Yerry Mina no podrá jugar con el Everton FC por lesión en el Tendón de la corva

Rafa Benítez, entrenador del Everton FC, confirmó en la rueda de prensa, previo al partido ante el Watford FC, la lesión sufrida por Yerry Mina en el tendón de la corva en medio de uno de los entrenamientos de la semana. El director técnico no informó cuantos días estará ausente el futbolista.

“Siempre he dicho que no digo mentiras. Yerry Mina jugó tres partidos completos con la Selección Colombia, tuvo que cumplir los protocolos de COVID-19 y tuvo un problema en el tendón de la corva en uno de los entrenamientos estos días y no estará disponible. Es lo que tenemos ahora con todos los viajes y las reglas que cada jugador tiene cumplir. No estará para este partido”, aclaró Rafa Benítez.

La lesión llega luego de jugar 270 minutos con la selección Colombia ante Uruguay en Montevideo y Brasil y Ecuador en la ciudad de Barranquilla. Esto sumado al viaje de Inglaterra a Colombia para concentrar con el equipo de eliminatorias a inicio del mes de octubre. En el Everton, el nacido en Guachené ha estado 216 días lesionado, perdiéndose 23 partidos.

De los ocho partidos jugados por el Everton FC en la actual temporada de la Premier League, Yerry Mina ha estado presente en seis, cinco de ellos como titular. Convirtiéndose en uno de los pilares del equipo de la ciudad de Liverpool en la zaga.

El partido entre Everton vs. Watford, válido por la novena fecha del campeonato inglés, se disputará este sábado 24 de octubre a las 9:00 a.m., hora de Colombia, en el estadio Goodison Park. Los ‘Toffees’ tienen un buen arranque de temporada y se ubican en la octava casilla de la tabla de posiciones con 14 puntos a una unidad de la zona de torneos internacionales.

