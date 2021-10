No paran los elogios a Falcao en el Rayo Vallecano: “Tenerlo es para agradecerlo todos los días”

Andoni Iraola está disfrutando de su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol español como entrenador en el Rayo Vallecano, con el que está protagonizando un excelente inicio de temporada situado en puestos europeos y siendo el segundo equipo más goleador del campeonato español.

El entrenador habló con la agencia EFE sobre su presente en La Liga Santander y se le interrogó acerca del jugador sensación del barrio de Vallecas, Radamel Falcao García. El ‘Tigre’ y el ‘Vasco’ fueron rivales en el terreno de juego cuando el delantero jugaba con el Atlético de Madrid y el ahora entrenador era defensa en el Athletic Bilbao

Iraola lleva toda la vida ligado al fútbol. Como jugador disputó 510 partidos oficiales con el Athletic y disputó en 2012 la final de la Liga Europa a las órdenes del argentino Marcelo Bielsa, uno de los entrenadores que más le ha influido.

Su trayectoria como entrenador inició en el AEK Larnaca, con el que disputó la Liga Europa y ganó en 2019 la Supercopa de Chipre. De regreso a España, dirigió primero al Mirandés, al que llevó a la semifinal de la Copa del Rey en 2020, y después al Rayo, con el que la pasada campaña ascendió a Primera.

Iraola aseguró que no han podido disfrutar a Radamel como les gustaría debido a los partidos de eliminatoria sudamericana, a los que el delantero ha sido convocado por Reinaldo Rueda. Sin embargo, esto no les ha privado beneficiarse de su talento:

“Hasta que no se cierra el mercado no soy consciente de que llegaba. Hasta ahora ha estado mucho con Colombia y no ha estado tanto con nosotros, pero nos lo ha puesto muy fácil. Es un jugador que ha tenido una carrera que se puede comparar solo con gente de la elite absoluta y el hecho de tenerlo en el Rayo es para agradecerlo todos los días.”