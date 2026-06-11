Video de pelea entre alumnas en Cali prende alarmas: colegio INEM abre investigación por nuevas riñas

Denuncian riñas entre estudiantes del plantel educativo (Personería de Cali)

La difusión de un video que muestra a dos estudiantes enfrentándose a golpes encendió las alarmas en la comunidad educativa del INEM Jorge Isaacs de Cali y motivó la apertura de una investigación interna. Las imágenes, que circularon ampliamente en redes sociales, volvieron a poner sobre la mesa la preocupación por el aumento de las riñas entre alumnos dentro y fuera de la institución.

Directivos del colegio confirmaron que el caso ya es analizado por el comité de convivencia escolar, mientras la Secretaría de Educación Distrital anunció que la situación será discutida en una reunión con las directivas del plantel. Según información publicada por Blu Radio, el episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática que viene siendo reportada desde hace varios meses.

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Líderes comunitarios y vecinos del sector aseguran que las confrontaciones involucran principalmente a estudiantes mujeres y que algunas de estas peleas son organizadas previamente para ser observadas por otros jóvenes. La situación ha generado inquietud entre residentes y padres de familia debido a la frecuencia con la que estarían ocurriendo estos enfrentamientos.

El caso más reciente quedó registrado en un video en el que aparecen dos adolescentes con uniforme escolar agrediéndose físicamente mientras son observadas y alentadas por otros estudiantes. Según versiones conocidas por la comunidad, incluso algunos padres de familia habrían estado involucrados en situaciones relacionadas con estos conflictos.

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Denuncian riñas entre estudiantes del colegio INEM de Cali (Valle del Cauca) (Alcaldía de Cali (Valle del Cauca))

La institución educativa está ubicada en el norte de Cali y es considerada uno de los colegios más representativos de la ciudad. Por esa razón, los hechos han generado una amplia reacción tanto dentro como fuera de la comunidad académica.

Vecinos denuncian aumento de enfrentamientos entre estudiantes

Habitantes de los alrededores del colegio aseguran que las riñas se han convertido en una situación recurrente y que varios de los enfrentamientos ocurren en espacios públicos cercanos a la institución.

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De acuerdo con Johan Sebastián Guerrero, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Calima, los puntos donde más frecuentemente se presentan estos episodios son los alrededores de la carrera Quinta con calle 62 y el teatrino ubicado en el parque central del sector.

“Se ven sobre los alrededores de la carrera Quinta con 62, o se acumula en el teatrino del parque central del barrio para hacer la redonda y pelear. La mayoría de los casos han sido niñas entre los 14 y 15 años, entre séptimo y octavo en adelante”, explicó Guerrero, citado por Blu Radio.

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Los residentes también aseguran que la situación se ha incrementado desde que dejó de existir presencia permanente de la Policía Comunitaria en la zona. Según su percepción, esa ausencia habría reducido la capacidad de prevención frente a este tipo de conflictos juveniles.

La preocupación no solo involucra a los estudiantes del INEM, sino también a jóvenes de otras instituciones educativas cercanas que comparten espacios comunes en el sector.

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Piden acciones para frenar la violencia escolar

Líderes comunitarios sostienen que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener el problema. Por ello, están solicitando nuevas estrategias pedagógicas y de acompañamiento que permitan reducir las confrontaciones entre estudiantes.

Denuncian riñas entre estudiantes del colegio INEM de Cali (Valle del Cauca) (Alcaldía de Cali (Valle del Cauca))

“Siempre se citan para tener estas confrontaciones entre jóvenes por sus diferencias o muchas veces por querer agradar a sus compañeros. Aunque se han tenido charlas, se ha hablado con el rector, se han tenido otras situaciones en las cuales se ha tratado de apoyar con la Policía, no ha sido posible acabar con esa situación”, afirmó Carlos Peláez, líder de la zona.

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Según los vecinos, el impacto de estas riñas trasciende el ámbito escolar y termina afectando la convivencia en sectores residenciales cercanos, donde con frecuencia se reúnen grupos de estudiantes antes o después de la jornada académica.

Blu Radio informó que intentó obtener una versión del rector de la institución, aunque hasta el momento de la publicación no se había recibido respuesta. Sin embargo, sí se conoció un comunicado oficial en el que el colegio confirmó que los hechos están siendo investigados por los mecanismos internos de convivencia.

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Mientras avanzan las indagaciones, la Secretaría de Educación Distrital analizará el caso junto con las directivas del plantel para evaluar posibles medidas que permitan prevenir nuevos episodios de violencia entre estudiantes y fortalecer los procesos de convivencia escolar.