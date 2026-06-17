Diana Ángel criticó apoyo del músico cristiano Alex Campos a Abelardo de la Espriella: “Oso ajeno”

La intérprete calificó de forma crítica la entrevista con el artista - crédito @dianangel01/Instagram

Diana Ángel reaccionó a la entrevista que el candidato presidencial Abelardo de la Espriella difundió el domingo 14 de junio de 2026 con el cantante cristiano Alex Campos, en la que el músico confirmó su apoyo a la candidatura de la extrema derecha y hasta ofreció una oración antes de la tensa jornada electoral que definirá al nuevo mandatario de los colombianos y que se realizará el 21 de junio.

La actriz resumió su rechazo en una frase: “Me da oso ajeno”, con la que criticó al artista por expresar su respaldo al controversial candidato que antes de declararse creyente rechazaba la religión y negaba la existencia de Dios llegando a afirmar que se declaraba “ateo”.

PUBLICIDAD

En ese diálogo, el aspirante que busca ocupar el cargo de Gustavo Petro en la Casa de Nariño intentó cautivar al público cristiano con un mensaje religioso: “Yo lo he dicho, yo no soy el candidato perfecto porque perfecto solamente es Dios”.

Diana Ángel ha criticado en varias oportunidades a Abelardo de la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los clips más compartidos a través de las redes sociales fue cuando De la Espriella le planteó a Campos volver a Colombia y le habló de la “guerra espiritual” que, para él, atraviesa el país en tiempos de elecciones.

PUBLICIDAD

“Sería bueno que pensaras en regresar a Colombia a construir la ‘patria milagro’, porque necesitamos grandes colombianos como tú, que son un orgullo para todos nosotros, ayudándonos a reconstruir el país, porque el país va a quedar muy, muy golpeado”, declaró el abogado en su diálogo con Alex Campos.

Además, aprovechó su intervención para indicar lo siguiente: “Esta lucha espiritual se extiende a todo el Gobierno, porque el mal va a estar a nuestro alrededor tratando de hacer daño todo el tiempo”, refiriéndose a los miembros del Pacto Histórico, partido de la izquierda, que ha asegurado en varias oportunidades que va a “destripar” en dado caso de llegar al poder.

PUBLICIDAD

La controversia en redes sociales incrementó por el contraste con declaraciones de años anteriores del candidato, cuando sostenía que no creía en la religión y argumentaba que no podía afirmar que existía algo que la razón no pudiera explicar.

Por esta razón, personalidades como Diana Ángel no dudaron en salir a resaltar sus contradicciones y rechazar el respaldo de los creyentes pese a sus controversiales declaraciones en el pasado, no solo en contra de la religión, sino sobre sus prácticas de maltrato animal y las críticas hacia algunos platos típicos colombianos.

PUBLICIDAD

Esa transformación, según se ha visto en su entorno político, ha generado que tenga apoyo de dirigentes de iglesias cristianas. Entre ellos se menciona a la pastora Sara Castellanos.

Alex Campos junto a Abelardo de la Espriella

El cantante cristiano planteó que el liderazgo no depende de la perfección personal, sino de oír la voz de Dios - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

El cantante de música cristiana visitó la casa del abogado para grabar un episodio publicado en su canal de YouTube en el que declaró lo siguiente: “Conocí a Abelardo unos años atrás y ahora que veo lo que Dios está haciendo y cómo Dios lo eligió”.

PUBLICIDAD

Además, Campos agregó que: “Este país necesita un milagro”, a lo que De la Espriella respondió: “La fe ha sido el motor más importante de esta candidatura y, sin duda, será la voluntad de Dios la que me llevará a ser presidente de la República”, una afirmación que está lejos de la idea que anteriormente profesaba en la que hablaba de su agnosticismo.

El candidato se ha mostrado muy cercano a Dios después de afirmar que no creía en su existencia - crédito Luisa González/REUTERS

Esta fue la oración que Alex Campos hizo por De la Espriella

“Señor, dales el carácter que solamente proviene de ti, Jesús. Espíritu Santo, llénalos de poder y fuego para poder enfrentar esta guerra espiritual de la forma en que tú la enfrentarías, Dios. Gracias, Dios, porque tú estás formando en sus corazones, corazones nobles, especiales, pero corazones de guerreros que luchan por la verdad, y esa verdad eres tú, Jesús”, dijo.

PUBLICIDAD