“No me amargué la fiesta, me la gocé”, Mamá de Lina Tejeiro habló de las críticas por su mala cara en la fiesta de cumpleaños de su hija

A la fiesta de cumpleaños de Lina Tejeiro – realizada el sábado 9 de octubre, aunque realmente la actriz nació el 8 del mismo mes – asistieron una gran cantidad de personajes que forman parte del universo del entretenimiento nacional: Influencers como Luisa Fernanda W, cantantes como Greeicy Rendón y Kevin Roldán, actrices como Mabel Moreno, en fin. Sin embargo, una de sus acompañantes más importantes fue su propia madre, Vibiana Tejeiro, quien por estos días ha protagonizado todo tipo de comentarios por aquí y por allá respecto del aura de seriedad que tenía en un momento del festejo y, que fue captada en video.

De hecho, en sus Historias de Instagram Lina Tejeiro dio cuenta que más allá de lo que se dice en los medios o se habla en las redes sociales, hay un motivo en particular por el que su madre fue captada con una aparente actitud de seriedad. “Vean, mi mamá no estaba ni brava conmigo, ni nada por el estilo; mi mamá estaba incomoda por la presencia de alguien que yo había invitado, que a ella no le cae bien, pero igual, a mi sí, entonces yo invité a esa persona y ella se incomodó en ese momento de la fiesta”.

Ahora Vibiana, en efecto, confirma su sinsabor por la asistencia de una persona – de la que no se ha ampliado la información respecto de su nombre – pero también destacada que su criticada actitud fue cosa de un instante en comparación con la duración de ‘Los 30 de Lina Tejeiro’, título de la celebración.

“Hay algo que tenemos que aprender y es a no quedarnos con lo básico, con lo de ahí, lo malo, con lo que todo el mundo quiere armar polémica. Sí, hubo alguien que me molesta, que no me gusta, pero fueron… ¿cuánto duró el video? ¿cinco segundos?; ¿cuánto duró la fiesta? 12 horas (…) yo no me amargué la fiesta, me la gocé, hasta en ese momento de mala cara me la gocé”, aseveró en sus Historias de Instagram.

Respecto del tema, la empresaria también recibió el comentario de un usuario que dice: “No debió hacer mala cara, si le incomodaba era relajarse y dejar que pasara”; pero la llanera subrayó su necesidad de expresar lo que siente: “Si algo me cae mal, me cae mal, punto (...) si hay algo que no me gusta, si hay algo que me incomoda o alguien que me incomoda mi cara lo dice, yo no sirvo para ser hipócrita al menos conmigo misma, ni engañarme, no me gusta punto”.

Por otro lado, entre la supuesta “mala cara” o “cara de amargura” de su madre, otro tema que ha destacado de su fiesta de cumpleaños es el de los regalos y los precios de los mismos, por ejemplo, a la llanera le fue entregada una cartera Dolce & Gabbana de aproximadamente $7′800.000 de pesos, además de unas gafas de sol que también cuestan millones, específicamente $2.600.000, entre otros objetos.

Y, dejando de lado su festejo, en los diez meses que van del 2021 la actriz llanera ha dicho estar soltera, sin embargo, el jueves 14 de octubre Aída Victoria Merlano publicó una InstaStorie con algo escrito en particular: “Lina Tejeiro ¡Ojo pues! Confesó que está soltera, pero no sola”.

Y, más allá de ser influencer, cabe destacar que por este tiempo Aida Victoria se desempeñó como modelo de un videoclip, exactamente salió en ‘Volverte a ver’, tema que Naldy sacó al mercado el jueves 14 de octubre.

