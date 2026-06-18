Rafael Leão advirtió a sus compañeros en la Selección de Portugal: “Solo así podremos ganar la Copa del Mundo”

Los goles y el resumen del partido entre Portugal y la República Democrática del Congo en el debut de la Copa del Mundo 2026, resultó en un sorpresivo en empate, que generó una advertencia del jugador portugués Rafael Leao - crédito TyC Sports

El empate de Portugal ante Congo dejó más preguntas que respuestas en el debut mundialista de una de las selecciones llamadas a pelear por el título. Aunque el equipo dirigido por Roberto Martínez mostró momentos de buen fútbol y se adelantó rápidamente en el marcador, terminó cediendo terreno y permitió que su rival encontrara el camino para igualar el encuentro. Tras el partido, Rafael Leão envió un mensaje contundente a sus compañeros: para levantar la Copa del Mundo deberán mantener la concentración máxima y no cometer errores.

El atacante portugués reconoció que el torneo ha demostrado desde sus primeros partidos que ningún rival puede ser menospreciado. Para Leão, la exigencia del Mundial obliga a que las selecciones favoritas afronten cada compromiso con la misma intensidad, sin importar el nombre o la historia del adversario. “Ustedes vieron todos los partidos de este Mundial; es difícil. Creo que los equipos grandes, como el nuestro, simplemente debemos respetar al rival, pero así son las cosas, nunca se sabe”, aseguró el futbolista, en zona mixta después del partido.

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El próximo partido de la República Democrática del Congo será ante la Selección Colombia, el próximo martes 23 de junio a las 9:00 p.m. crédito - Justin Makangara/Reuters

El delantero del conjunto nacional explicó que el inicio del partido fue positivo para Portugal. El equipo logró imponer condiciones, controlar la posesión y encontrar un gol temprano que parecía encaminar el compromiso. Sin embargo, después de la anotación, la intención de buscar rápidamente el segundo tanto terminó afectando el rendimiento colectivo. “En los primeros 20 minutos controlamos el partido. Marcamos pronto, lo cual fue muy importante. Este Mundial es muy competitivo. Después del gol, quizás por la ansiedad de marcar el segundo, perdimos un poco el control del partido y Congo empezó a ser más peligroso”, analizó Leão.

Ante las críticas que podrían aparecer por el resultado, Leão fue claro al negar que Portugal haya salido confiado o que haya subestimado a Congo. El atacante defendió la mentalidad del grupo y aseguró que el respeto por los rivales es una de las bases del equipo. “Claramente no. Sabiendo que somos Portugal, respetamos a nuestros rivales. Las circunstancias del partido propiciaron el empate de Congo y seguimos intentando marcar. Creamos algunas oportunidades, pero no tuvimos suerte”, explicó.

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Rafael Leao, contra el pronóstico médico que se había manejado antes del partido, tuvo minutos con Portugal ante República del Congo - crédito Pedro Nunes/Reuters

La razón del empate sorpresivo y negativo para Portugal: cometieron muchos errores

El futbolista del combinado portugués también puso la mirada en el siguiente desafío de la fase de grupos, donde Portugal buscará recuperarse frente a Uzbekistán. Leão considera que el equipo tiene la calidad suficiente para reaccionar y demostrar por qué llegó al Mundial como uno de los candidatos. “Tenemos que levantar la cabeza y ahora vamos al segundo partido de la fase de grupos para reafirmar nuestra calidad. Para poner a nuestros jugadores en posición de marcar la diferencia. Sin duda, ganaremos los tres puntos”, afirmó.

Para el extremo, la clave para avanzar en la competición será reducir los errores propios. Según su análisis, el empate contra Congo no llegó por falta de talento, sino por pequeños detalles que en una Copa del Mundo pueden definir partidos. “No podemos cometer errores, porque eso nos costó el empate hoy”, señaló Leão.

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UNa de las imágenes que le da la vuelta al mundo, un hincha de la República Democrática del Congo con su camiseta de la selección - crédito Justin Makangara/Reuters

¿Portugal arriesgó su clasificación con el empate ante República Democrática del Congo?

El atacante también descartó que el resultado inicial ponga en riesgo las aspiraciones del equipo. Recordó que todavía quedan partidos por disputar y que Portugal tiene margen para corregir su camino en la búsqueda de avanzar a las fases decisivas del torneo. “Nos quedan dos partidos donde podemos marcar la diferencia y seguir adelante. Ahora tenemos que descansar, centrarnos en lo que no funcionó y darlo todo en el próximo partido para conseguir los tres puntos”, expresó.

Más allá de la presión y las expectativas alrededor de Portugal, Leão aseguró que su única preocupación en este momento es ayudar a la selección y aprovechar la oportunidad de disputar una nueva Copa del Mundo. El futuro personal y otros asuntos quedarán para después del torneo. “Ahora mismo estoy centrado en el Mundial, en ayudar a la selección, en darlo todo, en llegar lo más lejos posible. Y, cuando termine el Mundial, pondré mi vida en orden”, concluyó.

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