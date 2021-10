La goleada de Millonarios a Junior explotó las redes sociales: estos son los mejores memes. Fotos: Twitter @BreinerParce / @Die_Gonzal

Millonarios goleó 4-1 al Junior de Barranquilla en la noche de este sábado 23 de octubre, en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y, junto a Atlético Nacional, se clasificó de manera anticipada a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2021-II.

Ambos equipos llegaban con buenas sensaciones al compromiso válido por la fecha 15 del campeonato. Por un lado, el conjunto ‘Embajador’ llegaba con un invicto de tres jornadas, frente a Águilas Doradas (1-0), América de Cali (0-0) e Independiente Santa Fe (2-0). Además, jugando este semestre en condición de local solo ha perdido un partido, y fue justamente frente al equipo ‘Cardenal’ el pasado 7 de agosto (0-1).

Y, por otro lado, el equipo dirigido por el entrenador Arturo Reyes también llegaba con una destacada seguidilla de resultados, pues no conocía la derrota en sus más recientes cinco duelos por la liga. Atlético Huila (3-0), Águilas (2-1), Patriotas Boyacá (1-0), Atlético Bucaramanga (1-1) y Jaguares de Córdoba (2-1) habían sido sus rivales más recientes.

Sin embargo, el conjunto barranquillero no mostró su mejor versión, y se terminó llevando un duro resultado de la capital colombiana, y el cual todavía deja en ‘veremos’ su cupo a los cuadrangulares. En Millonarios marcaron Juan Carlos Pereira (25’), Fernando Uribe (46′ y 72′), y Emerson Rivaldo Rodríguez (76’); en el Junior descontó Homer Martínez, con un potente disparo de medio distancia, al 33’.

El resultado no cayó bien entre los hinchas del cuadro ‘Tiburón’, quienes no escondieron su enojo por el rendimiento que ha obtenido el equipo, principalmente ante los equipos que están en la parta alta de la tabla; además, las defensa también se llevó varias críticas, entendiendo que el equipo tiene 18 goles en contra en esta temporada. Los hinchas de otros clubes también se hicieron sentir, y aprovecharon para generar bromas por la derrota.

LAS REDES ‘EXPLOTARON’ CON MEMES:

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

Captura de pantalla

REACCIONES TRAS EL PARTIDO:

En rueda de prensa posterior al encuentro, Gamero rescató el cambio de mentalidad que tuvieron sus dirigidos de cara a los segundos 45 minutos, donde llegaron la mayoría de las anotaciones. “Junior nos hizo un gol de otro partido. No teníamos riesgos en nuestra portería. Para el segundo tiempo, les dije que no me gustaba que el rival nos tocara el balón en Bogotá. Salimos a hacer la presión alta e hicimos los goles rápido. Ganamos un partido bien jugado y a un gran equipo”, expresó.

Además de rescatar el trabajo de, Fernando Uribe, quien es uno de los máximos artilleros del campeonato con ocho tantos, mismos que Jefferson Duque, destacó la presencia y el apoyo de la hinchada en el estadio, el cual, recordemos, había recibido la autorización de la Alcaldía de Bogotá para contar con un aforo del 75%. El cupo disponible se llenó con la presencia de unos 25 mil espectadores.

“Es una alegría ver a la gente disfrutar, feliz, eso lo motiva a uno a seguir trabajando mucho más. Hemos pasado momentos duros, el año pasado, estamos esperando resultados, pero vamos poco a poco, mejorando y corrigiendo cosas, pero ver este estadio como estaba animando al equipo, los muchachos se comprometen más. Esta hinchada merece esto”, añadió Gamero.

Por su parte, Arturo Reyes expresó el ‘desazón’ por el resultado final, ya que, bajo su concepto, Junior estaba desarrollando un buen encuentro al cierre del primer tiempo. Sin embargo, recalcó que Millonarios fue efectivo a la hora de capitalizar los errores: “Creo que hasta cierto punto hicimos el partido que queríamos hacer, quitándole la posesión del balón al rival, presionando alto para poder marcar, pero tras el segundo gol de ellos todo se vino abajo. No pudimos reaccionar”.

Al cierre de la fecha, Junior no perderá su quinta posición en el campeonato, con 24 puntos, y seguirá en zona de clasificación a los cuadrangulares. Entretanto, la plantilla encabezada por el técnico Alberto Gamero llegó a las 32 unidades, afianzándose en la segunda casilla por detrás de Atlético Nacional, que, a falta de un encuentro pendiente, tiene 33 puntos.

SEGUIR LEYENDO: