwitchance/X

Al estar al frente del público que la esperaba con emoción, se quedó de pie, miró a ambos lados y se quitó las gafas. Inmediatamente sonrió e hizo un gesto de sorpresa. Tras percatarse de la cantidad de gente que la estaba esperando para presenciar su espectáculo, lanzó las gafas al público y dio inicio a su show.

Pese a ello, algunos usuarios en redes insisten en que la persona que se presentó en la ceremonia inaugural no era Shakira. Incluso, afirman que pudo ser “Shakibecca”, una doble de la artista, muy reconocida debido al parecido que tiene con ella.

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