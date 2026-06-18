Colombia

La senadora Angélica Lozano descartó el voto en blanco y confirmó su apoyo a Iván Cepeda: “Es mucho mejor que Abelardo”

La esposa de Claudia López dijo que respaldará al aspirante del Pacto Histórico por la democracia, pese a sus desacuerdos con Gustavo Petro, y anticipó que se hará vigilancia estricta al próximo mandato

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La senadora Angélica Lozano anunció que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta - crédito Prensa Angélica Lozano
La senadora Angélica Lozano anunció que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta - crédito Prensa Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano confirmó que votará por Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026 y explicó que lo hará por “la democracia y el interés general”. Pese a sus reparos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, considera que el candidato del Pacto Histórico “es mucho mejor que Petro” y “mucho mejor que Abelardo”.

El anuncio llegó pocas horas después de que su pareja, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, también hiciera público su respaldo a Cepeda. La definición de Lozano llamó la atención porque en las últimas semanas había lanzado críticas duras contra Petro y contra sectores afines al oficialismo.

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Lozano fijó su posición en un mensaje publicado en su cuenta de X en la que escribió: “Voto el domingo pensando en la democracia y el interés general. No puedo subordinar mi voto a mi justificada molestia y reparos con Petro y muchos de sus afines. Cepeda es MUCHO mejor que Petro. Cepeda es MUCHO mejor que Abelardo”.

La senadora Angélica Lozano advierte sobre el riesgo de que el presupuesto se apruebe por decreto ante la falta de quórum - crédito Colprensa
La senadora Angélica Lozano descartó el voto en blanco - crédito Colprensa

Lozano descartó el voto en blanco y dijo que hará control al próximo gobierno

La congresista de Alianza Verde también se refirió al voto en blanco y dejó claro que no será su opción en la segunda vuelta de 2026. Aunque dijo respetar a los que escojan ese camino, reiteró su postura.

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Respeto el voto en blanco ciudadano. No lo ejerzo porque no me da igual que gane la extrema derecha y extermine lo que pienso, defiendo, en lo que creo y soy. Ojalá algún día mi candidato de primera vuelta pase a segunda vuelta y no tenga que elegir entre proyectos políticos que no son el mío”, puntualizó.

Después de publicar su mensaje, Lozano respondió a varios usuarios que cuestionaron su decisión. A uno de ellos, que planteó que también existía la opción de ser oposición de cualquiera de los dos candidatos, la senadora contestó que su sector ha respaldado lo que considera correcto y ha hecho “la crítica y oposición con argumentos a lo que corresponda”, sin importar de dónde provenga.

En esa respuesta, la senadora recordó que votó por Petro y rechazó haber actuado como apoyo incondicional de ese Gobierno: “¿Nos vio de comité de aplausos? ¿Nos vio pidiendo puestos o cooptadas? No. Tampoco con Santos-Vargas por quienes votamos en 2014 ni con Duque por quien no votamos en 2018”, escribió.

Ante otra internauta que defendió el voto en blanco y sostuvo que desde esa postura también se pueden proteger derechos, libertades, la Constitución y la vida, Lozano dijo: “De acuerdo. Que nadie te moleste por tu decisión. A quien gane hay que hacerle control riguroso como siempre, como a los anteriores, al actual y a quien siga. Un abrazo”.

La congresista de Alianza Verde fijó su postura para la elección del 21 de junio en un mensaje en X - crédito @AngelicaLozanoC / X
La congresista de Alianza Verde fijó su postura para la elección del 21 de junio en un mensaje en X - crédito @AngelicaLozanoC / X

La senadora admitió críticas a Cepeda y aun así ratificó su apoyo

Lozano también respondió a un usuario que sostuvo que Cepeda guardó silencio frente a “más de 100 escándalos de corrupción” del mandato de Petro.

“Te doy la razón en que su deber era ser crítico oportuno, en su estilo a su gobierno y su presidente. Sin embargo, es mejor que Petro y Abelardo. Paradojas de las segundas vueltas y la decisión mayoritaria de nuestros compatriotas que quisieron que ellos dos pasen a segunda. Respeto tu decisión. La mía es esta. Un abrazo”, contestó la senadora.

Claudia López y Angélica Lozano-Bogotá-Colombia
El anuncio de Angélica Lozano ocurrió después de la oficialización del respaldo de Claudia López a Cepeda - crédito Claudia López / X

El mensaje de Lozano se conoció después de que Claudia López anunciara que votará por el senador Iván Cepeda. En ese pronunciamiento, la exalcaldesa reiteró el carácter socialdemócrata y progresista de su movimiento y reconoció la trayectoria del candidato del Pacto Histórico.

López afirmó: “La crítica fundada y el control al Gobierno no es traición, es lealtad con la ciudadanía. Así lo hemos hecho y lo haremos con cualquier Gobierno”. También pidió a los ciudadanos que este domingo 21 de junio voten en defensa de los derechos y libertades conquistados, y sostuvo que la elección debe conducir a un gobierno plural, incluyente y democrático.

Asimismo indicó: “Votaremos desde una opción independiente por un gobierno progresista para evitar la certeza de una derecha hegemónica, violenta y autoritaria”.

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