CNE negó tutela con la que Gustavo Bolívar buscaba que le entregaran la segunda vicepresidencia del Senado

Senador de la República de Colombia, Gustavo Bolívar. Archivo particular.

Tres meses después de que se eligió la mesa directiva del Senado de la República y el congresista Gustavo Bolívar perdió la segunda Vicepresidencia de esa corporación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la tutela que el senador y sus colegas del Polo Democrático, el partido Comunes, la Colombia Humana, la Unión Patriótica, el Movimiento Alianza Democrática Amplia y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) interpusieron por esa decisión.

Los hechos se remontan al pasado 20 de julio, cuando se instauró la última legislatura del período hasta 2022, donde fue el senador Iván Name de la Alianza Verde quien quedó elegido como segundo vicepresidente, luego de que a Bolívar no le alcanzó la votación para ocupar esa dignidad al obtener 66 votos en blanco y 32 a favor.

Dichos resultados, que causaron toda una pelea entre los sectores de oposición al Gobierno, fueron a parar en una tutela del senador petrista a los estrados judiciales y, posteriormente electorales del CNE por “la presunta vulneración al derecho a la participación de la oposición en mesas directivas de plenarias de las corporaciones públicas de elección popular”, reza el organismo.

Pues bien, el CNE definió que el voto en blanco que primó en la elección de Name y no de Bolívar no fue una “jugadita”, como el mismo parlamentario lo calificó, y que, por el contrario, “constituyó mayoría respecto del total de la votación válida, lo cual evidencia el disenso de los electores frente al aspirante, por lo que no le correspondía asumir la segunda vicepresidencia de la mesa directiva, ni era dable postularlo nuevamente”.

Asimismo, los magistrados se refirieron a la división que hubo entre los partidos denunciantes y la Alianza Verde tras la decisión de que fuera Name y no Bolívar quien recibiera ese cargo y, aunque no desconoció la falta de consenso, sí dijo que se respetaron los derechos de la oposición, tal y como lo establece la Ley Estatutaria 1909 de 2018.

“Es importante mencionar que las desavenencias presentadas dentro de este proceso de elección del segundo vicepresidente de la mesa directiva del Senado, hicieron que su presidente tomara decisiones que permitieran proteger los derechos de las organizaciones políticas en mención, por lo que en el presente caso considera la sala plena que se garantizó el derecho consagrado en el artículo 18 de la Ley 1909 de 2018, puesto que pese a no existir unanimidad en los partidos de oposición respecto del postulado y frente a las divergencias existentes entre las organizaciones políticas opositoras, la representación que concede la Ley en las mesas directivas se cumplió, imperando la efectividad y prevalencia del derecho sustancial”, sentenció el CNE.

Esta decisión se suma a la que tomó el Juzgado Dieciséis de Familia de Bogotá, que también rechazó otra tutela interpuesta por los congresistas de oposición Alexander López, Feliciano Valencia, Wilson Arias, David Racero, entre otros, donde también argumentaban que durante la conformación de la mesa directiva del último periodo legislativo, se vulneraron sus derechos de oposición pero también a elegir y ser elegidos.

“Fluye la improsperidad de la acción del tutela, al evidenciarse la existencia de otros medios de defensa judicial, idóneo y expedito como son (i) la Acción de Nulidad Electoral, (ii) recurso de Apelación, previsto en el artículo 5° de la pluricitada Ley 5º de 1.992. (Reglamento del Congreso de la República), (iii) Acción De Protección Del Derecho Fundamental A La Oposición Política”, se lee en el fallo emitido en agosto pasado.

Cabe anotar que durante la audiencia, el senador del Partido Verde Iván Marulanda aseguró que ese día, mucho antes de que se votara por Bolívar a la segunda vicepresidencia, el senador Name le comentó que él iba a ser postulado porque las mayorías iban a votar en blanco dejando por fuera a Bolívar.

SEGUIR LEYENDO: