Colombia

Jessica Cediel anunció su respaldo a Abelardo de la Espriella a pocos días de la segunda vuelta por la Presidencia de Colombia

La famosa, que en la primera jornada electoral apoyó a Paloma Valencia, generó debate en redes sociales tras expresar su apoyo al abogado, que ha causado controversia a nivel nacional por sus contradicciones

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La presentadora reveló que su voto en segunda vuelta será por Abelardo de la Espriella, por lo que recibió bastante hate en sus plataformas digitales - crédito Jessica Cediel / Instagram

El 17 de junio de 2026, Jessica Cediel confirmó que apoyará a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial, un anuncio que reavivó el debate político entre los internautas que están atentos a las declaraciones de todos los famosos colombianos sobre el tema del momento.

La presentadora no solo expresó su respaldo al candidato de ultraderecha antes de la votación del 21 de junio de 2026, sino que publicó un video con el abogado mientras los dos portaban camisetas de la selección Colombia en medio de la polarización electoral.

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Cabe mencionar que Jessica Cediel optó por apoyar a Abelardo de la Espriella luego de haber respaldado en la primera vuelta a la senadora Paloma Valencia. Su decisión refleja el deseo de influir en sus seguidores en medio del incierto rumbo político a nivel nacional y con el video respaldó la convicción que ha profesado desde hace años, afín a las ideas de la extrema derecha.

Las publicaciones de la famosa junto al candidato se llenaron de comentarios a favor y en contra - crédito Jessica Cediel y Abelardo de la Espriella / Instagram
Las publicaciones de la famosa junto al candidato se llenaron de comentarios a favor y en contra - crédito Jessica Cediel y Abelardo de la Espriella / Instagram

En el video, se puede ver a la presentadora junto al candidato, mientras saluda a su público con entusiasmo: “Hola, mi gente linda. Miren con quién estoy”. De la Espriella respondió: “¡Firme por la patria!”. Cediel lo invitó a compartir un mensaje con los votantes y el candidato expresó: “Oigan, este, este próximo domingo 21 hay que ganar por palera. Hay que golear a la izquierda radical. Pónganle la raya al Tigre”.

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El candidato añadió un llamado a los colombianos que viven fuera del país para que ejerzan su derecho al voto, teniendo en cuenta que las mesas están habilitadas desde el 15 de junio: “Ya en el exterior se abrieron los puestos de votación”, por lo que De la Espriella invitó a la participación: “Aprovechen. Y en Colombia, el domingo con toda, pónganle la raya al Tigre. Hoy más que nunca estamos... ¡firme por la patria!”.

Cediel agradeció al candidato por la aparición en sus redes sociales: “Amén y muchas gracias por tu tiempo”, y el candidato correspondió: “Gracias a ti. Gracias, gracias por tu apoyo”.

Jessica Cediel hizo que sus seguidores en redes sociales juzgaran si era cierto que se parecía a Sofía Vergara (@jessicacedielnet/Instagram)
Jessica Cediel y Abelardo de la Espriella se reunieron antes de la segunda vuelta - crédito @jessicacedielnet/Instagram

Controversia por el apoyo político de Jessica Cediel

La postura de Jessica Cediel generó reacciones divididas en redes sociales. Su anuncio de apoyo desató tanto mensajes de respaldo como críticas de usuarios que cuestionaron la participación de figuras públicas en la política nacional.

Aunque no es la primera vez que la presentadora debe pasar por señalamientos, por lo que en varias oportunidades ha defendido su derecho a posicionarse en el debate electoral con la premisa de que, como ciudadana, tiene derecho a elegir.

Sus declaraciones se convirtieron en el centro de la discusión digital, por lo que en la publicación se destacan comentarios como: “Un motivo más para dejarla de seguir”, “Noooooo, me rompiste el corazón”, “Esta no es la chica que subió fotos con el ataúd del papá? Sí sí, debimos imaginar que es de los mata michis” y “Que decepción tan horrible”.

En contraste, hubo otros que la apoyaron y escribieron en la publicación que también están “Firmes por la patria”.

Jessica Cediel siempre ha respaldado a la derecha en Colombia

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Jessica Cediel y Álvaro Uribe se han mostrado cercanos - crédito @jessicacedielnet/IG

Cabe mencionar que antes de respaldar a Abelardo de la Espriella, la presentadora había apoyado abiertamente a la senadora Paloma Valencia en la primera vuelta.

Además, Jessica Cediel y el expresidente Álvaro Uribe han tenido una relación muy cercana, al coincidir en eventos políticos en los que ella le ha mostrado su fiel apoyo.

Al concluir su intervención en su cuenta de Instagram, la famosa reforzó ante la audiencia su determinación de participar activamente en el proceso político, un mensaje que reforzó al grabar el video junto al candidato en medio de la intensidad de la contienda en un momento clave para Colombia.

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