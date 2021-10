Óscar Rivas: “Rozicki tiene todo mis respeto por ser un boxeador de alto nivel”

FILE PHOTO: Boxing - Dillian Whyte v Oscar Rivas - WBC Interim World Heavyweight Title - 02 Arena, London, Britain - July 20, 2019 Dillian Whyte celebrates winning the fight Action Images via Reuters/Andrew Couldridge/File Photo

El colombiano Óscar Rivas se coronó campeón mundial de peso bridger del Consejo Mundial de Boxeo luego de vencer al canadiense Ryan Rozicki, además se convirtió en el primer campeón de esta nueva categoría este sábado 23 de octubre.

Tras una decisión unánime, en donde el colombiano logró 12 asaltos (116-111; 115-112; 115-112), se determinó que Rivas se llevaría el título. De esta manera, el boxeador de 34 años, llevaba toda su carrera esperando un logro como este, se convirtió en el primer campeón de la historia de peso bridger, una nueva categoría para los boxeadores entre pesos cruceros y pesados, que van desde las 200 hasta las 224 libras.

El vallecaucano se llevó el título de peso súper pesado en los Juegos Panamericanos de 2007 y disputó los Juegos Olímpicos de 2008. Once años después, en julio de 2019, perdió el título interino de pesos pesados de la CMB ante Dillian White.

Tras finalizar la pelea, Rivas dio una serie de entrevistas a los diferentes medios del país en donde habló sobre el respeto que siente por su rival, su nuevo logro y cómo fue su preparación para este encuentro con el canadiense.

“Para mí ese boxeador tiene todo mi respeto, porque en este deporte se debe saber cuando eres un boxeador mediocre o uno de nivel. Y este tipo es un boxeador de nivel porque en la pelea demostró que ha luchado contra deportistas de alto nivel”, dijo Rivas para la W Radio.

Además, para este medio contó que se sentía muy contento lo que había conseguido y que soñaba con seguir dándole triunfos a Colombia. Ahora, sobre ser el primer campeón esta categoría confesó que estaba buscando la oportunidad para llevarse este título fue gracias a dios quien le “permitió entrar por la puerta grande de oro”.

La pelea se realizó en Canadá y aunque el colombiano compitió contra un canadiense, en las tribunas se escuchaba a los espectadores cantar su apodo ‘Kaboom’. “Esto es algo que te impacta. Porque un latino que viene de otro país y que la gente te reconozca por tu apodo, aunque de alguna manera sepan que eres Rivas, es muy gratificante, es algo que me llena”.

Asimismo, en entrevista para Caracol Sports confesó cuáles fueron los factores que le sirvieron para ganarle a Rozicki: “La idea era trabajar lo que se fuera dando en el ring, pero en el tercer round mi entrenador me dice que ‘vamos a contragolpear cuerpo a cuerpo’. De ahí en adelante apliqué eso y me dio resultado porque cuando me le pegaba él no sabía por dónde pegar golpes”.

Y añadió que: “este nuevo peso me hace sentir mucho más rápido y fuerte, pero hay que seguir trabajando para las cosas que se vienen”.

Por último, le envió un mensaje a su madre, Carmen Torres: “Siempre trató de llevarme por el buen camino y dio su fruto porque ahora soy conocido por ser el primer campeón mundial del peso Bridger”.

