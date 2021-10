Nuevos elogios para Falcao en España: “ha trabajado como uno más, es una persona fantástica”. EFE/Víctor Lerena

Para nadie es un secreto que el delantero Radamel Falcao García es uno de los futbolistas colombianos más respetados en el fútbol internacional. Sus exitosos pasos por equipos como River Plate, Porto, Atlético de Madrid y, ahora en el Rayo Vallecano, hacen del samario un jugador con experiencia que le puede aportar grandes cosas a los más jóvenes.

Y es que, a pesar de su larga trayectoria, al máximo goleador de la Selección Colombia lo caracteriza su humildad tanto dentro como fuera de las canchas, pues recientemente fue aplaudido en España por su cordialidad con algunos aficionados que se acercaron al Campo de Fútbol de Vallecas para presenciar un juego del Rayo.

En ese sentido, los elogios para el ‘Tigre’ no terminan, ya que en las últimas horas uno de sus compañeros en el conjunto madrileño, el defensa Fran García, destacó la personalidad del colombiano y confirmó el gran compañerismo que tiene dentro del plantel. En una entrevista con el estadígrafo español, MisterChip, publicada en su canal oficial de YouTube, no se guardó nada a la hora de hablar de Radamel:

“Bueno, y tenéis otro más ahí. Este es un poco más estirado (creído). Como es muy figura y muy leyenda... Falcao es más antipático, ¿verdad?”, bromeó el periodita.

Ante esto, Fran García negó con la cabeza y rápidamente contradijo: “Claro que no, coño, si es broma. Si Falcao es un trozo de pan, joder. Digo yo ‘a ver si cae, a ver si pica’ (risas)”.

Inmediatamente continuó resaltando las características del ‘cafetero’ y lo mucho que le ha aportado al equipo, pues llegó como el fichaje más importante y desde entonces al club lo miran de manera distinta.

“No, no, nunca voy a poder hablar mal de un compañero. Ha trabajado como si fuera uno más, con la misma ilusión que tengo yo o incluso más. Con ganas de hacer las cosas bien, de estar ahí, al pie del cañón, de seguir currando. La verdad que estoy encantado de que esté con nosotros y pueda ayudarnos”.

Por supuesto MisterChip, quien también ha estado de cerca con el delantero colombiano, y quien además lo elogia constantemente en sus redes sociales, complementó diciendo: “Es un tío humilde, muy honesto, muy sincero y es una persona fantástica de la que seguramente vas a aprender mucho porque es cercano y próximo. Él y Mario Suárez (capitán del Rayo) van a crear allí escuela”.

Pero allí no quedan los buenos comentarios hacia el Tigre, pues el técnico del equipo, Andoni Iraola, quien está disfrutando de su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol español, habló con EFE y resaltó el gran impacto que ha tenido Falcao García desde su llegada al equipo de Vallecas.

“Hasta que no se cierra el mercado no soy consciente de que llegaba. Hasta ahora ha estado mucho con Colombia y no ha estado tanto con nosotros, pero nos lo ha puesto muy fácil. Es un jugador que ha tenido una carrera que se puede comparar solo con gente de la élite absoluta y el hecho de tenerlo en el Rayo es para agradecerlo todos los días”, mencionó.

En cuanto a su faceta futbolística explicó: “Su faceta rematadora no la vamos a descubrir ahora y a pesar de los años la sigue manteniendo. Hay que intentar que el equipo juegue lo más cerca del área para que podamos aprovecharnos de lo que mejor hace, que es finalizar jugadas. Él nos tiene que ayudar para jugar también cerca del área rival porque como entiende el juego nos va a dar goles. También le vamos a exigir sin balón para que el equipo presione, pero creo que le viene bien la forma de juego que tenemos”, concluyó.

Por ahora Falcao se alista para lo que será el juego de este domingo 24 de octubre ante Real Betis por la jornada 10 de LaLiga. El compromiso será desde las 11:30 a.m. (hora colombiana). Actualmente el Rayo es sexto en la tabla de posiciones con 16 puntos, producto de 5 victorias, 1 empate y 3 derrotas.

Por su parte, Radamel ha disputado 4 partidos con la camiseta del conjunto de Vallecas, 2 de ellos como titular, y ha anotado 3 goles en solo 154 minutos en cancha.

