Las razones por las cuales Majida Issa renunció a ‘La diabla’ en ‘El final del paraíso’

Una de las producciones más conocidas, no solo en Colombia sino en varios países de Latinoamérica, es ‘Sin senos sí hay paraíso’, donde se destacó la actriz Majida Issa, quien fue una de las más importantes dentro de la historia por su papel de ‘Yessica Beltrán’, mejor conocida como ‘La diabla’.

Sin embargo, la colombiana no hizo parte de ‘El final del paraíso’, última entrega de este formato; en su reemplazo estuvo la barranquillera Kimberly Reyes, generando reacciones diversas entre los fans de la producción, pero sobre todo, la duda sobre el porqué de la salida de Issa.

La verdadera razón de su retiro la conocen muy pocos; sin embargo, en diálogo con la revista Vea la artista comentó los motivos reales, centrándose en que ya había cumplido con su periodo representando al icónico personaje y había que darle paso a otra persona.

“Hay ciclos que se cumplen y siempre he creído que mi objetivo y respeto son hacia el televidente. La historia dio un montón de giros y sentía que había cumplido esa etapa”, manifestó Majida, afirmando además, que no tuvo ningún problema al dejar a un lado a ‘La diabla’.

“Los personajes son míos hasta el momento que se cuenta una historia y tengo qué aportarle. Cuando ya siento que no tengo más qué darle, me despido feliz”, puntualizó la también cantante de música popular. También subrayó que, “interpretar por interpretar” no está acorde con su trabajo y que por eso se despidió de Yessica Beltrán en lo que ella consideró como un acto correcto y haría lo mismo pese a que, en ocasiones, ha tenido malas situaciones económicas.

“Tener trabajo en una carrera tan inestable como esta es una ganancia, pero uno tiene que poner en la balanza, trabajar por trabajar o hacer personajes. Yo nunca he trabajado por trabajar, a pesar de que he tenido necesidades económicas o que actuar no suple en todas las ocasiones las necesidades mensuales”, sentenció la sanandresana.

Lo que pasó con Kimberly Reyes luego de su participación en ‘El final del paraíso’

En Colombia, la barranquillera es muy conocida por su actuación en grandes producciones como ‘Diomedes, el cacique de La Junta’, ‘El Joe, la leyenda’ y ‘Loquito por ti’; sin embargo, fue reconocida internacionalmente por su intervención en ‘El final del paraíso’ interpretando a ‘La diabla’, hecho que gustó a muchos fans e incomodó a otros.

Luego de finalizar las grabaciones de aquella producción de Telemundo, en diciembre de 2019, la actriz tuvo un parón fuerte por cuenta de la pandemia del covid-19, al igual que otros artistas del gremio; pese a la crisis, la mujer emprendió en sus redes sociales como influenciadora y creadora de contenido, sobre todo de maquillaje. De paso, creó una cuenta alterna donde constantemente postea tips de belleza, y ambos perfiles suman casi cuatro millones y medio de seguidores.

Incluso, la modelo se juntó con otros actores para elaborar series en plataformas alternas como TikTok, siendo ‘Síndrome de Estocolmo’ el primer producto audiovisual colombiano grabado para esta red social, conformado por 60 capítulos, cada uno de ellos con una duración del mismo número de segundos.

‘Rolling web’ fue otra producción alternativa que contó con la actuación de Reyes en el papel de una reconocida instagramer que habla sobre temas relacionados con la sexualidad actual.

