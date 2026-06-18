Colombia

Revelaron que los bancos registraron millonarias utilidades en abril y que los fondos de pensión superaron ganancias de hace doce meses

Al considerar solamente los recursos propios, las ganancias acumuladas del sistema alcanzaron $8,8 billones, una cifra inferior a los $9,05 billones registrados en abril de 2025

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Este ha sido el incremento del salario mínimo en el país. Foto: Colprensa (Archivo)
De los 30 bancos que funcionan en Colombia, únicamente cuatro registraron cifras negativas hasta abril de 2026 - crédito Colprensa

La Superintendencia Financiera de Colombia presentó el Informe Actualidad del Sistema Financiero Colombiano. Reportó que a abril de 2026, las entidades registraron $39,8 billones en rendimientos para clientes por recursos de terceros administrados, utilidades del sistema por más de $48,6 billones y ganancias bancarias por $4,81 billones.

En ese periodo, Bancolombia encabezó las utilidades entre los bancos con $2 billones, seguido por Davivienda con $706.995 millones y el Banco de Bogotá con $474.614 millones.

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Esos $39,8 billones correspondieron de manera exclusiva a utilidades de recursos de terceros administrados por fondos. La cifra superó en 77,7% los $22,4 billones de abril de 2025. Por su parte, los activos de terceros llegaron a $1.958,1 billones al cuarto mes del año. Mientras que los activos totales del sistema, entre recursos propios y de terceros, sumaron $3.654,2 billones, con una variación anual real de 3,8%.

Entre los 30 bancos que operan en Colombia, solo cuatro presentaron resultados negativos a abril de 2026. La utilidad acumulada del sector llegó a $4,81 billones, con un alza de 20,32% frente a los $4 billones de 2025 - crédito Infobae Colombia
Entre los 30 bancos que operan en Colombia, solo cuatro presentaron resultados negativos a abril de 2026. La utilidad acumulada del sector llegó a $4,81 billones, con un alza de 20,32% frente a los $4 billones de 2025 - crédito Infobae Colombia

La Superintendencia señaló que “el comportamiento general del sistema refleja un fortalecimiento en las utilidades”. También advirtió que “persisten retos para algunas entidades que enfrentan balances en rojo”.

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Cómo se repartieron las utilidades del sistema financiero

Si se toman solo los recursos propios, las utilidades acumuladas del sistema fueron de $8,8 billones. El resultado quedó por debajo de los $9,05 billones de abril de 2025.

Dentro de ese grupo, se precisaron las siguientes ganancias:

  • Establecimientos de crédito: $5,5 billones.
  • Bancos: $4,8 billones.
  • Corporaciones financieras: sumaron $694.798 millones.
  • Cooperativas de carácter financiero: $43.903 millones.

Mientras que las compañías de financiamiento cerraron con pérdidas de -$19.274 millones. Y las compañías aseguradoras lograron $1,3 billones, por debajo de los $1,8 billones del año previo.

En seguros, se registraron los siguientes aportes:

  • Ramo de vida: $994.350 millones.
  • Seguros generales: $338.436 millones.
  • Cooperativas de seguros: $19.038 millones.
  • Instituciones Oficiales Especiales (IOE): $588.872 millones, casi 60% menos que los $1,4 billones del año anterior.
  • Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos (Sedpe): -$2.224 millones.
  • Administradoras de fondos de pensiones (AFP): $528.900 millones.
  • Sociedades fiduciarias: $303.500 millones.
  • Proveedores de infraestructura: $207.400 millones.
  • Intermediarios de valores: $97.900 millones.

El impulso de los fondos de pensiones y las fiduciarias

El mayor aporte en recursos de terceros vino de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y las fiduciarias.

  • AFP: obtuvieron ganancias por $26,2 billones, un monto equivalente a 3,6 veces los $7,2 billones de hace 12 meses.
  • Sociedades fiduciarias: alcanzaron $10,3 billones. Pese a ese nivel, no igualaron los $11,2 billones que habían registrado en abril de 2025.

Los bancos con mayores ganancias y las entidades en pérdidas

Dentro de los 30 bancos que operan en Colombia, solo cuatro presentaron resultados negativos a abril de 2026. La utilidad acumulada del sector llegó a $4,81 billones, con un alza de 20,32% frente a los $4 billones de 2025.

La lista de bancos y sus resultados quedó así:

  • Bancolombia: $2 billones.
  • Davivienda: $706.995 millones.
  • Banco de Bogotá: $474.614 millones.
  • BBVA Colombia: $282.012 millones.
  • Citibank: $242.938 millones.
  • Banco GNB Sudameris: $224.779 millones.
  • Banco de Occidente: $215.634 millones.
  • Banco Agrario: $190.794 millones.

En pérdidas quedaron:

  • Banco Pichincha: -$49.409 millones.
  • Lulo Bank: -$12.035 millones.
  • Bancoomeva: -$8.533 millones.
  • Itaú: -$6.805 millones.
Dinero - Colombia
La utilidad acumulada del sector llegó a $4,81 billones - crédito Colprensa

Un año antes, entre enero y abril de 2025, eran seis las entidades bancarias con saldo negativo.

En las variaciones anuales figuraron:

  • Davivienda: 82%
  • Banco de Bogotá: 48,18%.
  • BBVA Colombia: 400% desde $56.302 millones.
  • GNB Sudameris: 3,78% hasta $224.770 millones.
  • Bancolombia: cayó 10,3% frente a los $2,33 billones del mismo periodo de 2025.

Camilo Pérez Álvarez, jefe de Investigación Económica y Análisis de Mercados de Banco de Bogotá, dijo a La República que el cambio en la cartera de consumo se dio tras el deterioro posterior a la pandemia. Según explicó, la menor presión financiera sobre los hogares empezó a reflejarse en los balances bancarios y redujo el impacto de esas pérdidas en los resultados del sector.

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