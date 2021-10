Álvaro Uribe expone las cuentas bancarias que tiene en el exterior

Durante su encuentro con el padre Francisco de Roux, el expresidente Álvaro Uribe habló sobre los falsos positivos. Foto: Youtube Álvaro Uribe

El expresidente colombiano Álvaro Uribe respondió en las últimas horas a quienes lo cuestionan por sus bienes y cuentas. Esto. luego de que el senador Gustavo Petro hablara de él como un gran terrateniente dueño de tierras que posee pero que no producen nada.

“Para que este mundo productivo de la tierra sea posible, los poseedores que ven la tierra como poder y no como instrumento productivo, tienen que retroceder, deben liberar la tierra y yo propongo comprársela no para que quede de propiedad del Estado, sino para que sea de propiedad de quienes ven la tierra como un instrumento de producción, es decir comprarle las haciendas a Álvaro Uribe Vélez para que allí se pueda producir comida, dado que él la piensa como un instrumento de poder”, sostuvo Petro sobre el exmandatario.

“Estando en el Senado nunca me lo dijo. Cobarde incitación del señor Petro a la violencia contra mi familia y mi persona”, señaló Uribe sobre lo dicho por el líder de Colombia Humana.

Además de hablar de las tierras que posee conocidas como El Ubérrimo, en entrevista con Semana, expuso que en el exterior no tiene ninguna propiedad pero sí cuentas bancarias.

“Yo no tengo propiedades en el extranjero. Lo que sí tengo es una cuenta corriente. Además, tuve dos cuentas; una en Inglaterra cuando fui senior en la Universidad de Oxford y otra en la Universidad de Harvard, cuando estuve haciendo un posgrado en administración y gerencia”, indicó Uribe.

Agregó en ese medio que: “Abrí otra cuenta cuando estuve en Naciones Unidas en 2010, después recibí unos honorarios, todo declarado, de unas entidades internacionales con las cuales trabajé y dejé un saldo en el extranjero de aproximadamente unos 150.000 dólares. Todo se lo he contado al país siempre por mi responsabilidad pública”.

Por esta vía se llega al Ubérrimo.

“Soy finquero por vocación de trabajo y de generaciones, no inversionista en tierras ni especulador. Trabajo en Colombia con afecto por el País. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero, solamente una cuenta, que la Dian conoce y sobre cuya cuantía le he hablado a la ciudadanía y de manera pública. De aproximadamente 150 mil dólares”, dijo Uribe Vélez en un escrito que publicó en Twitter.

Sobre sus terrenos conocidos como El Ubérrimo, dijo que está bastante bien cuidado en materia de arborización. Que tiene suelos fértiles, con largas sequías e inundaciones. Que no tiene riego y los acuíferos son salobres lo que impide utilizarlos para riego.

#Ganadería intensificada en rotaciones, fertilización de pastos, producción de heno y ensilaje. Es productora de embriones de ganados de doble propósito, además de las prácticas de sincronización e inseminación del hato hembra”, agregó el expresidente.

También, mencionó que sus ordeños son tecnificados y el engorde del ganado se intensifica con suplementación en las praderas. “Tiene cría de especies menores con mejoramiento genético (Carneros). Hay una cría de caballos que contribuye a la generación de empleo. Un balance social permanente”, puntualizó sobre sus tierras.

Petro insistió en una intervención en el Senado que el problema de la agricultura en Colombia, es que la mayoría de la tierra está en manos de un pequeño grupo de personas que no les da un uso productivo a los terrenos e impide que los campesinos lo hagan, con lo que sustentó su polémica propuesta de comprarle las tierras el expresidente Uribe.

Tras dar a conocer su idea de comprar las tierras del exmandatario, Petro indicó que incluso la idea de la senadora María Fernanda Cabal, en temas de la industria de la agricultura para Colombia, está más cercana a las propuestas por parte de su partido que el propio uribismo, pues destacó que ella difiere de la idea de ver las tierras como poder, como las tiene Uribe, y las analiza desde la productividad, tema que desde siempre ha sido propuesto por él y su partido.

