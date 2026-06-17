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Carlos Vives, Juanes, Fonseca y Camilo hablaron de fútbol antes del debut de la Selección Colombia

En la reunión entre los cuatro cantantes hubo confesiones futboleras, recuerdos de infancia y una votación unánime sobre quién tiene más talento en la cancha

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Los cuatro cantantes compartieron sus experiencias con el fútbol en una reciente entrevista - crédito cortesía Carlos Vives, Miguel Sierra/EFE y @fonseca y @camilo/Instagram
Los cuatro cantantes compartieron sus experiencias con el fútbol en una reciente entrevista - crédito cortesía Carlos Vives, Miguel Sierra/EFE y @fonseca y @camilo/Instagram

Carlos Vives, Juanes, Camilo y Fonseca se reunieron por primera vez en una misma entrevista para hablar de fútbol, paternidad, música colombiana y el papel que sus canciones han tenido en la proyección del país al mundo, en el preámbulo del inicio de la participación de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La conversación tuvo lugar en los estudios 5020 de Sony en Miami y fue publicada por Billboard que puso a los cuatro artistas como su portada del mes. Inicialmente les preguntaron cuál de los cuatro era el más talentoso con el balón, y hubo unanimidad al afirmar que Vives era el mejor. En parte, eso se debió a que su padre fue directivo del Unión Magdalena y él se crio en ese ambiente, llegando a jugar en las inferiores.

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“Me ponían un uniforme y salía con el equipo de la mano de un arquero que se llamaba Jaime de Luque, que fue de mis ídolos de infancia”, recordó. Juanes, en cambio, admitió sin rodeos que en el colegio le pedía al profesor que lo dejara trotar alrededor de la cancha mientras los demás jugaban.

Los cuatro artistas admitieron en la entrevista que Carlos Vives era el que mejor jugaba fútbol de todos ellos. Por su parte, Juanes admitió que evitaba practicar el deporte cuando estaba en el colegio - crédito cortesía Billboard
Los cuatro artistas admitieron en la entrevista que Carlos Vives era el que mejor jugaba fútbol de todos ellos. Por su parte, Juanes admitió que evitaba practicar el deporte cuando estaba en el colegio - crédito cortesía Billboard

El Mundial, que arrancó el 11 de junio, tiene para cada uno un sabor particular. Camilo contó que lo que más le emociona cuando llega el torneo cada cuatro años es verlo junto a su padre, una persona que en el día a día habla pasito y cuenta secretos, pero que ante un partido de la Selección Colombia “putea, se emociona, le da rabia, voltea”.

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Fonseca, por su parte, aseguró que tiene a Agustín —el menor de sus tres hijos, de 7 años— completamente entusiasmado con el torneo y con preguntas constantes sobre si su padre conoce a James Rodríguez o a Luis Díaz.

Para Juanes, el fútbol y la música comparten un mismo territorio espiritual: el del propósito que se sostiene pese a los fracasos. “Un chico de 10, 11 años dice: ‘Me voy a dedicar a jugar fútbol’. Lo primero que pueden pensar los padres es: ‘Estás loco’. Pasa lo mismo con la música“, señaló.

Vives conectó esa idea con el poder unificador de ambas expresiones en un país políticamente fracturado por la polarización en víspera de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: “La música une, porque la música nos muestra a todos. En un vallenato, en una carrilera, en cualquiera de nuestros géneros, puedes ver quién puso qué”.

Carlos Vives y Silvestre Dangond se tomaron la Ciudad de México antes del debut de la Selección Colombia

Carlos Vives se presentó en el estadio GNP Seguros de México previo al debut de la Selección Colombia en el Mundial - crédito Maria Alejandra Cardona/REUTERS
Carlos Vives se presentó en el estadio GNP Seguros de México previo al debut de la Selección Colombia en el Mundial - crédito Maria Alejandra Cardona/REUTERS

A tono con el estreno de la Tricolor en el torneo de selecciones más importante del mundo, dos de los mayores exponentes del vallenato convirtieron el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México en la noche del martes 16 de junio, con un concierto conjunto que encendió los ánimos de cara al debut de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, programado para el miércoles 17 de junio frente a Uzbekistán.

El espectáculo, que también contó con la participación de ChocQuibTown, fue la culminación de una jornada festiva de la comunidad colombiana en México —residentes y visitantes por igual— que comenzó al caer la tarde del martes en el Ángel de la Independencia, monumento que se tiñó de banderas tricolores, camisetas amarillas y sombreros vueltiaos durante el banderazo convocado a través de las redes sociales en los días previos.

Vives abrió su presentación con Volví a nacer y continuó con La bicicleta, Canción bonita, Tuyo y nada más y Ella es mi fiesta. Junto a ChocQuibTown interpretó Nota de amor, para después dar paso a un medley de clásicos como La hamaca grande y La gota fría.

“¡Buenas noches al mundo! Estamos en México todos los terrícolas, de todas nuestras Américas, Hispanoamérica, Iberoamérica, Europa está aquí”, expresó Vives ante el público.

Primer plano de Silvestre Dangond sonriendo a la cámara, con chaqueta vaquera blanca, camisa blanca debajo y manos entrelazadas
Silvestre Dangond cantó algunos de sus clásicos y luego se sumó a Carlos Vives en escena para varios temas - crédito @silvestredangond/Instagram

El turno de Dangond llegó antes, cuando el vallenato encendió la noche con temas como Ya no me duele más, Dile, La difunta, Lo ajeno se respeta y A blanco y negro. El cantante dedicó Cásate conmigo a una pareja de colombianos que sostenía una pancarta en la pista del estadio con la petición de que interpretara esa canción para una nueva propuesta de matrimonio.

Más tarde, Vives y Dangond compartieron escenario para cantar Matilde Lina, Jaime Molina y La cañaguatera.

Pese a la lluvia que azotó la capital mexicana durante la jornada, el ambiente no decayó. “Hoy somos una sola familia, la música y el fútbol, y bailamos cumbia”, dijo Vives al cierre de su actuación.

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