Ana del Castillo revela detalles de su nuevo álbum ‘El favor de Dios’ y hace una profunda reflexión

Ana del Castillo

Desde hace algunos meses, la intérprete vallenata Ana del Castillo había hecho una promesa a Dios de no tomar hasta el pasado 12 de octubre. Sin embargo, este jueves 21 de octubre, la artista confesó que llevaría su intención a mayor término y la nueva fecha que anunció fue el 12 de noviembre.

En una reciente entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, la cantante decidió abrir su corazón y hablar de las críticas que recibe constantemente con respecto a su comportamiento, y además, presentó su nuevo álbum ‘El favor de Dios’.

“Los primeros triunfos son para él, porque él me ha sacado de cosas tan terribles como, por ejemplo, haberme librado en algún momento de vivir en la calle. Siempre Dios me amparó cuando me abandonaron mis papás, entonces creo que todos los triunfos que tengo son por él”, mencionó en un primer momento para ‘Lo Sé Todo’.

En entrevista con el programa de entretenimiento, la interprete recordó los duros momentos que ha pasado a lo largo de su vida, como trabajar en casas de familia, vendiendo ropa y otras actividades que tuvo que desarrollar para salir adelante y poder pagar sus estudios universitarios.

“Con ese álbum hay gente que se va a sentir identificada, para salir adelante todo lo hice con las uñas, vendía medias, vendía confites, no soy la única persona a la que sus padres han abandonado o que ha salido adelante con las uñas y darla toda, porque todo es lo que tú te propongas, si no perseveras no alcanzas nada en esta vida, los sueños son una cosa berraca y bueno yo me mentalizaba no a lo que yo soy ahora, porque esto no es nada con lo que yo tengo en mi mente por hacer”, señaló para el programa de entretenimiento del Canal 1.

Uno de los sueños que más motivan a la cantante es el de convertirse en una talentosa exponente del género vallenato y así traspasar las fronteras para que su voz sea escuchada en todos los rincones del mundo.

Ante las críticas que recibe a través de sus redes sociales, esto respondió la artista:

“Si no hablan es malo, cuando la gente no habla ni para bien ni para mal de ti, entonces significa que no les interesas. Yo antes me ponía a contestar mensajes, que ‘cómase una tira de …’ ya yo los dejo frescos que, si quieren opinar, bien están hablando de mí soy el centro ahí. Y las personas que me aman y me dan un consejo constructivo para ayudarme a crecer, estaré eternamente agradecida por eso”, mencionó Ana del Castillo para ‘Lo Sé Todo’.

Con respecto a su situación sentimental, dijo no estar sosteniendo una relación estable con nadie, porque es mejor estar sola y enfocada en su carrera.

“Estoy soltera, es un momento de mi vida muy crucial, en el sentido que voy a sacar un CD y necesito una paz interior, me quiero enfocar más en mi relación personal con mi trabajo y con los míos, con mi grupo, estoy solamente enfocada en eso, con mi expareja no tengo nada, es un excelente hombre y no tengo nada malo que decir de él, son demasiadas bendiciones”, concluyó para el programa de entretenimiento de Canal 1.

