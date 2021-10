Deportivo Cali solicita escuchar los audios del VAR en el arbitraje de la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay

A través de una carta emitida por el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, a la Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el equipo vallecaucano protestó y se mostró inconforme desde su dirigencia hasta su cuerpo técnico y jugadores por las determinaciones arbitrales tomadas en el duelo de la semifinal de vuelta de la Copa BetPlay 2021 contra Atlético Nacional.

La dirigencia del conjunto azucarero reclamó por errores cometidos por el colegiado Bismark Santiago Pitalua en el duelo de ida en el estadio de Palmaseca, así como contra Carlos Ortega Jaimes y el juez del VAR, Nicolás Rodríguez, de quienes aseguran no fueron rigurosos al revisar una supuesta falta en dentro del área sobre Hárold Preciado y la polémica mano dentro del área del defensor argentino de Atlético Nacional, Emanuel Olivera.

Así se pronunció la directiva caleña tras el descontento del cuerpo técnico del equipo encabezado por Rafael Dudamel que de manera contundente declaró ante los medios de comunicación en conferencia de prensa que “con lo único que no hemos podido en toda la serie fue contra el arbitraje, Nacional no necesitaba este tipo de ayudas”:

También tuvieron en cuenta el marcador global de la serie contra Nacional y el gol de Geisson Perea en fuera de lugar que convalidaron en el 2-2 final en Palmira:

Por otra parte, Deportivo Cali cuestionó el trabajo del árbitro central Carlos Ortega y del encargado del VAR, Nicolás Rodríguez, en el partido de vuelta por hacer incidido en el resultado:

El árbitro Carlos Ortega y el encargado del VAR, Nicolás Rodríguez, interfirieron de manera gravísima en el resultado del partido. Fueron las únicas personas que no vieron la clara mano del defensor de Atlético Nacional, al finalizar el partido, incluso, Ortega se atrevió a decirle a nuestro entrenador que el balón pegó en la costilla del defensor y no en la mano

Estos fueron los árbitros que participaron del partido de Copa Colombia jugado en la noche del jueves 21 de octubre en Medellín:

Ante la controversia desatada por la conversación que Rafael Dudamel sostuvo con el juez Carlos Ortega donde éste aparentemente aseguró que en la jugada de la mano de Olivera la pelota le había rebotado en el cuerpo al argentino, el club verdiblanco solicitó acceso para escuchar los audios del VAR, tal como sucede en las eliminatorias Conmebol cuando se detienen los partidos para analizar jugadas dudosas.

Además se quejaron de que el juez designado para el partido del domingo 24 de octubre sea Nicolás Gallo, quien en repetidas ocasiones les ha arbitrado perjudicándolos:

Nos gustaría tener acceso a los audios del VAR en el momento de esa jugada. Por sorpresa conocemos que el árbitro para el próximo domingo en Rionegro, válido por la fecha 15 de la Liga, entre Águilas Doradas y Deportivo Cali será el señor Nicolás Gallo, quien de manera increíble nos ha perjudicado en varios partidos, no solo como árbitro, si no en el VAR. Le solicitamos que no sea el señor Gallo el árbitro para el partido referido y sea nombrado otro en su reemplazo