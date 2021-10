Actriz porno estaría pensando en lanzarse como candidata al Congreso de la República en Colombia

Amaranta Hank, reconocida figura del porno, quiere lanzarse al Congreso de la República. Foto: Instagram

Alejandra Omaña, mejor conocida como Amaranta Hank, es una reconocida exactriz porno, modelo erótica, influenciadora y periodista. A pesar de que su carrera se concentra en su éxito como trabajadora sexual, la mujer reiteró nuevamente su aspiración política para lograr una curul en el Congreso de la República.

En enero de este año, la mujer fue consultada por sus aspiraciones en la política y no dudó en dejar claro que su meta es el Senado, cámara alta del legislativo colombiano. “Voy al Senado en la próximas elecciones”, sostuvo la cucuteña.

La mujer, que se destaca por su activismo en pro de la libertad de ejercer trabajos en el sector del entretenimiento adulto, repitió su intención en Twitter y bromeó sobre la vestimenta que llevaría en caso de ser elegida.

“Estoy que me lanzo al Senado solo para entrar al Congreso en lencería”, expresó en julio de este año, causando comentarios positivos entre sus fanáticos y alcanzando más de 300 ‘me gusta’.

Estoy que me lanzo al Senado solo para entrar al Congreso en lencería. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) July 19, 2021

Ahora, en medio de la ola de influenciadores que ponen su nombre a disposición del electorado en las próximas elecciones legislativas, la mujer reiteró su intención de trabajar en pro de los intereses del colectivo que representa en el Capitolio.

“Al Trabajo Sexual le hace falta una representante en el Senado”, indicó la mujer en la mañana del jueves, haciendo referencia a su aspiración política.

Al Trabajo Sexual le hace falta una representante en el Senado. — Amaranta Hank (@AmarantaHankTw) October 21, 2021

Después, se preguntó si aún le queda tiempo para inscribir su candidatura. “¿Estoy a tiempo de inscribirme al Senado?”, trinó en la noche del mismo jueves.

En el momento, los requisitos para el Senado de la República son “ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y tener más de treinta años de edad en la fecha de la elección”, indica el artículo 172 de la Constitución Política de Colombia.

Además, sobre si se encuentra sobre el tiempo en su candidatura, la Registraduría General del Estado Civil cuenta con fecha límite de inscripción del 13 de diciembre correspondiente a tres meses antes de la contienda electoral.

La razón por la que Amaranta Hank volvió a Colombia

Recientemente, habló para las cámaras de ‘Lo Sé Todo’, el programa de entretenimiento de Canal 1, y allí reveló algunos detalles de su relación, el por qué regresó a Colombia y el motivo por el cual tendrá que pasar nuevamente por el quirófano.

Inicialmente, los rumores de su regreso apuntaban a que se habría separado de su esposo, con quien contrajo nupcias en enero de este año. Sin embargo, esto fue lo que dijo para ‘Lo Sé Todo’: “Me preguntaban si me devolvería sola o con mi esposo, estamos juntos, estamos muy bien, nos tocó a los dos poner mucho de nuestra parte para no cometer errores, así como cuando tienes algo muy bonito y dices ‘voy a tener cuidado de no embarrarla y a cuidar cada paso que doy’”.

Además, aseguró que ella y su esposo componen una pareja estable y madura, que siempre había querido vivir en Argentina, pero cuando llegó, se empezaron a presentar cierto tipo de inconvenientes que poco a poco se fueron uniendo. “Hace un par de semanas murieron un par de personas de mi familia y yo pensaba ‘mi familia está allá, quizás pasando muy mal y yo aquí lejos’ […]”.

Y agregó, “también tengo un perro de esos que son supuestamente peligrosos y había muchas complicaciones para traerlo, luego de traerlo parecía que no podíamos volver a Colombia en caso de querer regresar a visitar, entonces dijimos ‘si nos traemos el perro no podremos regresarlo a Colombia’ y era horrible”.

